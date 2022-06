Salam Aleikum ei suostu tällä hetkellä häviämään – Voitti nyt Derbyn katsastuskilpailun

Salam Aleikum on voittanut jo viisi kertaa putkeen.

Vermon keskiviikkoravien päälähtö oli 4-vuotiaiden lämminveristen Derbyn Kesäsuosikki.

Suosikiksi luotettu Deep Blue Font otti odotetusti johtopaikan haltuunsa ja loppukurvissa Santtu Raitalan ajokki näytti jo hetken karkaavan muilta. Viimeisellä sadalla metrillä askel alkoi kuitenkin painaa ja kärkeen runttasi toisessa ulkona juossut Salam Aleikum ennen American Zakkea.

Voittoaika oli 14,7a/2620 metriä.

– Vähän jo tuntui lyödyltä viimeiseen kurviin ja Santtu (Raitala) sai aika paljon tempaistua eroa meihin. Tämä lähti uudestaan tulemaan suoraa, ja kun ulkoa tuli hevosia, niin se lähti niillekin vähän vastaamaan, Salam Aleikumia ajanut Ari Moilanen totesi.

Tämän illan kisaan toiseksi pienimmillä tienesteillä lähtenyt Salem Aleikum on voittanut kauden kaikki neljä starttiaan. Myös viime vuoden päätöskisa päättyi voittoon, joten Martti Patrakan valmennettavan tulosrivistö on niin sanotusti ”tikkuja täynnä”.

Saara Mäkisen kasvatin ura käsittää nyt 13 starttia, joista lahjakkuus on voittanut kahdeksan. Ravia polkiessaan Martti Patrakan treenattava on hävinnyt vain kolmesti.

Moilanen ei hienosta voitosta huolimatta lähtenyt paukuttelemaan henkseleitä.

– Kaikki on mennyt hyvin ja hevonen on saanut edetä terveenä. Syksyyn on kuitenkin vielä pitkä matka ja kovia vastustajia tulee lisää, Moilanen sanoi.

Salam Aleikumin voittosumma kohosi 6 000 euron ykköspalkinnon myötä noin 25 000 euroon. Orin omistavat valmentaja Patrakan lisäksi Heikki Suuronen ja Eero Patrakka.

120 000 euron ykköspalkinnolla ajettava Derby juostaan syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Vermossa.

Vanhempien lämminveristen avoimessa sarjassa mukana oli vain kuusi hevosta, mutta lähdössä nähtiin totista kilvanajoa alusta loppuun.

Hotshot Luca piti vauhdin reippaana johtaneen GlobalSatisfactionin rinnalla ja kierros paineltiin täydelle matkalle rapsakasti 12,7-vauhtia.

Lopussa viimeisen sanan sanoi kärkiparin tuntumassa peesaillut Run For Royalty, joka kiri maalisuoralla eleettömästi ykköseksi. Hotshot Luca tsemppasi umpirehdisti toiseksi ja näin Pekka Korven valmennettavat ottivat kaksoisvoiton.

Edellisen kerran syyskuun lopussa kilpaillut Run For Royalty tempaisi pitkästä tauosta huolimatta hienon kilometrituloksen 12,5a/2120 metriä.

– En sitä aikaa niin ajatellut. Hevonen on tuntunut ihan hyvältä ja ajattelin, että jonkin verran sen pitäisi mennä. Odotuksia on kesälle, totta kai Suur-Hollola on tälläkin tähtäimessä, Korpi sanoi.

Kymmenen hevosta pääsee uudistetuilla säännöillä suoraan Suur-Hollolan välieriin. Niistä peräti neljä tulee Korven tallista. Ne ovat viime vuoden kolmosen Run For Royaltyn lisäksi American Hero, Hotshot Luca ja Magical Princess.

Salei Aleikumin lisäksi Ari Moilanen pääsi seremoniarinkiin myös päätöskohteessa Leemark's Ghostin kanssa, joka kiri iloisesti kärkeen johtavan takaa.

Ruunan valmentaja Tapio Mäki-Tulokkaalle toisen Toto65-kohteen voiton toi Nuorten Sarjassa omaa luokkaansa ollut Magazine Match.

4-vuotiaalla oli ennen tätä päivää enemmän rahaa kuin esimerkiksi Salem Aleikumilla, mutta silti ilmoittamista Derbyn Kesäsuosikkiin ei harkittu.

– Oli ihan selkeä asia, että tässä ajetaan. Rahat sattui niin hyvin tähän sarjaan ja volttilähdöt ovat vielä tässä vaiheessa uraa mukavia asioita, Santtu Raitala sanoi ajettavastaan.

Illan kolmas 4-vuotias voittaja oli Antti Teivaisen naruttelema ja Ari Vianderin valmentama Luck's Equ.

Toto65-kohteiden ainoassa kylmäverilähdössä iskivät yhteen avoimen luokan tammat.

Suursuosikki Suven Sametti pääsi ensimmäisellä takasuoralla keulaan ja piti lopun kamppailussa muut takanaan. Lakan Leija sparrasi hyvin johtavan rinnalta loppuun asti.

Selvästi pienimmällä voittosummalla kisaan lähtenyt konkaritamma Hollaus osoitti riittävänsä myös kaikista kovimpia vastaan, mutta 12-vuotias laukkasi hieman ennen maalia todennäköisen kakkossijan.

– Tämä ei ole päässyt näissä oikein kovissa lähdöissä keulaan ja on jopa vaikeaa tuo meneminen siitä. Luulen, että kun selästä pääsee kääntämään, niin tämä tulee paremmin, Suven Sametin valmentaja-ohjastaja Tapio Perttunen sanoi.

Vaikka hallitseva ravikuningatar on ollut tänä vuonna hyvistä sijoituksista huolimatta hieman nihkeä ihan parhaisiin suorituksiin verrattuna, niin asiasta ei pidä olla huolissaan.

- Sanotaanko, että vielä on tosi "puolijauhoisesti" treenattu. Tosissaan ei ole otettu yhtään. Aikataulussa ollaan, Perttunen totesi.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 1.6

Toto65-1: 3 Run For Royalty

Toto65-2: 5 Luck's Equ

Toto65-3: 8 Magazine Match

Toto65-4: 6 Suven Sametti

Toto65-5: 5 Salam Aleikum

Toto65-6: 2 Leemark's Ghost

Kuusi oikein -tuloksille: 135,84 euroa

Viisi oikein: 5,90 euroa