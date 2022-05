Ruotsin ravien asiantuntija uskoo suuriin kotijuhliin Elitloppetissa – vertaa suosikin ohjastajaa snookertähtiin

Kari Lähdekorven mielestä huippukilpailun suosikkivaljakossa yhdistyvät parhaat voimat kärryjen molemmista päistä.

Ruotsin raviurheilun supertietäjä Kari Lähdekorpi povaa sunnuntaina Solvallassa juostavasta Elitloppetista kotiradan valmentajan Daniel Redénin tallin juhlia.

Hän uskoo, että Redénin treenaama Don Fanucci Zet uusii vuoden takaisen voittonsa ja sen uusi tallikaveri Hail Mary kirittää parhaiten.

– Minun on vaikea uskoa, etteikö Don Fanucci Zet voittaisi. Se on yksinkertaisesti vain niin hyvä hevonen, Lähdekorpi painottaa.

– Lisäksi oriilla on paras ohjastaja. Sillä on Elitloppetissa hirmuinen merkitys, jos Örjan Kihlström on kärryillä. Hän on mahdottoman taitava, Lähdekorpi suitsuttaa.

Don Fanucci Zetin kiri oli vastustajille myrkkyä vuosi sitten.

Hail Mary teki Ruotsin ravivalmentajaksi vuonna 2004 valittuun Lähdekorpeen suuren vaikutuksen, kun se avasi Redénin valmennuksesta voitokkaasti vajaa kolme viikkoa sitten.

– Hail Mary on ollut aina tosi kova hevonen, mutta se on vielä parantanut uudella valmentajallaan, kun pystyy juoksemaan aiempaa kevyemmässä balanssissa. Se ei lähtisi mukaan tällaiseen kilpailun, ellei Redén uskoisi siihen.

Mikäli Lähdekorven suosikkikaksikolla ei jostain syystä ole paras päivänsä, hän ei usko voiton menevän Redénin tallin kolmannelle edustajalle Snowstorm Hanoverille, vaan italialaisille Cokstilelle tai Vivid Wise Asille.

Cokstile nousi toissa vuoden voittajaksi sen jälkeen, kun Redénin valmentaman Propulsionin voitto mitätöitiin sille tehdyn hermoleikkauksen paljastuttua.

Vivid Wise As sijoittui viime vuonna toiseksi kymmenyksen ajan 08,9a juosseelle Don Fanucci Zetille hävinneenä.

Vivid Wise Asilla on rautainen kokemus huippukisoista.

– Cokstile oli vappuna todella hyvä Finlandia-ajon voitossaan ja näytti, että on tullut ryminällä takaisin kevään aikaisempien heikkojen sijoitusten jälkeen. Oriilla on rankka kokemus huipulla, minkä lisäksi hevosen nykyinen valmentaja Erik Bondo on taitavampi kuin sen edelliset treenarit.

– Vivid Wise As on ollut myös pitkään yksi maailman parhaista ravureista ja on sitä edelleen, Lähdekorpi painottaa.

Viime vuosien Elitloppetit eivät ole Lähdekorven mielestä olleet niin hurjatasoisia kuin joskus aiemmin.

– Kovia jenkkejä ja kovimpia ranskalaisia ei ole enää Tukholmaan matkannut, Lähdekorpi perustelee kantaansa.

– Tämän kevään kisa on aika samankaltainen kuin edellisten vuosien. Esimerkiksi italialaisen Varennen tapaisia valovoimaisia tähtiä ei ole Elitloppetissa nähty vähään aikaan, mutta Don Fanucci Zetistä voi tietysti tulla sellainen.

IS Ravit pyysi pitkän linjan ravigurua analysoimaan karsintalähdöt ja niistä loppukilpailuun todennäköisesti etenevät hevoset.

Ensimmäisen karsinnan lähtölista:

1. Önas Prince/Per Nordström (Ruotsi)

2. Brother Bill/Jorma Kontio (Ruotsi)

3. Cokstile/Christoffer Eriksson (Italia)

4. Perfetto/Dagfin Henriksen (Kanada)

5. Click Bait/Ulf Ohlsson) (Ruotsi)

6. Vernissage Grif/Alessandro Gocciadoro (Italia)

7. Etonnant/Anthony Barrier (Ranska)

8. Don Fanucci Zet/Örjan Kihlström (Ruotsi)

– Nostan Cokstilen ensimmäisen karsintalähdön suosikiksi Finlandia-ajon voiton perustella. Enkä pelkästään voiton takia, vaan siitä syystä, millä tyylillä hevonen voittonsa ravasi, Lähdekorpi sanoo.

