Joy Sisu vei suomalaiset voittajakehään Elitloppet-perjantaina

Mika Forss ajoi Petri Salmelan 3-vuotiaan arvovoittoon Solvallan huippuviikonlopun alkajaisiksi.

Elitloppet-viikonloppu starttasi suomalaisittain hienosti, kun Mika Forss kiritti Petri Salmelan valmentaman ja osaomistaman Joy Sisun 3-vuotiaiden tammojen kisan voittajaksi perjantain lounasraveissa.

Ensimmäistä kertaa ilman kenkiä ja jenkkikärryillä kilpaillut Brilliantissimen tytär löi vastustajansa vahvalla kirillä parijonosta ja kuittasi ASVT:n huutokauppalähdöstä noin 19 000 euron ykkösrahat ennätysajallaan 14,0a/2140 metriä.

– Kolme kuukautta tähdättiin tähän lähtöön ja hevonen on tuntunut uskomattoman hyvältä. Jos kaikki on kunnossa, seuraavaksi ohjelmassa on E3-karsinta, Salmela iloitsi voittajakehässä.

Suomesta Solvallaan matkanneista parhaiten menestyi Isto Kuisman Global Bring It On, joka venyi avauslähdössä Forssin ajamana kovan kärkiparin takana kolmanneksi. Saman sijoituksen nappasi Iivari Nurminen oppilaslähdössä Juha Koskelan Wagger Zackerilla.

Perjantaina ajettiin myös kylmäveristen 640 metrin Speedrace. Rapakon takaa kotikonnuilleen visiitille tullut Åke Svanstedt kiritti Smedsbo Faksen yllätysvoittoon ohi suosikki Lome Bragen. Antti Ala-Rantalan Kleppe Spödå oli omassa karsintaerässään toinen, eikä selviytynyt finaaliin.

Kahdella hevosella sunnuntain Elitloppetiin osallistuva Alessandro Gocciadoro sai viikonlopulle kelpo alun kahden lounasravivoiton myötä. Cinderella Jet ja Abbys Wise As olivat Italian keltaisen miehen menestyshevoset.

Kolmen kierroksen Lilla Harpers -kisan vei yllättäjänä Reijo Liljendahlin tallin Whothehillareyou.