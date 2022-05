Veijo Heiskasen ja Henna Halmeen tähtihevonen haettiin tallista tylyllä ilmoituksella – ”Enempää ei mieli voinut vetää matalaksi”

Valmentajien iso ilo vaihtui hetkessä suureen suruun.

Raviohjastaja Henna Halmeen mieli oli iloinen viime keskiviikkona. Hän oli juuri ajanut epäonnesta kärsineellä Sahara Peyotella komean voiton Porin raveissa.

Kaksikon piti jatkaa kilpailemista tänään tiistaina Tampereella. Toisin kävi.

Koska lahjakkaan Sahara Peyoten tuurit viimein kääntyivät Porissa, Halme oli voitostaan niin onnellinen, että lähetti heti juoksun jälkeen onnitteluviestin sen ruotsalaiselle omistajalle.

Seuraavana päivänä saapunut vastausviesti käänsi naisen mielialan kokonaan. Sen sisältö oli täysin odottamaton ja tyly.

Omistajatalli Denco HB:n edustaja kirjoitti vietissään, että Sahara Peytote vaihtaa tallia ensi tiistaina.

– Sain vastauksen torstaina ja siinä luki: kiitos, Sahara Peyotelle on kyyti tiistaina, ja katsokaa, että sen paperit ovat kunnossa, Halme kertoo.

Sahara Peyote siirtyy Vermosta omistajansa talliin Ruotsiin.

Halme otti omistajan päätöksen Sahara Peyoten valmentajan vaihtumisesta hyvin raskaasti.

– Enempää ei mieli voinut vetää matalaksi. Olin päässyt ajamaan Sahara Peyotella isoissa lähdöissä jo Ruotsissa, ja siitä tuli hyvin läheinen minulle. Se on oikein hyväluonteinen hieno hevonen, joka on aina valmis kaikkeen.

– Olimme lisäksi saaneet Sahara Peyoten taas hyvään kuntoon. Omistajan kanssa oli koko ajan puhe, että sillä tähdätään Suur-Hollola -ajoon, jossa sillä olisi ollut saumat pärjätä. Omistajat saavat toki tehdä hevostensa kanssa mitä haluavat, mutta tässä tapauksessa tuollainen ratkaisu tuntui epäoikeudenmukaiselta.

Kesällä ravattava Suur-Hollola on suurin Suomessa syntyneiden lämminveristen kisa.

Sahara Peyote oli ehditty viime keskiviikkona ilmoittaa kilpailemaan tämän illan Teivon raveihin, mutta ruuna vedettiin luonnollisesti startista pois.

Halme kertoo, että Sahara Peyote matkustaa omistajansa talliin Etelä-Ruotsiin.

Sahara Peyoten menetys oli kova pala Henna Halmeelle.

Kuusivuotias Sahara Peyoyte siirtyi omistajanvaihdoksen myötä Veijo Heiskasen ja Henna Halmeen valmennukseen Göteborgiin vuoden 2020 syyskuussa sen jälkeen, kun oli sijoittunut kolmanneksi ikäluokkansa pääkilpailussa Vermon Derbyssä.

Sitä ennen ikäluokkatähti oli ollut Fincumet Group oy:n omistuksessa ja Markku Niemisen valmennuksessa Urjalassa.

Denco HB on todellinen suuromistaja, jonka ravureita on ollut Heiskasen valmennuksessa jo vuosikaudet. Tallin nimissä on peräti 97 hevosta.

Kun Heiskanen ja Halme muuttivat viime syksynä Ruotsista Suomeen ja vuokrasivat tallin Vermosta, Sahara Peyote tuli heidän mukanaan.

Lue lisää: Veijo Heiskanen, 62, ja Henna Halme, 27, rakastuivat viisi vuotta sitten – näissä asioissa iso ikäero näkyy pariskunnan arjessa

Sahara Peyote voitti Heiskasen ja Halmeen käsissä viime vuonna muun muassa 5-vuotiaiden suurkilpailun Fabritiuksen muistoajon ja yhden ykköstason huippulähdön.

Tänään heidän ja ruunan vajaan kahden vuoden yhteinen taival päättyi.

Halme kertoo, että heidän talliinsa jäi vielä yksi Dencon osaomistama hevonen, Don Pedro D.K.

– Don Pedroa ei voi meiltä viedä, koska olemme Veijon kanssa sen muut omistajat. En vielä tiedä, mitä sen kanssa tehdään, kun Dencoon ei saa mitään yhteyttä, Halme sanoo.

Sahara Peyoten valmentajakiemuroista uutisoi ensimmäisenä Hevosurheilu.