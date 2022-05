Kylmäverilähdössä shokkiyllätys – Veeran Poika spurttasi kuninkuuskilvan hevosten laumaan

Katsojat olivat huuli pyöreänä Erkon Pokaalin maalisuoralla. Ensin hyytyi suursuosikki Parvelan Retu ja sitten voittoon kirmasi jymy-yllättäjä Veeran Poika. Finlandia-ajon kuningas oli italialainen Cokstile.

Finlandia-ravit olivat Vermossa täyttä tykitystä alusta loppuun. Jo ennen ne huipentanutta Cokstilen voittamaa Finlandia-ajoa ravattiin useita suurkilpailuja ja muita huipputasokkaita lähtöjä.

Vaikka lämminveriset olivat pääosassa kaksipäiväisessä tapahtumassa, myös suomenhevosässät ottelivat sunnuntaina suurista seteleistä ja kunniasta Erkon Pokaalissa. 15 000 euron pääpalkinnon rohmusi suosikkien turpien edestä jymy-yllättäjä Veeran Poika, joka on kohonnut 13-vuotiaana elämänsä lentoon Jussi Suominen tallissa.

Suursuosikki Parvelan Retu ei ollut omalla tasollaan, ja sen hyytyminen kärkipaikalta jätti maalisuoralla kentän auki haastajille.

Ensin johtoon runttasi Parvelan Retun rinnalla väkevästi porhaltanut Stallone, mutta viimeisen sanan hirnahti sen takana makoisan reissun saanut Veeran Poika.

Välkyn Tuisku spurttasi taka-alalta terävästi kolmanneksi, ja myös Vixeli kulki alkuhaparointinsa ja matkalla yllättäneen laukan jälkeen loistavasti. Ravikuningas Evartti oli hiukan tasapaksu, kun pääsi vapaille vesille Parvelan Retun takaa.

– Veeran Poika on mennyt huimasti eteenpäin Jussin treenissä ja tekee nyt valtavan kauden, ohjastaja Jarmo Saarela uskoi.

– Oriille on tullut vauhtia lisää. Sitkeyttä sillä on ollut aina, ja se saatu siltä nyt ulos.

Valmentaja Jussi Suomisella oli nauru herkässä seremonioissa.

Reilu kaksi vuotta Veeran Poikaa valmentanut Suominen kiitteli hyvää talvitreenikautta.

– Hevonen on nyt innostunut menemään. Mitään ihmeellistä sen kanssa ei ole tehty. Sitä päästiin hyvien kelien ansiosta treenaamaan kovasti talvella, ja se varmasti merkitsi paljon.

– Vaikka Veeran Poika on ollut tosi hyvässä kunnossa, oli yllätys, että se pystyi voittamaan näin kovan lähdön, Suominen myönsi.

Veeran Pojan ehdoton päätähtäin tällä kaudella on Forssan kuninkuuskilpailu, jossa oriin luotettavuus on hyvä valtti, kun sen vauhtivaratkin ovat jo kunnossa.

Myös nuoremmille kylmäveritähdille oli 5-7 -vuotiaille rajattu tasoitusajo, jossa hevoset starttasivat eri matkoilta ikähyvitysten perusteella. Kilpailu oli odotetusti paalukarsinasta startanneen 5-vuotiaan superlupauksen Siirin Valtsun täydellistä hallintaa kuten kevään aiemmatkin ikäluokkalähdöt.

Siirin Valtsu polkaisi viimeisen puolikkaan leikitellen 20,3-kyytiä. Elan punnersi voittajan takana kakkoseksi ohi Vieskoffin.

Siirin Valtsu on superlupaus.

Valmentaja Petri Laine pamautti jo viime vuonna, että hän pitää Siirin Valtsua jopa lahjakkaampana kuin sen ilmiömäistä tallikaveria Parvelan Retua. Oriin alkukauden esitykset eivät ole antaneet hänelle aihetta sanojen syömiseen. Se on voittanut 22 startistaan 19.

-Siirin Valtsu on tosi hyvällä mallilla. Toivottavasti hevonen pysyy terveenä, jolloin se voittaa vielä monta lähtöä. Oriin talvitreenit olivat menneet hyvin ja se on vähän riskistynyt viime kaudesta, ohjastaja Hannu Torvinen kertoi.

Nelivuotiaiden Glenn Kosmos Memorial oli timanttinen lähtö, jossa oli viivalla kotimaisen 4-vuotisikäluokan koko kerma kautensa avanneen Kriterium-voittajan Shackhills Twisterin johdolla ja useampi kova ulkomainen hevonen.

Juoksussa ei syntynyt kuitenkaan minkäänlaista kamppailua, sillä ruotsalainen Asteroid oli omaa luokkaansa. Björn Goopin ajokki nappasi ulkoradalta kyselemättä kärkipaikan, mistä irtosi maalisuoralla upealla herkällä tyylillään ylivoimavoittoon.

