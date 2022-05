Menestyvä lainaohjastaja kasvatti työkuormaansa roimasti – palkkapussissa se ei kuitenkaan näy

Xet Diablossa on ainesta Niko Jokelan valmennustallin tähdeksi.

Valmennettavien määrä on noussut Niko Jokelan tallissa.

Taitavana ja voitokkaana lainaohjastajana itsensä vuosikausia elättänyt Niko Jokela on aktivoitunut pitkästä aikaa myös valmentajamarkkinoilla. Seinäjoen raviradan ratatallilla hirnuu tällä hetkellä kahdeksan treenattavaa. Hevosista kaksi on aktiivista kilpuria ja loput pääosin nuoria tulevaisuuden toivoja.

48-vuotiaan Jokelan suunnitelmana ei kuitenkaan ollut, että nyt rysäytetään kerrasta valmennustilastojen kärkeen.

– En tiedä oikein itsekään, miten homma näin pääsi karkaamaan. Alkuperäinen ajatus oli ryhtyä treenaamaan muutamaa hevosta kilvanajon ohessa ja ehkä tarjota täysihoitopaikkoja, mutta tällaiseksi tämä nyt lipsahti.

Jokela korostaa, että ohjastaminen pysyy päätyönä ja tuo leivän pöytään jatkossakin. Hiljattain ostetulla tallilla puuhat jaetaan puoliso Riikka Seppäsen ja tämän siskon kanssa. Lisäksi Ville Koivisto käy Jokelan ajokaverina valmennuspäivinä.

– Pienellä porukalla touhutaan ja näin tämä on ollut ihan kivaa. Sellaiseen ei ole enää tarkoitus alkaa, että otettaisiin 12 kilpahevosta talliin ja kierrettäisiin niiden kanssa päivittäin raveissa. Nykyinen määrä on maksimi ja kilpahevosten sekä varsojen suhde sopiva.

– Valmentamisesta ei juuri jää palkkaa nautittavaksi tässä vaiheessa, mutta saadaan kuitenkin tallia maksettua pois.

Työpäivistä tulee pitkiä, kun aamuisin on herättävä tallitöihin ja illalla ohjastajan tunnit venyvät usein seuraavalle vuorokaudelle.

– Kesästä tulee varmasti kiireistä aikaa, kun raveja on enemmän. Mutta hyvin tässä on ainakin vielä jaksettu. On koitettu keskittää valmennuspuolen ajot niille päiville, kun ei ole raveja.

Urallaan lähes 1800 voittoa ohjastaneen Jokelan tämän hetken starttihevoset ovat Careless Guy ja Xet Diablo.

Ensin mainittu voitti molemmat kilpailunsa talvella ja on nyt lyhyellä sairaustauolla. Jälkimmäinen saapui tallin vahvuuteen huhtikuussa. Hieman yllättäen, kuinkas muutenkaan.

– Ihan vahingossa se tuli. Omistaja osti hevosen huutokaupasta talvella ja hoiteli sekä treenasi sitä aikansa. Sitten hän tuli ensimmäistä kertaa hiitille tähän Seinäjoelle ja totesi, että hevosen käytös ei tyydyttänyt. Tuumittiin, että rataympäristössä valmentaminen voisi sopia paremmin, joten ruuna jäi siitä meille.

Heti ensimmäinen kilpailu parin viikon yhteistyön jälkeen tuotti komean tuloksen. Xet Diablo jyräsi luokkahevosen ottein murskaavan ylivoimaiseen voittoon kärjen rinnalta.

– Hevonen tuli valmiissa kilpailukunnossa, sen kanssa ei ole tehty mitään taikatemppuja. Vähän itsekin epäilin sen käytöstä aluksi, mutta koko ajan paremmin on päästy ruunan ajatusmaailman sisälle. Varmasti se vielä joskus laukkaakin taas, mutta en osaa olla asiasta mitenkään huolissani enää.

Seuraava kilpailusuoritus nähdään Vermon Toto65:ssä keskiviikkona. Pelaajat ovat riemastuneet Xet Diablon 2,5 viikon takaisesta näytöksestä niin, että valjakko on nyt jo suuri ennakkosuosikki.

Jokela on myös luottavainen. Kolmen kilometrin voimainkoitos saattaa olla Xet Diablon paras matka.

– Maanantaina ajettiin viimeistelyt, joissa hevonen ei tuntunut ainakaan huonommalta kuin ennen viime kisaa. Toiveikkaana lähdetään Vermoon. Pitkä matka sopii tälle hevoselle hyvin, vahvuus on sen paras puoli.

Ohjastaja-valmentaja sanoo, että vastustajia kunnioitetaan, mutta ei pelätä.

– Muutama kova hevonen on vastassa, kuten hyvin aloittanut Callela Exlover, mutta uskon että Xet Diablon kanssa ollaan ihan kärkikamppailussa. Sen kanssa voi tehdä omia ratkaisuja matkalla.