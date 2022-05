Kalajokinen perhe sai hevosen ilmaiseksi yhdellä ehdolla – kukaan ei voinut kuvitella, mihin suostumus johti

Vähäsarjan yrittäjäperhe on tunnettu Kala-Kallen säilyketuotteista. Nykyään se tunnetaan myös tuhkimotarinoihin kuuluvan hevosen omistajana.

Raimo ja Päivi Vähäsarjalla on ollut hymy herkässä Ditchback Dicen rinnalla.

Tuhkimotarinat ovat värittäneet hevosurheilua iät ja ajat.

Kuuluisin niistä on lahtelaisen perunakauppiaan Timo Even käsissä 1970-luvun lopulla maailmaa valloittanut Charme Asserdal.

Uusinta tarinaa on kirjoitettu tänä vuonna Kalajokilaaksossa.

Raimo ja Päivi Vähäsarjan ilmaiseksi saama lämminveriruuna Noppa eli Ditchback Dice on paljastunut maan mainioksi kilparavuriksi, vaikka se tuli pariskunnan taloon vain suomenhevosvarsojen sparrauskaveriksi.

Kahdeksanvuotias hevonen on voittanut kauden kahdestatoista juoksustaan yhdeksän ja sijoittunut muillakin kerroilla kolmen parhaan joukkoon.

Yleensä lämminveriset ravihevoset aloittavat kilpailemisen jo kaksi- tai kolmevuotiaina.

Auli Siekkisen ja viime syksynä traagisesti menehtyneen Tapio Siekkisen kasvattama hevonen pääsi radoille vasta seitsemänvuotiaana viime syksynä.

Raimo Vähäsarja kertoo, että Ditchback Dicen tulo hänen hevoslaumaansa oli sattumankauppaa. Ilman yllättävää käännettä sen kilpaura olisi ehkä jäänyt kokonaan alkamatta.

– Olimme muutama vuosi sitten jo sopineet kaupat yhdestä toisesta hevosesta, mutta sen myyjä meni puihin. Sen jälkeen pitkään tuntemamme Auli Siekkinen ehdotti, että ottaisimme Ditchback Dicen sen tilalle, Vähäsarja sanoo.

Dithchback Dice eli Noppa paistattelee auringossa.

Koska Vähäsarjat kaipasivat suomenhevosvarsoilleen harjoittelukumppania, he tarttuivat Siekkisen ehdotukseen. Ajatusta menestyvästä ravurista uusilla omistajilla ei ollut.

– Meille olisi riittänyt, että ruuna olisi toiminut vain sparraajana suomenhevosillemme.

” Auli vaati, että pitäisimme ruunan loppuun asti, emmekä laittaisi sitä eteenpäin. Hänelle oli tärkeää, että se saisi hyvän kodin, ja uskoi näin käyvän luonamme.

Raha ei vaihtanut omistajaa tässä hevoskaupassa.

– Auli ei huolinut rahaa. Tarjosimme ruunasta samaa summaa kuin siitä hevosesta, jonka kaupat peruuntuivat. Kyse ei ollut edes satasista, mutta Auli halusi antaa hevosen ilmaiseksi.

Yhden ehdon kasvattaja kuitenkin asetti.

– Auli vaati, että pitäisimme ruunan loppuun asti, emmekä laittaisi sitä eteenpäin. Hänelle oli tärkeää, että se saisi hyvän kodin, ja uskoi näin käyvän luonamme.

Siekkisten omistamalla Lamujoen Perhekodit oy:llä on ollut useita kymmeniä hevosia ja se kasvattaa niitä edelleen. Perhe ei ole voinut pitää kaikkia hevosia itsellään, koska karsinat loppuisivat muuten.

Hevosen lempinimi tulee sen nimen jälkiosasta Dice, joka on suomeksi käännettynä arpakuutio.

Vähäsarjan pariskunta sai Nopan ilmaiseksi, kun lupasi antaa sille hyvän kodin loppuelämäksi.

Vähäsarja kertoo, että Ditchback Dicen kilpailemisen oli nuorena estänyt jalkavamma.

– Sen jalasta oli mennyt nelivuotiaana hankoside. Ruuna oli parannellut jalkaansa pari vuotta ennen kuin se tuli meille.

– Vaikka se oli vain sparraajana, hoksasimme nopeasti, että se on vähän juoksijakin. Ravaaminen oli Nopalle helppoa, ja se oli älyttömän palvelualtis. Sen naama ei ollut koskaan kaksin kerroin, Vähäsarja kuvailee.

