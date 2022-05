Komean keulavoittoputken rakentanut suomenhevoslupaus takarivissä: ”Osaa kilpailla selästäkin yhtä lailla”

Rallan Ruhtinas hakee Porin Toto65-pelissä jo kuudetta peräkkäistä voittoa. Keskiviikkona lähtöasetelmat poikkeavat aiemmasta radikaalisti.

Rallan Ruhtinas on löytänyt todellisen voittovireen ja ykkösiä on jonossa komeat viisi. Hevonen siirtyi kurikkalaisen Kari Lehtosen valmennukseen 4-vuotiaana tammikuussa ja avauskausi meni hieman harjoitellessa, kunnes tänä vuonna kehityskaari on ampaissut pystysuoraan nousuun.

– Hevosesta huomasi heti, että se on juoksija, mutta se oli viime kaudella vielä voimaton ja meno oli vähän holtitonta, jonka myötä tuli välillä jokunen laukkakin, Lehtonen muistelee.

5-vuotiskausi alkoi maaliskuussa "vain" nelosijalla, mutta taustajoukot huomasivat heti, että eteenpäin on menty.

– Hevosta maaliskuussa Ylivieskassa ajanut ja sen jälkeenkin kyydissä jatkanut Niko Jokela totesi jo siellä, että nyt ruunassa on ihan erilainen jämäkkyys, kuin avauskaudella. Ei se ole siten ollut meille yllätys, että ollaan päästy näinkin hienoon voittoputkeen, mutta tietysti viimeksikin kun piti kovassa lähdössä mennä koko matka reipasta, niin en olisi osannut ajatella, että se sen jälkeen voittaa niin helposti ja selvästi.

Lehtonen ei osaa arvailla, kuinka paljon lupauksessa on tällä hetkellä sisällä varaa. Voitot ovat joka tapauksessa tulleet oikein väljään tyyliin.

– Hevonen tuntuu ja näyttää siltä, ettei sen ole näissä voitoissa tarvinnut vielä antaa kaikkea ulos. Viime startin jälkeen kuski harmitteli, että turhaan avasi korvat, kun oltaisiin voitettu muutenkin. Nuori hevonen kehittyy luonnollisesti starttien myötä ja onhan sitä nyt jännä seurata, mihin se nousee.

Takarivi, este vai hidaste. Rallan Ruhtinaan kaikki viisi peräkkäistä voittoa ovat tulleet keulajuoksuilla, joten pelaajat ymmärrettävästi arvuuttelevat kovasti, mitä Porissa tapahtuu, kun lähtöpaikka onkin takarivissä ja lähtökohtaisesti luvassa on pitkästä aikaa selkäjuoksu.

– En näe mitään erityistä syytä, että se olisi jokin este menestyskulun jatkumiselle. Osaa ruuna kilpailla selästäkin yhtä lailla. Kausiavauksessakin hevonen teki periaatteessa oikein hyvän esityksen selkäjuoksulla. Siihen vain palattiin aika pitkältä tauolta ja maltillisesti laiteltuna, eikä hevonen ollut muuten sinä päivänä vielä terävimmillään. Tämä on turkasen nopea hevonen. Sen myötä ohjastaja voi tilanteen mukaan tehdä ratkaisun matkallakin, eikä ole pakko jäädä selkiin odottelemaan, jos siltä tuntuu, Lehtonen huomauttaa.