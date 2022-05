Hirmuvireisestä tallista uusi ässä viivalle – ”Annettiin hevoselle reilusti aikaa”

Manny Musclella on messevät näytöt Ruotsin ikäluokkalähdöistä.

Juho Ihamuotilan valmennettavilla kulkee lujaa. Kuvassa Bridge Commander, joka on voittanut neljästä edellisestä kilpailustaan kolme.

Juho Ihamuotilan valmennettavat ovat voittaneet lähes joka toisen kilpailunsa tänä vuonna. Keskiviikkona Vermossa 32-vuotias treenari tuo viivalle Manny Musclen, joka debytoi Suomessa. Hevonen on juossut aiemmat kilpailunsa Ruotsissa.

Kyseessä ei ole mikä tahansa kilpuri, vaan todellinen raaseri, joka ehti antaa rajut näytöt kivikovissa ikäluokkalähdöissä ennen loukkaantumistaan. Se ylsi muun muassa 800 000 kruunun arvoiselle kakkostilalle Breeders' Crownin loppukilpailussa Eskilstunassa 3-vuotiaana.

– Mielenkiintoinen hevonen ja tosi hienoa, että tällaista tarjottiin treeniin. Toivotaan että saadaan ori näyttämään, mitä se parhaimmillaan osaa, valmentaja sanoo.

Manny Musclen omistavat suurhevosenomistajat Hannu ja Mikko Laakkonen, jotka ovat sijoittaneet muitakin hevosiaan Ihamuotilan talliin.

Manny Muscle on nyt 5-vuotias ja kilpaillut viimeksi viime vuoden toukokuussa. Ihamuotilalle se muutti viime kesänä.

– Nopeasti selvisi, että syksyn ikäkausilähtöihin ei enää ehditä, joten annettiin hevoselle reilusti aikaa.

Kuntoutuminen on sujunut hyvin, samoin talven harjoitukset. Hevosella olisi voinut startata jo aiemmin keväällä, mutta valmentaja halusi varmistaa, että Manny Muscle saa kilpailla hyvillä kesäradoilla.

Arpa heitti paluukilpailuun huonoimmalle mahdolliselle lähtöradalle, eturivin uloimmalle kaistalle. Sieltä ei ole helppo saada suotuisaa juoksua, jollaista valmentajat tapaavat toivoa pitkältä tauolta palaaville hevosille.

– Vermoon ei tulla ajamaan hiittiä, vaan hevonen on yritetty laittaa kilpailukuntoon ja odotan hyvää suoritusta. Mutta onhan se selvää, että lähtöpaikka vie suurimmat haaveet. Toivon että kuski ajaa tosissaan, mutta järjen kanssa, valmentaja muotoilee.

Pyyntö luultavasti toteutuu, sillä Manny Musclea ohjastaa optimaalisista ajolinjoistaan tunnettu Suomen ykköskuski Santtu Raitala.

Ihamuotilan mukaan hevosella on ajettu lähes kilpailuvauhtinen ratahiitti, joka valmisti sopivasti kilpailuun. Kysymysmerkkejäkin on silti ilmassa.

– Hiitti oli reilusti alle 20-vauhtinen ja toinen tonni ajettiin reippaammin. Sen perusteella Manny Muscle on ihan kilpailukykyinen heti. Mutta pitää myös muistaa, että hevosella on tosi vähän rutiinia vielä ja se on ollut vuoden kilpailematta. Vasta keskiviikkona nähdään, miten hevosen kroppa ottaa vastaan, kun mennään pitkään kovaa.

Tähtäimet ovat varmasti muualla kuin iltaraveissa, mutta ne tarkentuvat valmentajalle vasta myöhemmin.

– Hevonen itse määrittää tavoitteet suorituksillaan. Joskus 5-vuotiskaudesta tulee tietynlainen välivuosi, eikä sellainen ole poissuljettua varsinkaan tällaisella tapauksella, jolla on tosi vähän kilpailurutiinia vielä. Useampi lähtö pitää ajaa, jotta päästään tarkasti kartalle tilanteesta.

Valmennettavasi ovat voittaneet tämän kauden 23 kilpailusta 10. Mikä on hevosten voittovireen takana?

– Iso kokonaisuus on aika hyvin kohdillaan. Hyvät ja sarjoihin osuvat hevoset ovat tietysti isoin juttu, mutta meillä on myös tosi hyvä porukka tekemässä töitä hevosten eteen ja olemme pyrkineet koko ajan kehittämään toimintaa. Tällä hetkellä näyttää, että on myös onnistuttu.