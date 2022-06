Ravikuningas Evartti kiri Kainuu-Ajon sankariksi – "En voisi onnekkaampi olla”

Santtu Raitala ajoi kaikkiaan kolme voittoa Toto75-kohteissa.

Kajaanin Toto75-ravien isoin ykköspalkinto oli jaossa kylmäveristen 10 000 euron Kainuu-Ajossa.

Viimeistä kilpailukauttaan juokseva 15-vuotias Välkyn Tuisku veti pitkään, mutta maalisuoralla se joutui antautumaan nuoremmilleen.

Voittokamppailuun iskivät hallitseva ravikuningas Evartti ja jättiyllätystä havitellut Enon Vilppi.

Evartti oli turvan mitalla parempi.

– Kärkikaksikko oli kova ja matkalla ei menty mitään silmittömän kovaa. Oli sellainen olo, että kunhan hevonen tekee vain hyvän juoksun ja tulee kovaa maaliin, on sitten mones on. Nyt orissa oli kuitenkin sellaista potkua kuin parhaimmillaan. Tämä tykkää kun aurinko paistaa korkealta ja kelit lämpenee, Santtu Raitala sanoi radan voittajahaastattelussa.

Evartin elämän tärkein ihminen Jutta Ihalainen oli luonnollisesti haltioissaan.

– Kyllä se sydänalassa aina muljahtaa ja hyvä olo tulee, kun tämä juoksee ja on ylipäänsä olemassa. Se on jo iso ihme. En voisi onnekkaampi olla, kun saa tuollaisen kaverin kanssa touhuta, Ihalainen tunnelmoi.

Kaksinkertaisen ravikuninkaan Evartin täysin uskomattomasta urasta voi lukea lisää muun muassa alla olevasta linkeistä.

Lämminveristen avoin lähtö päättyi Antti Ala-Rantalan iloisiin tuuletuksiin.

"Härmän Häjy" tarjosi Farzad Bokolle tarkan reissun johtavan takana, josta 10-vuotias oli kirivaiheessa täysin omaa luokkaansa.

Martin De Bos kiri toiseksi ennen keulassa juossutta Sobel Conwayta.

– Hevoselta on mennyt hankkari ja etupolvien kanssa on ollut ongelmia. Elvingin Kimmo sanoi kerran, että on lääketieteellinen ihme, kun noilla polvilla pystyy juoksemaan kilpaa. Tällä on käynyt niin kuin usein vanhemmiten, että polvet kovettuu. Meillä ollessaan tämä on ollut ihan terve. Meillä on pieni haave, että pääsisi mukaan Killerin Eliittiin, Ala-Rantala sanoi.

Ensi lauantaina juostavaan 20 000 euron ykköspalkinnon Killerin Eliittiin on vielä yksi paikka vapaana.

Avauskohteen lämminveristen enintään 33 000 euroa tienanneiden ryhmäajossa nähtiin vauhti-ilottelua, sillä ensimmäinen kierros paineltiin täydellä matkalla peräti 12,5-vauhtia. Parhaiten voimat jakoi kolmannessa ulkona juossut Smokin Ride, joka rutisti niukasti ykköseksi ennen rivin suurinta suosikkia Feeling Dreamia.

– Ensimmäinen kierros oli suht' reipas ja se satoi meidän laariin. Olen ajanut tätä koelähdöstä alkaen ja koko ajan se on kehittynyt. Tämä oli ilman muuta uran paras suoritus, Smokin Riden kuski Santtu Raitala kehui.

Teuvo Nikulaisen valmentama Smokin Ride on juossut 27 kertaa, joista ruuna on voittanut kahdeksan ja muita totosijoja on kertynyt yhtä paljon.

Kovaa kilvanajoa nähtiin myös enintään 75 000 euroa tienanneiden ryhmässä. Jani Ruotsalaisen ohjastama Rebel Rapid oli mukana 08,0-vauhtisessa avauksessa, eteni keulaan kierros jäljellä ja piti huikean esityksen jälkeen voittoon, vaikka avauskierros paineltiin peräti 11,5-vauhtia.

– Tuolla juoksunkululla voitto tuli yllätyksenä, oli liian kova tuo eka tuhat, mutta hevonen teki ihan huippuhyvän suorituksen, Ruotsalainen kehui.

Kylmäveristen Nordic Division nousijadivisioonaan oli karsittu pitkin kevättä. 5 000 euron ykköspalkinnon finaali koitti tänään.

Selvästi parhaaksi osoittautui Antti Tupamäen ohjastama ja valmentama Vastatuuli. 8-vuotias ori eteni voimalla keulaan ensimmäisellä takasuoralla, eikä antanut lopussa muille mitään mahdollisuutta ohitukseen.

– Hevonen ei ollut ihan parhaalla ravilla, joten annoin vaan mennä tasaisen reipasta, ettei tule mitään äkkispurtteja. Mitään isoja terveysmurheita ei ole ollut, mistään ei ole ollut rikki, mutta jotain pientä ollut aina. Tämä on näyttävä hevonen ja kehittyy varmaan vielä paljon, Tupamäki totesi.

Lämminveristen vastaavassa Nordic Division finaalissa voittoon kiri piippuhyllyn paikasta huolimatta yllättäjä Edgeuptotop.

4-vuotias tamma ostettiin Ruotsin nettihuutokaupasta Suomeen talvella. Uran ensimmäinen täysosuma tuli huhtikuun lopussa Ylivieskasta tämän kisan karsinnasta.

– Tällä on kiva tekniikka ja se on motivoitunut juoksemaan. Valmentaja on tehnyt hyvää työtä ja se on omasta mielestäni ollut parempi kuin Ruotsin starteissa, tammaa ajanut Santtu Raitala sanoi.

– Etsittiin jo jonkun aikaa starttihevosta ja sitten löytyi tämä. Nyt se on näyttänyt, ettei ole niin huono, vaikka Ruotsista ei ollut yhtään voittoja, valmentaja Miika Tenhunen iloitsi.

Suomenhevosten tammalähdössä takamatkalta lähteneet Ciiran Tähti ja Lumi-Oosa olivat keränneet eniten peliä, mutta parhaat palat vei paalulta startannut N.P. Liitotähti. Nousukas teki saman tempun jo Vermon Finlandia-raveissa huhtikuun lopulla.

Iikka Nurmosen ajokki haki varhaisessa vaiheessa johtopaikan haltuunsa ja oli kirivaiheessa vailla vastusta.

– Hevonen oli oikein tosi hyväntuntuinen. Pian nähdään miten se riittää, kun lähtee samalta viivalta parhaiden kanssa, Nurmonen sanoi Kimmo Taipaleen valmennettavasta.

Oikea Toto75-rivi, Kajaani 4.6

Toto75-1: 3 Smokin Ride

Toto75-2: 7 Vastatuuli

Toto75-3: 4 Rebel Rapid

Toto75-4: 12 Edgeuptotop

Toto75-5: 8 N.P. Liitotähti

Toto75-6: 1 Farzad Boko

Toto75-7: 10 Evartti

Seitsemän oikein -tuloksille: 29 997,58 euroa

Kuusi oikein: 134,48 euroa

Viisi oikein: 11,13 euroa