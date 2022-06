Kuskit haukkuivat urakalla Vermon kaviouran – päälähdössä loisti Dusktodawn Boogie

Kunnostusoperaation ansiosta keskiviikon raveja ei tarvinnut keskeyttää.

Vermon kaviouran surkea kunto puhutti keskiviikkona. Rata oli ohjastajien mukaan jopa katastrofaalisen huono, vaikka sääolosuhteet olivat normaalit.

Puolivälissä kilpailuja pidettiin vajaa puoli tuntia kestänyt radan kunnostustauko, ja kilpailut saatiin lanauksen jälkeen ajettua loppuun.

– Rata on todella huono. Se on monttuinen, laineilla ja aika pehmeä. En tiedä, minkä takia näin on, konkarivalmentaja Tapio Perttunen ihmetteli TotoTV:n haastattelussa.

Ohjastaja Arna Ruohomäki oli Perttusen kanssa täysin samaa mieltä.

– Rata on ihan käsittämättömän huono. En voi ymmärtää, miten maan pääradalla voidaan ajaa kilpaa tällaisella radalla. Se on niin epätasainen, että minun piti ensimmäiseen kurviin mentäessä tasapainotella kärryillä, jotta hevoseni meni ravia, Ruohomäki kuvaili.

Vermon toimitusjohtaja Heikki Häyhä kommentoi selkkausta TotoTV:n studiolähetyksen välityksellä.

– Radan kuntoon reagoidaan välittömästi, ja teemme nyt parhaamme sen eteen. Samaa ongelmaa ei ole enää seuraavana ravipäivänämme viikon päästä, Häyhä viestitti TotoTV:n mukaan.

Keskiviikkoillan suurimmat setelit jaettiin 4-vuotiaiden lämminveristen Tammachampionissa. Kilpailusta odotettiin ikäluokan parhaimmistoon oriit ja ruunatkin huomioiden kuuluvien Dusktodawn Boogien ja Magic Madonnan tiukkaa kavionvääntöä.

Kilpasiskot eivät pettäneet odotuksia, vaan kävivät maalisuoralla näyttävän kiritaiston. Keulassa juossut ykkössuosikki Dusktodawn Boogie sai laittaa siellä kaikkensa peliin, kun Magic Madonna iski sen peesistä hyökkäykseen.

Huippukaksikon ero maalissa oli puoli hevosenmittaa.

– Tamma oli fantastinen. Rata oli huono, mutta oli hyvä, ettei hevonen laukannut alussa kovassa vauhdissa, kärryillä istunut omistajavalmentaja Kenneth Danielsen sanoi.

Danielsenin toinen valmennettava Speedy Norwegian seurasi pienen välimatkan päässä kärkikaksikosta selväksi kolmoseksi.

Täydellä matkalla voittoajan 13,9a noteerannut Dusktodawn Boogie kuittasi iltapuhteestaan palkaksi 10 000 euroa.

Ravien teemana olivat stayermatkat. Kaikki muut lähdöt kuin Tammachampion ravattiin pitkillä 2620 ja 3120 metrin matkoilla.

Kolmen kierroksen Voimaliigan sankari oli uutta kevättä elävä Morris, jolle voitto oli kolmas putkeen.

Kari Savolaisen valmentama ori ei saanut muista minkäänlaista vastusta, vaan pötki lopussa tyylikkäästi näiltä karkuun. Viimeksi Morriksen todella ahtaalle laittanut Uccio seuraili tämän perästä kakkoseksi.

– Morris voitti tänään tosi väljästi. Tuntui siltä, että se oli mennyt eteenpäin vielä viime startistaan, ohjastaja Juha Utala kehui.

– Hevoselle tuli aikanaan paljon probleemia Derbyn jälkeen, ja otti oman aikansa ennen kuin se alkoi tulla omalle tasolleen. Ori on jo aika lähellä sitä, Utala arveli.

Hanna Lepistön treenaama Dragon’s Eye uusi 15 tamman autolähdössä viimekertaisen Vermon voittonsa samalla reseptillä eli nasakalla maalisuoran spurtillaan.

Nahkeasti parijonossa juossut hevonen näytti matkalla kaikkea muuta kuin voittajalta.

– Dragon’s Eye tuntui matkalla tyhjältä, mutta kun vedin siltä silmälaput, se lähti kuin lentoon, ajaja Antti Teivainen sanoi.

Alma Cotter tuikkasi viime metreillä yllätyskakkoseksi ohi keulassa juosseen suosikin Bean Fighterin.

Derby-sarja oli neljännen peräkkäisen voiton ravanneen Mickey Matchin täydellistä hallintaa alusta loppuun. Juho Ihamuotilan valmennettavaa ajoi tuttuun tyylin Santtu Raitala.

Sultan Maharajah kiitti saamastaan huippureissusta Mickey Matchin imussa ja seurasi yllätyskakkoseksi.

Raitala ajoi vielä helpomman ykkössijan ravien suomenhevoskohteessa Vonkarilla. Viime vuonna kymmenen kertaa voittanut ori on tullut vahvassa vedossa myös tähän kauteen, eikä sen voittotehtailulle näy loppua.

– Valmentaja Juha Lindroos on tehnyt joka talvi hienoa työtä Vonkarin kanssa. Hevonen on saanut viime vuodestakin himpun lisää, ja on jännä nähdä, mihin sen kehitys vielä johtaa. Se on riskistynyt ja on hyvin motivoitunut, Raitala suitsutti.

Toto65-lähdöt päättyivät isoon yllätykseen, kun Tommi Kylliäinen kiritti nappireissun sisäradalla saaneen Gambinon loppumetreillä ohi johtaneen Robertino US:n.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 8.6.

Toto65-1: 5 Morris

Toto65-2: 7 Dragon’s Eye

Toto65-3: 5 Mickey Match

Toto65-4: 7 Vonkari

Toto65-5: 3 Dusktodawn Boogie

Toto65-6: 2 Gambino

Kuusi oikein -voitto-osuus 562,54 euroa. Viisi oikein 4,83 euroa.