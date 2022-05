Onnistunut Ruotsin-turnee vain kasvatti nälkää – uusi kruunujahti jo Matti Nisosen kaavailuissa

Djokovic oli tallin tähti Ruotsissa ja tienasi radoilta lähes puoli miljoonaa kruunua.

Matti Nisosen valmentamia hevosia on ilmestynyt taas Suomen ravien lähtölistoille pitkästä aikaa. Nisosen joukkue palasi viime syksynä käynnistyneeltä Ruotsin-turneelta kotiin Vieremälle ja Mäkelän tilalle reilu viikko sitten.

Julmyran valmennuskeskuksessa vietetystä ajasta jäi niin paljon positiivisia kokemuksia, että uusi yritys on jo suunnitteilla.

– Tosi onnistunut reissu oli. Hevoset suorittivat kokonaisuutena hyvin. Etenkin se lämmitti mieltä, että vaikka moni hevonen teki pitkän kilpailukauden, kevään korvalla vauhti vielä kiihtyi ja taso nousi.

Hebyssä Uppsalan läänissä sijaitsevan Julmyran vahvuuksia ovat sekä nykyaikaiset puitteet että keskeinen sijainti. Niistä nauttivat muun muassa Katja Melkon, Jonna Irrin ja Pekka Korven hevoset sekä työntekijät tällä hetkellä.

– Iso valmennuskeskus, jossa on jokaiselle jotakin olosuhteiden puolesta. On rataa, hiittisuoraa, pehmeää suoraa sekä mäkeä. Kaksi ratamestaria tekee koko ajan aktiivisesti töitä kunnossapidon kanssa, jotta puitteet ovat kunnossa myös haastavien kelien aikaan. Ja kahden tunnin ajomatkan sisällä on viisi ravirataa, mikä ei ainakaan haittaa nykyisillä polttoaineiden hinnoilla, Nisonen kertoo.

Raviurheilussa Ruotsissa ja Suomessa on tunnetusti paljon eroja. Nisosen mukaan ei käy kiistäminen, että länsinaapurissa asioita tehdään laadukkaammin.

– Näin äkkiseltään tulee mieleen, että talvella oli todella miellyttävää, kun raveissa hevosia pääsi valjastamaan lämpimissä tiloissa. Se olisi kiva lisä Suomeenkin, mutta ymmärrän toki, että kyse on resurssieroista.

Houkuttiko jäädä raviurheilemaan Ruotsiin pysyvästi?

– Kyllähän sitä välillä mietti kun hevoset menivät hyvin, mutta pidettiin kiinni alkuperäisestä suunnitelmasta. Suomessakin on puolensa ja paljon plussia. Mukava oli tulla takaisin ja nähdä tuttuja täällä, sekä näyttää hevosia omistajille myös kotikulmilla.

– Jos ensi syksyksi kaavailtu uusi reissu toteutuu, tuskin silloinkaan jäätäisiin pidemmäksi aikaa.

Eli uusi turnee on käytännössä varma juttu jo?

– Näillä näkymin ollaan kesä Suomessa. Kilpaillaan, annetaan hevosille laidunkautta ja valmistaudutaan huolella seuraavan syys-talvikauden kruunujahtiin.

Nisosen tallin ykkösonnistuja Ruotsissa oli 6-vuotias lämminveriruuna Djokovic. Se keräsi 11 kilpailussaan 438 000 kruunun eli yli 40 000 euron ansiot. Pisin tili tuli tapaninpäivän stayer-lähdöstä. Tämän vuoden puolella hevonen näytti, että riittää myös V75-tasolla.

– Vaikka voittoja tuli vasta kevätkulmalla, Djokovic oli jo talvella tosi hyvä ja keräsi hienosti rahaa. Muita onnistujia olivat hienosti uransa aloittanut Episode Nine ja itseluottamuksensa löytänyt Radetzky.

Edellä mainituista hevosista Einari Vidgren oy:n omistamat Djokovic ja Radetzky starttaavat heti palattuaan lauantaina Vieremän kavioliigaraveissa. Molemmat saivat ikävät lähtöpaikat, mistä ne jäävät herkästi vastustajien armoille.

– Djokovic on silti tallin paras sauma lauantaina. Vaikka lähtöpaikka on surkea ja vastus tosi kova, luotan siihen eniten. Toivotaan, että selät vetävät kirissä. Kykyjen puolesta uskon ruunan riittävän, mielestäni hevonen on edelleen nousullaan sarjoissa.