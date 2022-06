Valmentaja Veijo Heiskasen mukaan Kurri Jari Bokosta kehittyy tulevaisuudessa ykkössarjalainen Suomen lähtöihin.

Kurri Jari Boko on yksi Killerin Eliitin ennakkosuosikeista.

Viisinkertaisen Stanley Cup-voittaja Jari Kurrin mukaan nimetty Kurri Jari Bokon meno ei aina hivele silmiä, mutta se on eteenpäin vievää. Jos kaimansa oli jääkiekkokaukaloissa sulavasti luistimilla liikkunut maalinsylkijä, Kurri Jari Boko on raviareenoilla täysin toista maata. Se hankkii kannuksensa rehdisti taistelemalla.

Tuntuu siltä, että Veijo Heiskanen ja Pasi Laakso tiesivät mitä tekevät, kun päättivät ostaa Kurri Jari Bokon muutaman kuukauden ikäisenä Bokon siittolalta.

– Suku miellytti minua, ja nimi tietysti ensimmäisenä, Heiskanen totesi pilke silmäkulmassa.

Ori siirtyi Laaksolle opettelemaan raviaakkosia yhdeksän kuukauden ajaksi ja kaksivuotiskesällä hevonen muutti Heiskaselle Göteborgiin.

Kurri Jari Boko ei ollut varsatähti, sillä se jäi kolmevuotiaiden kauden pääkisan Kriteriumin karsinnassa kuudenneksi ja vuotta myöhemmin Derbyn alkuerässä neljänneksi.

Sanonta kuuluu, että hevoset juoksevat uransa tienestit ennemmin tai myöhemmin. Jotkut hevoset tekevät tilin varsavuosinaan, toiset myöhemmin.

Kurri Jari Boko kuuluu jälkimmäiseen kategoriaan, sillä viisivuotias menijä tuntuu parantavan jatkuvasti kaikilla osa-alueilla.

Valmentaja-Heiskanen on aina ollut tyytyväinen suojattinsa otteisiin.

– Hevonen voitti uran ensimmäisen starttinsa ja meni alku-urallaan koko ajan tasaisen hyvin. Suoritustaso oli varmaa eikä huonoja juoksuja nähty. Se on ollut hyvä kilpahevonen alusta alkaen.

Kurri Jari Boko, Henna Halme ja Veijo Heiskanen poseeraavat tallillaan Vermossa.

Heiskasen mukaan uransa 32 startistaan yhdeksän voittanut ori tekee aina parhaansa ja muiden väsyessä Kurri Jari Boko on loppusuoralla parhaimmillaan.

– Kurri Jari Boko on todellinen tsemppari. Se yrittää kaikkensa, vaikka juoksutekniikka ei parhaasta päästä olekaan. Sillä on kultainen juoksupää.

Kyseistä kultaista juoksupäätä Kurri Jari Boko on käyttänyt myös viime kisoissaan tunnollisesti, vaikka onkin jätetty sijoille kaksi ja kolme Björn Goopin ajamana. Edelliset voitot olivat valmentajan käsialaa.

– Voitoissaan hevonen teki hyvät juoksut ja voimia jäi jäljelle. Parissa viimeisessä juoksut eivät ole onnistuneet. Uumajassa vauhti kiihtyi lopussa tuntuvasti eikä hevonen ollut maalissa väsynyt.

Urallaan 124 538 euroa tienannut Kurri Jari Boko starttaa Killerin Eliitissä Jyväskylässä lauantaina tavoitteenaan viedä 20 000 euron ykköspalkinto mukanaan Espooseen.

– Hevonen on treenannut viime kisan jälkeen normaalisti ja kaikki on ollut kunnossa. Mitään negatiivista ei ole näkynyt. Pitkä starttiväli ei mietitytä yhtään, ja kunto on sama kuin viime kisoissa.

Heiskanen on liikkeellä odottavaisin tunnelmin, sillä kyseessä on Kurri Jari Bokon ensimmäinen 1640 metrin kisa. Aiemmin se on juossut neljää 2600 metrin matkaa lukuun ottamatta 2100 metrin distanssia.

– Tämä on ensimmäinen mailin matka Kurri Jari Bokolle ja on mielenkiintoista nähdä, riittääkö sen kyyti parhaita vastaan. Odotukset ovat totokolmikkoon, jos juoksu vähänkään onnistuu. Lähtöä ei olisi hävitty, vaikka jäisimme kuolemanpaikalle.

Ruotsalaisässä Björn Goop on vastannut viime starteissa Kurri Jari Bokon ohjastuksesta. Lauantaina rattailla nähdään valmentaja Veijo Heiskanen.

Ravifanit odottavat kesää mielenkiinnolla ja sitä, että pääsevät seuraamaan Kurri Jari Bokon kehitystä. Valmentajan mukaan startti kerrallaan edetään.

– Nämä ovat hevosen ensimmäisiä startteja avoimissa lähdöissä, joita on kiva lähteä ajamaan. Säännöllisesti on tarkoitus ajaa kilpaa, mikäli hevonen pysyy kunnossa.

Valmentaja toivoo saman noususuhdanteen jatkuvan kuin tähänkin asti.

– Viime kaudesta Kurri Jari Boko on selvästi kehittynyt, ja se on saanut voimaa lisää. Hevonen jaksaa juosta paremmin ja liikkuu aiempaa sulavammin. Uskon, että oriista tulee hyvä ykkössarjalainen Suomen lähtöihin.

Sen verran tulevaisuuden suunnitelmista Heiskanen paljasti, että Ranskan kiertue saattaa olla ensi talvena edessä.

Sitä ennen on tavoitteena Killerin Eliitin voitto. Taisteluvoitto.