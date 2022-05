Talven komeettatamma yrittää kampittaa kesäkirouksensa

Hulluduunarin tähtäin on tiukasti Forssan kuningatarkilpailussa, mutta aiempina vuosina pyörä ei ole kesäkaudella oikein pyörinyt.

Hulluduunarin tähtäin on tiukasti Forssan Kuninkuusraveissa.

Hulluduunarin kurssi oli kovassa nousussa tänä talvena ja keväänä avoimien suomenhevostammojen seassa, mutta kahteen viimeiseen on tulosrivistöön tullut heikommat sijoitukset.

Vermon Toto65-pelissä nähdään Hulluduunarin kesäkauden avaus, pieneltä sairastauolta. Viimeisiin sijoituksiin ei kannata valmentajan mukaan tuijottaa.

– Ajateltiin ensin, että tuo toissa startti meni sen piikkiin, kun tamma sai pitkällä matkalla raskaan juoksun. Se oli sitten kuitenkin viimeksikin kauttaaltaan nahkea koko ravipäivän ja kisan jälkeisissä tutkimuksissa löytyi kurkunpääntulehdus, valmentaja Pertti Niveri selittää.

Niverin mukaan kotioloissa menossa on taas ollut samanlaista potkua, kuin talven menestysputken aikaan, eikä viileähköä säätä lupaava säätiedotekaan tässä tapauksessa harmita.

– Harjoitusotteiden perusteella sairaus on selätetty ja hyvillä mielillä jatketaan taas. Tamma on saanut rutiinia näistä kovista lähdöistä ja osoittanut, että kun sillä on kaikki hyvin ja se saa oikean juoksun, niin se pystyy kamppailemaan ihan kärjessä kaikkein kovimpiakin tammoja vastaan.

Hevosen suoritustaso on aiempinakin vuosina laskenut melko dramaattisesti kesäkaudelle, joten on paikallaan kysyä treenarilta, että kuinka huolissaan asiasta pitää olla?

– On totta, ettei hevosella ole pyörä pyörinyt kesällä samalla lailla kuin talvikaudella. Se ei viihdy hirveän lämpimissä keleissä parhaalla mahdollisella tavalla ja siitä tulee lieveilmiöitä. Täksi vuodeksi on tehty muutoksia mm. ruokintaan ja lisätty sille erilaisia lisäaineita eväisiin, jonka uskotaan auttavan elimistön toimintaan. Eihän sitä tietysti tiedä auttaako ne, ennen kuin se kesä tulee, mutta ei tässä älyttömän huolissaan vielä olla, Niveri pyörittelee.

Pilkanmaan kiriherkkä 12-vuotias majailee tällä hetkellä kuningatar-pisteytyksessä sijalla 8 ja on tällä tahdilla lunastamassa paikkansa kirkkaasti Forssan kuningatarkilpailussa.

Kuninkuusravien pääkilpailuista rutkasti kokemusta omaava valmentaja myöntää, että Forssa pyörii tamman kanssa mielessä ja se on kauden selkeä ykköstähtäin, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, vaikkei Hulluduunari ole niihin karkeloihin aiemmin vielä päässyt.

– Se on niin kova kilpailu, että ei sinne lähdetä, vain että päästiin mukaan. Hevosella pitää olla silloin kaikki ihan sataprosenttisesti, mutta kyllähän me sinne tähdätään, Niveri paaluttaa.