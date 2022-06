Tulilinnun lemmenloma ohi – ultraus paljastaa tiineyden ensi viikolla

Ensimmäisen satsin jälkeen tutkimus näytti tyhjää kohtua.

Viime vuosien kuningatarkilpailujen väriläiskiin lukeutunut Liisan Tulilintu on keskittynyt vapusta lähtien aivan muuhun kuin kilpailemiseen. Huipputamma on yrittänyt tulla kantavaksi.

Vielä ei ole varmuutta, onko Fiilingin spermalla keinosiemennetyllä Liisan Tulilinnulla tärpännyt. Joka tapauksessa se palaa kilparadoille lauantaina Jyväskylässä ravattavassa tammojen Killerin Kimarassa.

– Liisan Tulilintu on voinut hyvin. Sitä on siemennelty, eikä sillä ole haluttu ajaa kilpaa samaan aikaan. Ensimmäisestä siemennyksestä tamma ei tullut kantavaksi, eikä sitä ole toisen kerran jälkeen vielä ultrattu, valmentaja Harri Kotilainen kertoo.

Kotilainen sanoo, että viikon sisällä selviää, johtiko jälkimmäinen satsi hevosen tiineeksi. Hänen mukaansa tamman arvot olivat siemennyshetkellä mallillaan, joten hyvä mahdollisuus siihen on ollut.

Liisan Tulilintu on nimensä mukaisesti kuumaluonteinen tamma. Valmentaja arvelee, että tiineys voisi tehdä sille hyvää kesän kilpailuissa.

– Monesti kuumat tammat tasaantuvat, kun ne tulevat kantaviksi. Luulen, että tiineys olisi Liisan Tulilinnullekin plusmerkkinen asia.

Liisan Tulilinnulla on ollut välillä niin paljon menohaluja, että se on rynnännyt laukalle.

Kotilainen ei ollut täysin tyytyväinen suojattinsa alkukauden juoksuihin. Se saavutti neljässä startissaan sijat 1, 2, 4 ja 6.

– Tamma voitti kevään ensimmäisen juoksunsa johtopaikalta, mutta sen jälkeen Kuopiossa eikä Seinäjoellakaan se ei tullut loppua niin kuin tuumasin.

Treenarin mielestä hevosen puhdittomuuteen oli syynsä.

– Koska ilman sekkiä juossut tamma on painanut toisen takana ohjille pää alhaalla, sen kurkku on mennyt ikään kuin kaksin kerroin, eikä se ole saanut normaalisti happea lopussa, Kotilainen kertoo.

Jotta sama ei toistuisi enää Jyväskylän startissa, Liisan Tulilinnulle tulee varustemuutos.

– Tamma on kilpaillut viime vuoden kuningatarkilpailusta lähtien koko ajan ilman sekkiä, mutta lauantaina sille laitetaan jonkinlainen sekki. Se juoksee takarivin lähtöpaikalta pitkällä matkalla toivon mukaan toisten perässä.

Kotilainen ei osaa kuitenkaan helpottaa ravipelaajien tehtävää. Hänen mielestään kaikki on mahdollista.

– Liisan Tulilintu on saanut olla viime startin jälkeen laitumella helpolla, mutta on sillä vähän ajettukin. Kovin lujaa tammalla ei ole kuitenkaan päästelty.

Valmentajan mielestä Liisan Tulilintu ehtii huippukuntoon ennen Forssan Kuninkuusraveja.

– Hevonen on aika vaikea veikattava, kun en ihan tiedä sen päivänvirettä. Sen pitäisi kuitenkin olla neljän parhaan joukossa, jos se on oma itsensä, eikä sen voittokaan koskaan yllättäisi.

Vaikka viime vuoden kuningatarkilvassa kaksi osamatkaa voittaneen Liisan Tulilinnun kevään startit eivät sujuneet täydellisesti, Kotilainen ei ole huolestunut sen tilanteesta. Kuninkuusravit ravataan vajaan kahden kuukauden päästä Forssassa.

– Tammalla ei ole ollut mitään ongelmia ja sillä hyvin aikaa ehtiä huippukuntoon ennen kuninkuusraveja, treenari vakuuttaa.

Liisan Tulilintu hylättiin laukkojen takia ensimmäisessä kuningatarkilpailussaan kolme vuotta sitten. Sen jälkeen se on saavuttanut kakkos- ja viitossijan.

Jos 11-vuotias tamma tulee kantavaksi, sillä on tänä kesänä viimeinen mahdollisuus voittaa himoittu ravikuningattaren kruunu.

Kotilaisen hoivissa Äänekoskella olisi toinenkin kova tamma Forssan seppelejahtiin, kolme vuotta Liisan Tulilintua nuorempi Lumi-Oosa.

Valmentajan mukaan sen vuoro on kuitenkin vasta ensi vuonna Kouvolassa, vaikka se on jo pystynyt kukistamaan huippunimiä tallikaveristaan lähtien.

Lumi-Oosa on vielä tänä kesänä liian kokematon kuningatarkilpailuun.

– Lumi-Oosalla on niin vähän startteja, ettei se ole vielä valmis niin kovaan kisaan, hän perustelee.

Toissa kesänä orivarsan synnyttänyt Lumi-Oosa on kilpaillut vasta 25 kertaa. Se juoksee seuraavaksi juhannuksena Härmän tammalähdössä Liisan Tulilinnun kanssa.

Moni on voinut ihmetellä, mihin muutamien vuosien takainen Kotilaisen tallin huippulahjakas ori Lumi-Masi on kadonnut. Valmentaja kertoo kysyttäessä myös sen kuulumiset.

Vaikka 10-vuotiaan hevosen viime kilpailusta on yli kaksi vuotta ja toissa startista kolme vuotta, Kotilainen ei vielä heittänyt kirvestään kaivoon.

– Lumi-Masilta hävisi kolmisen vuotta sitten takajalka alta. Se saatiin välillä jo kohtuullisen hyvälle mallille, mutta sitten sen etupäästä löytyi lihasrevähtymä, joka esti kilvanajon, Kotilainen kertoo.

– Ori on ollut koko ajan liikkeessä. Sillä oltiin keväällä tulossa jo koelähtöön, mutta sen lihaksiin tuli taas sanomista. Koska se on niin tavattoman lahjakas, sen kanssa on jaksettu yrittää.

Lumi-Masin parhaita saavutuksia ovat muun muassa Kuusivuotiskunkun ja Satakunta Seniorin voitot, Derbyn kolmossija ja kaksi Suur-Hollola -ajon nelossijaa.