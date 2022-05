Kevään sensaatiohevosen takakaviot ovat tulleet tutuiksi jopa ilmiömäisille Evartille ja Parvelan Retulle. Omistajaperhe paljastaa menestyskulun taustat.

Veeran Poika on rohmunnut eniten kuninkuuskilpailun rankingpisteitä.

Ravikatsojat ovat olleet tänä keväänä monttu auki, kun eräs iäkäs suomenhevonen pistänyt tuulemaan maalisuoralla.

Joensuu 19.3.: voittajakerroin 33,5.

Helsinki 1.5.: voittajakerroin 47,4.

Tällaisia jymypaukkuja on tarjonnut 13-vuotiaana elämänsä kevättä viettävä Veeran Poika.

Joku saattoi laittaa oriin Joensuun yllätysvoiton vielä sattuman piikkiin, sillä juoksussa sattui ja tapahtui, eikä sen tasokaan ollut kovin mahdollinen.

Erkon Pokaalin voitto vapunpäivänä kuitenkin todisti lopullisesti epäileville tuomaillekin, että Veeran Poika on kiistatta yksi tämän hetken kovimmista suomenhevosista kaviourilla.

Veeran Poika voitti Erkon Pokaalin jättiyllättäjänä Jarmo Saarelan ajamana.

Vermossa mukana olivat kaikki parhaat suomenhevoset kahden viime kesän ravikuninkaan Evartin ja viime syksyn Pohjoismaiden mestarin Parvelan Retun johdolla.

Koko vastustajalauma joutui lopussa katselemaan Veeran Pojan takakavioita, kun tämä löi viimeisen pökön pesään.

Ohjastaja Jarmo Saarela kehui Vermon voittajaseremonioissa hevosen lisäksi valmentaja Jussi Suomisen panosta.

– Veeran Poika on mennyt huimasti eteenpäin Jussin treenissä ja tekee nyt valtavan kauden, Saarela sanoi ratahaastattelussa.

– Oriille on tullut vauhtia lisää. Sitkeyttä sillä on ollut aina, ja se on saatu siltä nyt kunnolla ulos, hän jatkoi.

Vajaa kaksi vuotta Veeran Poikaa valmentanut Suominen kiitteli puolestaan hyvää talvitreenikautta.

– Hevosta päästiin hyvien kelien ansiosta treenaamaan kovasti talvella, ja se varmasti merkitsi paljon. Mitään ihmeellistä sen kanssa ei ole tehty, Suominen kertoi Erkon Pokaalin jälkeen.

Lue lisää: Kylmäverilähdössä shokkiyllätys – Veeran Poika spurttasi kuninkuuskilvan hevosten laumaan

Parhaiten kevään komeetan kehittymistä osaavat varmasti kommentoida sen kasvattajat ja omistajat, eli hämeenkyröläisen Leonard Palmrothin perhe. Rekisteritiedoissa Veeran Pojan kasvattajat ovat perheen pojat Kyösti ja Terno Palmroth.

Veeran Pojalla on ollut vuosien varrella poikkeuksellisen suuri määrä virallisia valmentajia, peräti yhdeksän. Omistajaperheestä sen valmentajina ovat olleet Leonard, Terno ja Mikael Palmroth.

Suomista ennen Veeran Poika oli ollut puolestaan vieraissa talleissa Kari Lehtosen, Mikko Aron, Raineri Puikkosen, Bella Varjosen ja Terho Rautiaisen hoivissa.

Veeran Pojalla on ollut yhdeksän valmentajaa.

Ori aloitti uransa jo 3-vuotiaana erittäin lupaavasti Rautiaisen valmennuksessa. Se voitti ensimmäisenä kautenaan kaikki kolme juoksuaan.

Seuraavat vuodet eivät kuitenkaan sujuneet yhtä juhlavasti, eikä Veeran Poika kehittynyt 4- ja 5-vuotiaana ikäluokkatähdeksi. Terveysmurheet alkoivat häiritä hevosta.

– Veeran Pojalle rupesi tulemaan kasvukipuja, koska se kasvoi liki 170 senttiä korkeaksi. Sen vuoksi sille ei tullut menestystä toivotulla tavalla hyvän alun jälkeen. Hyvän hevosen maineessa se on kuitenkin ollut kaikki vuodet, Leonard Palmroth kertoo.

Vaikka Veeran Pojalle on kertynyt kilpailutaukoja täysi-ikäisenäkin, se ei ole Palmrothin mukaan kokenut vakavia loukkaantumisia.

