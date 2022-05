18-vuotiaan ohjastajalupauksen jalka nousi voiton kunniaksi – ”Tänne etelään se on vain lähdettävä”

Westcoast Skipper oli Väinö-Kalle Korhosen voittoajokki Vermon raveissa.

Toto65-lähtöjen voittajaohjastajien luetteloon saatiin uusi nimi keskiviikkona. 18-vuotias Väinö-Kalle Korhonen ajoi arvovoiton Westcoast Skipperillä. Valjakko hallitsi juoksua tyylikkäästi kärkipaikalta.

Maalilinjalla nähtiin iloinen kansainvälisen tyylin tuuletus, kun kuski oikaisi oikean jalkansa kohti taivasta.

– Ihan huikeata! Ja hevonen oli ihan huippu, onnellinen voittaja hihkui TotoTV:n haastattelussa heti kisan jälkeen.

Korhosen mukaan avain onneen keskiviikkona oli, että Westcoast Skipper rauhoittui kärkipaikalla ohjastaman haluamaan tempoon.

Voitto oli nuorukaisen ohjastajauran toinen. Ensimmäinen tuli viime marraskuussa kotiradalla Sorsasalossa. Yhteensä kärrylähtöjä on takana nyt kuutisenkymmentä.

Korhosen matkasi Kuopiosta Vermoon ajamaan kahta hevosta. Grace Scionin rattailla ei tullut menestystä.

Haaveena on saada ohjastamisesta elanto tulevaisuudessa.

– Olen ajatellut, että tänne etelään se on vain lähdettävä, kun täällä ajetaan eniten kilpaa. Täällä kai se tulevaisuus raviurheilussa voisi olla.

Nuoren ohjastajan kovasti kiittelemän Olli Lähtisen valmentama Westcoast Skipper on palannut radoille välivuoden jälkeen, vaikka uran piti olla jo ohi. Tuhkimotarina on tällä hetkellä sellaisessa vaiheessa, että hevonen kilpailee elämänsä kunnossa 8-vuotiaana.

Illan nopein voittoaika 13,2a/1620 metriä jää vain kymmenyksen ruunan ennätyksestä.

Nousevien lämminveritammojen lähdössä nähtiin illan tasaisin maaliintulo. Neljän hevosen rintamasta parhaiten linjalle kurotti Tapio Perttusen Lake’s Diana.

Voitto oli vähintäänkin ansaittu, sillä 4-vuotias lupaus kiersi muut lähtölaukan rasittamana.

– Yritin lähteä kovaa, mutta hevonen kompastui 100 metriä juostuna. Onneksi se antoi laukan hyvin alas. Tämä on hieno ja yrittävä tamma, josta pitää odottaa paljon, Perttunen kehaisi.

T65-rivin avasi Peachonthebeach. Lähtö näytti pitkään ennakkosuosikki El Indeedin hallinnalta, mutta Ari Moilasen ajama yllättäjä pinkaisi edelle viime metreillä.

Peachonthebeach yllätti El Indeedin nopeudellaan. Suosikkikaan ei vaikuttanut väsyneeltä maalissa, mutta rytminvaihdoskykyä ei löytynyt tarpeeksi.

– Ilman kenkiä juokseminen sopii hevoselle näköjään hyvin. Voitto sinänsä ei yllättänyt, mutta pelkäsin että viimeisessä kurvissa voi tulla laukka, jos hevonen painaa taas sisäänpäin, valmentaja Armas Palmroos kommentoi.

Hanna Lepistön valmentama ja Antti Teivaisen ohjastama Dragon’s Eye selätti kierroksen pelatuimman hevosen Bean Fighterin. Jo viime viikon kilpailussaan erittäin lupaavasti kirinyt puristi väkisin ohi joukkoa johtaneen ennakkosuosikin.

– Oikein hyvät paineet oli ohjissa viimeisessä kurvissa. Kun käänsin kiriin, piti katsoa ettei ajeta edessä juoksevan kärryihin, Teivainen myhäili.

Kirivoittoon ravasi myös Hannu Torvisen ohjastama ja Ari Hartikaisen valmentama Condesa.

4-vuotias tamma on aloittanut uransa lupaavasti. Uran kuudes kilpailu toi toisen voiton.

Ravirivi päättyi Harri Koivusen tallin tammojen näyttävään kaksoisvoittoon. Suuri ennakkosuosikki Goodygoodytwoshoes oli ylivoimainen ja The Next One U.S. säesti vahvasti.

Goodygoodytwoshoesilta odotettiin keulavoittoa, mutta ohjastaja Olli Koivunen ei ladannut kiihdytykseen ja valjakko jäi johtavan rinnalle.

Vaativa juoksupaikka ei tuntunut missään. Alle 50 000 euron voittosummalla kilpaileva jenkkitamma voitti tyylillä, joka lupailee nousua tammojen eliittiin Suomessa.

– Mahtava suoritus tammalta kaikin puolin. Vähän yllätys oli että ei päästy kärkeen, mutta mitä pidemmälle matka eteni, sitä paremmalta hevonen tuntui. Se olisi mennyt tänään paljon lujempaa, jos olisi tarvinnut, Olli Koivunen suitsutti.

Goodygoodytwoshoesin voittoaika oli 13,7a/2120 metriä.

Oikea T65-rivi

T65-1: 11 Peachonthebeach

T65-2: 6 Westcoast Skipper

T65-3: 8 Dragon’s Eye

T65-4: 2 Condesa

T65-5: 8 Lake’s Diana

T65-6: 3 Goodygoodytwoshoes

Kuusi oikein tuloksille: 3441,34 euroa

Viisi oikein: 92,19 e