Cokstile oli omaa luokkaansa tämän kevään Finlandia-ajossa.

– Vaikka Don Fanucci Zet on Elitloppetin todennäköisin voittaja, se ei välttämättä voita karsintalähtöä kasiradalta. Örjanille riittää, että hevonen sijoittuu toiseksi, jolloin se pääsee lähtemään finaalissa hyvistä asemista radalta 3 tai 4. Hän ei tyhjennä hevosta kokonaan, vaan miettii ja ajaa karsintaerässä jo loppukilpailuakin samalla tavalla kuin snookerpelaaja pohtii seuraavan pallon jälkeistä lyöntiään.

– Etonnant ei ole Ranskan paras ravuri, mutta ainoa, jonka Solvalla sai hyvistä ranskalaisista kilpailuunsa. Se on tällä kaudella näyttänyt olevansa riittävän hyvä selvitäkseen Elitloppetin finaaliin, jos kuski onnistuu, mutta tuskinpa se yltää siinä voittajaksi.

– Önas Prince tai Brother Bill menee viimeisenä finaaliin, koska Kanadasta saapuva Perfetto ei ole riittävän hyvä hevonen, ja viime kilpailuunsa kovasti petrannut Click Bait ei pääse millään loistopaikalle Önas Princen eteen. Brother Bill on niitä harvoja Elitloppet-hevosia, jotka voivat laukata, mutta sillä on jonkin verran Önas Princeä kovempi kapasiteetti, joten povaan sille finaalipaikkaa.

Toisen karsinnan lähtölista:

1. Snowstorm Hanover/Magnus A Djuse (Ruotsi)

2. Admiral As/Per Lennartsson (Ruotsi)

3. Who’s Who/Åke Svanstedt (Ruotsi)

4. Hail Mary/Erik Adielsson (Ruotsi)

5. Night Brodde/Conrad Lugauer (Ruotsi)

6. Mister F Daag/Robin Bakker (Belgia)

7. Vivid Wise As/Matthieu Abrivard (Italia)

8. Extreme/Björn Goop (Tanska)

– Hail Mary on toisen karsinnan melko selkeä suosikki. Sillä on vain yksi startti alla tältä kaudelta, mutta se oli niin hyvän oloinen voitossaan kuolemanpaikalta, että siihen on pakko uskoa. Vahva hevonen oli selvästi paremman näköinen kuin aikaisemmin, Lähdekorpi kehuu.

-Vivid Wise As kuuluu kokeneeseen kaartiin. Vaikka valmentaja Alessandro Gocciadoron talli ei ole pärjännyt tänä keväänä Pohjoismaissa yhtä hyvin kuin aikaisemmin, nämä luotettavat aivan huippuhevoset pysyvät aina hyvinä.

Kari Lähdekorpi uskoo, että vuoden takaiset ruotsalaisjuhlat toistuvat ensi sunnuntain Elitloppetissa.

– Snowstorm Hanover on ollut aina lahjakas, mutta parantanut vielä viime aikoina niin paljon, että menee väkisin finaaliin huippupaikaltaan. Se saa juosta kärkihevosen takana.

– Who’s Who tai Admiral As on neljäs finalisti. Ensin mainittu on kaksiosta luotettavampi ja maailman parhaista ravureista yksi aliarvostetuimmista. Se on näyttänyt pääsevänsä hyvin matkaan. Admiral As on myös tosi hyvä hevonen, joka niin ikään avaa lujaa. Se on kuitenkin epävarmempi, joten vaaka kallistuu Who’s Whon puolelle.

– Katsojien kannattaa varautua siihen, että Night Brodde saattaa olla ainakin juoksunkulun kannalta avainroolissa. Se ei varmasti riitä kärkeen, mutta voi napata kiihdytyksessä keulat Snowstorm Hanoverilta, jolloin lähdön käsikirjoitus muuttuisi.

Koska Ruotsin raviurheilulla pyyhki hyvin, Elitloppetin palkintoja on nostettu roimasti.

Voittaja kuittaa tänä vuonna viisi miljoonaa kruunua, eli lähes puoli miljoonaa euroa, mikä on 200 000 euroa enemmän kuin vuosi sitten. Tukholman superkisa nousi samalla Euroopan arvokkaimmaksi ravikilpailuksi ohi Pariisin Prix d’Ameriquen.

– Vanhalla palkinnolla olisi saatu samat hevoset mukaan. En kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö palkintoja olisi saanut nostaa, Lähdekorpi sanoo.