Valmentajanvaihtorumban pääsyyksi omistaja nimeää oriin kipakan luonteen.

– Veeran Poika on ollut hyvin orimainen ja karjas. Sen takia kaikki valmentajat eivät ole halunneet pitää sitä pitkään tallissaan, vaikka ovatkin kokeneita suomenhevosihmisiä.

– Vaikka ori on potkaissut yhtä valmentajaansa, se ei ole paha ihmisille. Se on ollut häijympi muita hevosia kohtaan, mutta on jo rauhoittunut ja tasaantunut vanhempana, Palmroth painottaa.

Veeran Poika näyttää luonteensa toisille oriille.

Kovaluonteiset oriit menettävät monesti miehisyytensä, kun niitä ruunataan. Ruunaamisen jälkeen hevoset muuttuvat lauhkeammiksi, jolloin niitä on helpompi käsitellä.

Palmrothit eivät kuitenkaan tähän turvautuneet.

– Veeran Pojan ruunaaminen ei ole oikeastaan käynyt edes mielessämme.

Omistajat ovat voineet olla hyvillään, kun ovat antaneet Veeran Pojan pitää kiveksensä. Ruunana sillä ei olisi asiaa kuninkuuskilpailuun eikä se olisi voinut periyttää heille jälkeläisiä.

Palmroth kertoo, että hänen perheensä omistamista Veeran Pojan varsoista toinen muutti hiljattain isänsä luo Suomisen talliin.

Omistaja arvostaa hevosensa valmentajan ja ohjastajan työtä.

– Veeran Poika on saanut Suomisen luona hyvää hoitoa ja treenausta. Sen terveys on pysynyt aika hyvänä.

Veeran Poika ei ole enää laukkaillut yhtä herkästi kuin nuorena.

– Ohjastaja Saarela on tullut hyvin toimeen oriin kanssa. Hän tuntee sen tavat ja osaa sopivasti päästää ja ottaa sitä kiinni, jos laukka meinaa tulla.

Vaikka katsojat ovat olleet ihmeissään Veeran Pojan alkukauden upeista juoksuista, omistajille menestyskulku eivät ole tullut puskista.

– Olen aina tiennyt, että Veeran Poika voi pärjätä missä sakissa tahansa, kun se alkaa saada lähtönopeutta ja sen juoksut onnistuvat, Palmroth sanoo.

– Koska ori ei aiemmin ehtinyt kunnolla muiden mukaan alussa, se sai raskaita reissuja ja joutui kiertelemään paljon. Nykyään se pääsee jo paremmin matkaan.

Valmentaja Jussi Suomisella oli nauru herkässä Erkon Pokaalin voiton jälkeen.

Palmroth paljastaa, että 12 000 ja 15 000 euron arvoisten palkintopottien lisäksi omistajaperhe on netonnut hevosellaan myös totossa.

– Olemme vähän myös pelanneet Veeran Poikaa, mutta lähinnä kannatusmielessä. Jonkinlaisia pieniä voittoja on tullut, omistaja kertoo summia erittelemättä.

Veeran Poika on loikannut kevään arvovoitoillaan kuninkuuskilpailun uudistetun pisterangin kärkeen ohi hallitsevan ravikuninkaan Evartin. Forssan Kuninkuusravit ovat luonnollisesti elämänsä vedossa olevan hevosen päätähtäin tänä vuonna.

Suomisen suojatti sijoittui viime kesän karkeloissa Seinäjoella ensikertalaisena kuudenneksi.

– Hevosemme sijoitus oli ihan hyvä. Se laukkasi yhdellä osamatkalla ja koki vähän epäonneakin, mutta ihan hyvin ori juoksi. Nyt se tuntuisi olevan vielä vähän paremmalla tasolla.

– Kuninkuuskilpaan voi tietysti vähän tähdätä, mutta jalat maassa. Sinne ei voi mennä seppele valmiiksi kaulassa, Palmroth kuvailee.

Ennen heinäkuun lopun kuninkuusraveja Veeran Poika ehtii kilpailla vielä monta kertaa. Seuraavaksi se matkaa jalat maassa ensi lauantaina Kuopioon, missä saa vastaansa kaikki samat huiput kuin Erkon Pokaalissa.

Oriin sijoitusta ei tiedä etukäteen, mutta varmaa on, että sen kerroin tulee alas Joensuun ja Vermon lukemista.