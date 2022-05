Who's Who Paralympiatravetin ykkönen – Francesco Zet tyylitteli taas

Pasi Aikion valmentama Who's Who nappasi Åbyssä uransa viidennen miljoonavoiton.

Ennakkoon tasaiseksi arveltu Paralympiatravet-finaali oli lauantaina Who's Whon hallintaa. Edellisen kisan laukasta huolimatta Örjan Kihlström suuntasi Pasi Aikion suojatilla heti auton takaa kohti kärkeä, joka avauskurvin hapuilusta huolimatta palkittiin lopulta keulapaikalla. Kierroksen 14-tahtiseksi rauhoittanut valjakko ei ollut sen jälkeen enää lyötävissä ja 1,5 miljoonan kruunun ykköspalkinto matkasi Travkompanietin oriille.

– Ei ollut tarkoitus ladata alkuun, mutta hevonen oli itse tosi pirteä. Laukkakin oli tosi lähellä ensimmäisessä kaarteessa. Sen jälkeen kisasta tuli helppo ja voitto tuli kevyellä tyylillä, Kihlström summasi voittajakehässä.

Liki ollut laukka kääntyi lopulta Who's Whon onneksi, sillä Night Brodde ehti sen ohi ja Kihlström haki johtopaikan takaisin. Samassa lopussa lähimmäksi voittajaa ehtinyt Extreme jäi ratkaisevan hevosenmitan kauemmaksi kolmanteen sisälle, eikä ehtinyt haastaa kunnolla maalisuoralla.

– Viisas, rauhallinen ja stressaa harvoin, Aikio luonnehti viidennen suurvoittonsa ravannutta 8-vuotiasta Who’s Whota, jolle riitti tällä kertaa 2140 metrillä aika 12,0a.

Suurvoitto ei jäänyt Kihlströmin ainoaksi lauantaina, sillä Francesco Zet kesti suursuosikin paineet 4-vuotiaiden oriiden ja ruunien Kungapokal-finaalissa. Karsintalähdön tavoin Father Patrickin poika iski terävällä pätkällä kärkeen ensimmäisellä takasuoralla kovimman vastustajan jäädessä rinnalle. Kirivoimaisista haastajista huolimatta Daniel Redénin tähden voitto ei ollut millään lailla uhattuna loppusuoralla.

– Hevonen on voinut olla toisinaan uninen lähdöissä, mutta tänään se oli enemmän hereillä. Siitä alkaa tulla kunnon kilpahevonen. Voimia oli reilusti jäljellä vielä maalissakin, Kihlström kertoi.

Redén on jo aiemmin kehunut Francesco Zetin olevan juoksutekniikaltaan paras hevonen mitä hän on valmentanut. Åbyn miljoonan kruunun eli noin 95 500 euron arvoinen ykkössija oli sille jo uran kymmenes ja tuli ajalla 12,0a/2140 metriä. Tappioita on tullut vasta kaksi, vaikka valmentajan mukaan oriilta ei ole nähty radalla vielä läheskään samoja otteita kuin harjoituksissa kotona.

Tammojen Drottningpokal-finaalin vei jo karsintoihin kaikkein pienimmällä voittosummalla osallistunut Chebba Mil. Tapahtumarikkaassa kisassa Robin Bakker tarkkaili Readly Expressin tyttärellä neljännessä ulkona, josta viimeisellä takasuoralla alkanut kiri kantoi lopulta varmaan voittoon. Rehti Deborah S.H. oli johtavan rinnalta toinen ennen suosikki Glamorous Rainia.

– Olemme uskoneet alusta asti, että hevosesta tulee tosi hyvä ja valmentaja on antanut sille aikaa. Avauskierroksen jälkeen kisa meni lopulta täydellisesti ja viimeisillä 600-700 metrillä kaikki oli kontrollissa, ohjastaja Robin Bakker totesi.

Paul Hagoortin valmentama Italiassa syntynyt ja hollantilaisomistuksessa kilpaileva tamma tienasi miljoona kruunua ajalla 11,7a/2140 metriä ja kuusinkertaisti voittosummansa.