Kokonaan ilman terveysmurheita ei Noppa ole Vähäsarjankaan tallissa saanut olla.

– Reilu vuosi sitten tammikuussa hevosen jalka reagoi uudelleen. Hankositeeseen tuli pieni repeämä.

– Sen jalka kuitenkin parantui. Se on kestänyt, vaikka siinä on arpikudosta ja se on erinäköinen kuin terve jalka, Vähäsarja kertoo.

Nopan ensimmäiset kolme kilpailua viime vuoden puolella eivät tuoneet vielä aivan voittoja, mutta tämä kausi on ollut hevoselta yhtä ilotulitusta.

Kiltistä Nopasta on moneen käyttöön.

Kukaan, omistajat mukaan lukien, ei voinut kuvitella hevoselta moista syttymistä.

– Nopalta on löytynyt kyllä uskomattoman hyvin luokkaa, Vähäsarja ihmettelee.

Ditchback Dice on osoittautunut todelliseksi taistelijaksi, joka antaa aina kaikkensa. Se on myös venynyt koko ajan vastuksen mukaan.

– Ruuna ei välitä juoksupaikoista ja tulee aina hyvin loppuun asti.

” Jos en ehdi päiväsaikaan ajamaan, sitten on vain laitettava illalla otsalamppu päähän. Talven pimeillä teillä vauhditkin tuntunut paljon kovemmilta.

Ravit on Vähäsarjan pariskunnalle yhteinen harrastus.

Raimo Vähäsarja kertoo, että myös hänen vaimonsa ajoi alussa Ditchback Dicella lenkkejä, mutta nykyään hän kokeneempana valmentajana vastaa kaikesta treeniajosta. Vauhdit ovat olleet niin paljon kovempia kuin suomenhevosvarsojen seurassa.

– Jos en yritykseltämme ehdi päiväsaikaan ajamaan, sitten on vain laitettava illalla otsalamppu päähän. Talven pimeillä teillä vauhditkin tuntunut paljon kovemmilta.

Noppa juoksee niin, että tanner tömisee.

Nopan tuhkimotarinaan saatetaan kirjoittaa uusi luku lauantaina. Se osallistuu Forssassa ravattavaan nimikilpailuun Pilvenmäki Specialiin.

Voittaja kuittaa 10 000 euroa. Vähäsarjan suojatin voittosumma on 12 900 euroa.

Noppa voitti Oulussa juostun karsintalähdön tapansa mukaisesti vahvoilla otteilla kärkivaljakon ulkopuolelta.

Koska finaalissa vastus kovenee melkoisesti aikaisemmista lähdöistä, Kalajoen voittorohmulta kysytään jälleen venymistä.

Omistajat ajavat hevosensa etelään toiveikkaina.

– Ruunalla on ollut kaikki hyvin karsintalähdön jälkeen. Edellisen Ylivieskan juoksun, jota pidän jopa hevosen kovimpana kolmossijasta huolimatta, ja karsintalähdön jälkeen sen takki oli ehkä vähän tyhjä, mutta se on nyt ehtinyt palautua paremmin.

Valmentaja odottaa voittorohmulta paljon myös sen uran kovimmassa kilpailussa ensi lauantaina.

– Pilvenmäki Special on tosi kova kilpailu. Kaikilla on mahdollisuudet voittoon, ja neljällä viidellä hevosella etenkin. Myös meidän hevosellamme on saumat, jos juoksu menee sopivasti, Vähäsarja olettaa.

Pitkä kilpailureissu on Nopalle uusi kokemus viikonloppuna. Ruuna ei ole aikaisemmin startannut Seinäjokea kauempana, mutta nyt sen kuljetusmatka pitenee siitä lähes kolmesataa kilometriä.

Lisäksi perjantaina etelään matkaava hevonen joutuu yöpymään vieraassa tallissa. Valmentaja uskoo, että hyvähermoinen ja kiltti Noppa sopeutuu uusiin haasteisiin.

– Onneksi ruuna on ollut hyvä matkustamaan. En osaa myöskään epäillä, etteikö se viihtyisi yötä vieraassa paikassa, hän sanoo.

Forssan kilpailun jälkeen pitkät kilpareissut luultavasti yleistyvät Ditchback Dicellä.

– Sen voittosumma on jo sen verran suuri, että sillä on jatkossa mentävä mukaan lauantain isoimpiin raveihin. Tärkeintä on kuitenkin huolehtia Nopasta ja pitää se terveenä.

Kasvattaja tiesi, minne hevosensa luovutti.