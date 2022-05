Elitloppet-voitto on Reijo Liljendahlin suurin unelma – ”En vaihtaisi hevosta”

Jos kolmas kerta toden sanoo sunnuntaina, kokeneen ravivalmentajan kelpaa siirtyä vaikka eläkkeelle.

Reijo Liljendahlin valmentama Admiral As on Elitloppetin mustia hevosia.

Vuosikymmenten ajan aitiopaikalta Ruotsin raviurheilua seurannut Reijo Liljendahl elää jänniä hetkiä. Hänen suurimman unelmansa toteutuminen on mahdollista sunnuntaina.

Suomalaislähtöisen Liljendahlin valmentama Admiral As kuuluu potentiaalisiin voittajakandidaatteihin Tukholmassa juostavassa Euroopan arvokkaimmassa ravikilpailussa Elitloppetissa. Voittaja kuittaa liki puoli miljoonaa euroa.

– Elitloppet-voitto on meidän jokaisen haave. Aion tehdä näitä hommia niin kauan kuin saavutan sen valmentajana, ensi viikolla 67 vuotta täyttävä Liljendal sanoo ja naurahtaa päälle.

Vaikka Liljendahlin valmentamat hevoset eivät ole voittaneet Elitloppetia, hän tietää tarkasti, mitä se vaatii ja miltä se tuntuu.

Kun legendaarinen ruotsalaisvalmentaja Stig H. Johansson ajoi ensimmäisen Elitloppet-voittonsa vuonna 1984 The Onionille, nuori suomalaismies oli ”Sipulin” hoitaja.

– The Onionin voitto oli minullekin iso asia ja tuntui todella hienolta. Muutamia vuosia myöhemmin Johanssonin talliin alkoi tulla voittoja melkein kuin liukuhihnalta. Utah Bulwark, Napoletano, Peace Corps, Gum Ball ja Victory Tilly, Liljendahl luettelee Johansson tähtihevosten nimiä.

Liljendahl ei ollut viisikosta yhdenkään hevosen hoitaja, vaan hän oli niiden aikana jo Johanssonin tallin apuvalmentaja, eli förstaman kuten ruotsalaiset sanovat ja kakkosmies kuten taas suomalaiset kutsuvat.

Reijo Liljendahl kuvattuna St. Michel -raveissa vuonna 2012.

Sen jälkeen kun Liljendahl hyvästeli Ruotsin kärkivalmentajan tallin vuona 2012 ja ryhtyi itsenäiseksi ammattilaiseksi, hänen treenaamansa hevoset ovat päässeet osallistumaan kahdesti Elitloppetiin.

Molemmilla kerroilla Liljendahlin suojatit selvisivät finaaliin.

– Formula One sijoittui kuudenneksi vuonna 2013 ja Nadal Broline toiseksi neljä vuotta sitten. Nadal Broline oli maalissa kolmantena, mutta se nostettiin myöhemmin kakkoseksi, kun Propulsion diskattiin sen edeltä, Liljendahl kertoo.

Propulsionilta vietiin myös voitto kaksi vuotta myöhemmin, kun sille USA:ssa tehty hermoleikkaus tuli tietoon. Oriin kaikki Pohjoismaiden juoksut mitätöitiin silloin samasta syystä.

Liljendahl on hyvin tyytyväinen Italiassa syntyneen Admiral Asin iskukykyyn.

– En vaihtaisi hevosta kenenkään kanssa, hän sanoo optimistisena.

Joku toinen valmentaja saattaisi ehkä vaihtaa hevosensa, jolla on hylkäys viime kilpailusta. Liljendahl kuitenkin tietää, mistä Admiral Asilla kenkä puristi Solvallan startissa viime kuun alussa, tai pikemminkin luisti.

– Rata muuttui silloin illan edetessä liukkaaksi, kun lämpötila laski, ja hevosen askel lipsui. Se liukasteli laukalle maalisuoralla, Liljendahl sanoo.

Haaveristartti oli Admiral Asin toinen kilpailu tällä kaudella.

Ensimmäisen juoksunsa ruuna voitti valmentajan mukaan helposti, vaikka marginaali kirittäjään oli melko pieni. Sen ohjastaja Örjan Kihlström istui loppusuoralla kuin kirkkoreessä, mistä saattoi päätellä, että hevosella oli runsaasti voimia tallella.

Kova fysiikka on Admiral Asin valttikortti.

Pitkä lähes kahden kuukauden starttivälikään ei huoleta valmentajaa. Hän on päässyt hiomaan hevosensa virettä hyvin ennen kauden päätähtäintä.

– Admiral As teki hyvän harjoituksen maanantaina Solvallassa. Ajoin sillä 15,0-vauhtia 1600 metriä. Hevonen oli tosi pirteä.

Koska Ruotsin taitavin ravikuski Kihlström valitsi Elitloppet-ajokikseen viime vuoden voittajan Don Fanucci Zetin, Liljendahlin hevosen rattaille hyppää sunnuntaina vieras mies. Sitä ajaa Per Lennartsson, joka on myös hyvin kokenut ohjastaja.

– Per tuntee Admiral Asin, sillä hän kävi kerran aikaisemmin tarkoituksella ajamassa hevosella hiitin.

– Hän ajoi hiitissä 2000 metriä 15,0-kyytiä. Toisen kierroksen ruuna juoksi 11,0 ja viimeiset 600 metriä 08,0. Per oli tyytyväinen hevoseen.

Kun Admiral As sai karsintalähtöön vielä loistavan lähtöpaikan kakkosradalta, Liljendahlin mielestä kaikki on mahdollista Solvallan hornankattilassa.

– Olen todella tyytyväinen hevosemme lähtöpaikkaan. Se on näyttänyt pystyvänsä avaamaan lujaa, mutta hyvä fysiikka on sen paras ase. Admiral As kestää kovan tempon.

– Elitloppet on ruunan kovin kisa tähän mennessä, ja sitä on tosi vaikea voittaa. Kaiken on mentävä aivan nappiin hevosen päivänvireestä ja juoksunkuluista lähtien jo karsintalähdössä. Admiral As näytti kuitenkin kovan luokkansa viime vuonna ja sillä on mahdollisuutensa, jos kaikki onnistuu.

Voitto muuttaisi Liljendahlin eläkepapaksi. Tai ei ehkä sittenkään.