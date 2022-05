Hevossuvun musta lammas kasvoi voittajaksi – pakotti omistajansa oviremonttiin

Kun Bean Fighterin päässä naksahti, vastustajat ovat olleet helisemässä.

Bean Fighter on kehittynyt pitkin harppauksin.

Kaikki hyvät lämminveriset ravihevoset eivät ole kaksi- ja kolmevuotiaina pärjänneitä varsatähtiä. Myöhemminkin ehtii.

Yksi kaviouria valloittavia myöhäisheränneitä hevosia on tänä vuonna vasta kuusivuotiaana kilpauransa aloittanut Bean Fighter.

Kouvolalaisen Satu Munnen tallin tamma jahtaa keskiviikkona Vermossa kauden viidettä voittoaan. Startti on sille kahdeksas.

Bean Fighter on sukunsa musta lammas siinä mielessä, että sen vanhemmat sisarukset ovat olleet varhaiskypsiä lahjakkuuksia.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Munnen suojatti voisi kehittyä niiden veroisiksi kilpauransa aikana. Hevosen kevään juoksut ovat ainakin olleet lupaavia.

Munne kertoo, että hänen ja Matti Pavun kasvattaman Bean Fighterin tiet kohtasivat viime kesän jälkeen.

– Olin yhtenä päivänä kengittämässä Pia Sjöblomin hevosia Tuohikotissa, kun Matti päräytti moottoripyörällä pihaan. Hän ehdotti, että ottaisin Bean Fighterin itselleni, Munne sanoo.

Munne päätti tarttua täkyyn. Hän liisasi Bean Fighterin kasvattajalta kilpakäyttöönsä.

– Matti taisi sanoa, että voisin tehdä hyväsukuisella tammalla varsojakin. Sitä en kuitenkaan luvannut, koska hevosen kilpaurakaan ei ollut vielä alkanut.

Bean Fighter syttyi vasta Satu Munnen käsissä.

Valmentaja ei osaa varmuudella sanoa, minkä takia Bean Fighteria ei oltu nähty nuorempana radoilla.

– Aikaisemmat valmentajat eivät vain olleet saaneet kulkemaan sitä. Ehkä pääsyy oli, että tamma kasvoi niin isoksi. Kerran se oli kuulemma satuttanut jalkansa, josta lähti nahat, mutta varsinaisia loukkaantumisia sillä ei ole ollut.

Bean Fighter on ollut luonteeltaan hiukan arka ja oikukas. Tämä on näkynyt muun muassa siinä, että se on säikkynyt oviaukoista kulkemista.

– Yhdeltä valmentajalta tamma piti laittaa pois, koska oviaukko oli sille liian kapea. Meidänkin piti rakentaa talliin leveämpi ovi sitä varten, Munne sanoo hymyssä suin.

– Kun Bean Fighter tuli tänne, saimme neuvon, että sen karsina kannattaa olla vastapäätä tallinovea, jotta se voi painella sinne suoraan.

Munne kertoo, että vajaan kahden kuukauden treenin jälkeen hänelle alkoivat selvitä Bean Fighterin lahjat.

– Otimme kerran toisen hevosen sen mukaan harjoituksiin. Kun Bean Fighter pääsi kisailemaan kaverin kanssa, sen päässä jotenkin naksahti ja se alkoi kehittyä.

Valmentajan mukaan Bean Fighter olisi aloittaa kilpailemisen jo viime vuoden puolella, mutta hän odotti vuodenvaihteen yli.

– Olisimme voineet ajaa hevosella koelähdön loppuvuonna, mutten viitsinyt maksaa sen takia kilpailuvakuutusta, koska se olisi pitänyt ostaa sille uudelleen heti vuoden alussa.

Bean Fighterin ensimmäinen kilpailu helmikuun alussa oli erikoinen. Se johti Jyväskylän juoksua helposti alusta loppuun, mutta sen suoritus hylättiin.

Hylkäys johtui siitä, kun tamma käväisi viimeisen kierroksen alussa kokonaan kaviouran ulkopuolella sisäkentällä, mikä ei ole sallittua.

Sakean sateen takia radan reuna oli peittynyt lumen alle, minkä seurauksena useampi valjakko Bean Fighterin johdolla erehtyi ”oikaisemaan” etukurvin alussa.

Toinen kilpailu toi tyylipuhtaalla suorituksella tammalle ensimmäisen voiton.

Ohjastaja Jyrki Tammimetsä on kehunut Bean Fighterin juoksuja.

Munne myöntää yllättyneensä Bean Fighterin saavutuksista.

– Sen voittokulku on yllättänyt. Tamma on venynyt vastuksen mukaan ja parantanut koko ajan menoaan.

Kouvolalaishevonen starttaa Vermossa selvänä suosikkina. Se voitti samalla radalla murskaavalla tyylillä kolme viikkoa sitten.

– Ohjastaja Jyrki Tammimetsä kehui, että Bean Fighter ampaisi aika vauhdilla kiriin, kun hän käänsi sen toisen perästä vapaalle radalle takasuoralla. Samalla tavalla se tekee aina kotonakin.

Munne kertoo, että Bean Fighter on kiimassa, mutta se ei häntä suuremmin huoleta.

– Tamma oli toissa startin aikoihin myös kiimassa, mutta teki silti hyvän juoksun. Kiima ei näkynyt sen otteissa perjantain treenissä, vaan se oli ihan normaali.

Pelaajien housuihin valmentaja ei osaa hypätä. Hän ei povaile keskiviikon sijoitusta.

– Olen huono tutkimaan lähtölistoja, vastuksia ja arvioimaan sijoituksia, mutta hyvää panosta hevoseltamme taas odotan, Munne sanoo.