Hienossa kunnossa tauolta tullut Shackhills Twister kiri mainiosti kakkoseksi täpärästi ohi voittajan peesissä juosseen Nineelevenin.

Yleisö odotti vesi kielellä näkevänsä kolmevuotiaiden Seppele-ajossa supervarsojen Corazon Combon ja Tetrick Wanian uusintaottelun, mutta alakynteen kolme viikkoa sitten jäänyttä Tetrick Waniaa ei ilmoitettu siihen mukaan.

Kilpailusta tuli täysin väritön, kun tappioton Corazon Combo sai hölkkäillä keulassa suomenhevostahtia.

Ohjastaja Pekka Korpi löysäsi lopussa sen verran ohjaksia, että Luciano Bryne mahtui tulemaan hänen puserossaan kakkoseksi. Molemmat lahjakkuudet leikkasivat maalilinjan täysissä voimissa.

Vaikka Corazon Combo ponkaisi ennen starttia laukalle etusuoralla, valmentaja ei ollut tippaakaan huolestunut.

– Varsa näki jotain näkyjä ja säikähti laukalle. En ollut siitä lainkaan huolestunut, sillä tunnen Corazon Combon hyvin, eikä se laukannut ravin takia, Korpi sanoi.

Corazon Combo ei vielä tiedä, miltä tappio tuntuu.

– Alussa mentiin parisataa metriä täyttä vauhtia, ja pääsimme keulaan ohi Luciano Brynen. On aina tärkeää päästä lujaa matkaan. Alun jälkeen annoin varsalle nätin reissun, ja ajettiin hiljaa matkalla.

Vapunpäivän ravien ohjelmaan kuului myös kolme V75-divisioonakarsintaa, joiden parhaat saivat paikan toukokuun lopussa Tukholman Elitloppet-ravien yhteydessä juostaviin finaalilähtöihin. Niitä oli tullut jahtaaman tukku hevosia myös Ruotsista.

V75-hopeadivisioona oli suomalaishevosten juhlaa. Kun kärjessä porhallettiin kolmen hevosen voimin kaasu pohjassa, takana juosseet saivat mahdollisuuden.

Voittokamppailuun maalisuoralla irtaantuivat peräkanaa kirineet Jason’s Camden ja Knows Best. Viime kilpailussaan sairastumisen takia romahtanut Knows Best oli omalla tasollaan ja runttasi viime metreillä väkisin ykköseksi.

Kolmatta rataa kiertämään juuttunut Kurri Jari Boko jaksoi uskomattomasti kolmanneksi, ja Amornero Roc taipui keulasta neljänneksi.

Hannu Laakkosen valmentaman Knows Bestin voittoaika täydellä matkalla oli loistava 11,7a.

– Kun kärjessä ajettiin kilpaa, se alkoi sataa meidän laariimme. Edessämme juoksi vielä hyvä hevonen, jolta oli hyvää vetoapua tarjolla. Matsi oli tosi tiukka, kun Jason’s Camden vastasi niin hienosti maalin, ohjastaja Santtu Raitala sanoi.

– Knows Best on luokkahevonen. Se oli ottanut monta voittoa keulasta, mutta näytti tänään myös monipuolisuuttaan tulemalla takaa ja juoksemalla kovan ajan toista rataa pitkin, ohjastaja kehui.

Pronssidivisioonassa oli yksi ylitse muiden. Ruotsalaisen tähtiohjastajan Örjan Kihlströmin tärkein tehtävä oli päästä alussa ulos sisäradalta, ja kun hän onnistui siinä, paljon oli voitettu.

Väkivahva Daniel Redenin valmennettava jyräsi lopussa kuolemanpaikalta omille teilleen. Hyvän arvosanan sai myös keulassa juossut Piece Of Hero, joka piti muun lauman varmasti takanaan.

Matalimmassa V75-divisioonassa eli Klass I:ssä oli suvereeni Bosse Nice, jolle voitto oli jo kuudes putkeen. Santtu Raitala haki ruunalla vetotyöt ensimmäisellä takasuoralla, ja valjakko voitti vieläkin parastaan antamatta ennen perässään matkannutta Marlon Deetä.

Olisi erittäin mielenkiintoista nähdä Solvallan kivikovassa V75-divisioonafinaalissa, missä Bosse Nicen rajat kulkevat. Sen tulos Vermossa oli 13,3a/2100 metriä, josta sillä on varaa pudottaa tuntuvasti tarpeen vaatiessa.

– Nyt täytyy ruveta miettimään Elitloppet-raveihin lähtöä. Tässä on aikaa tuumata, mutta onhan se jokaisen raviharrastajan haave päästä kilpailemaan niissä raveissa, Bosse Nicen omistajavalmentaja Leena Sinnemaa sanoi.

Pitkän matkan Voimaliigan vahvin oli koko matkan helposti johtanut Versace Face. North Lexus luovi takamatkalta lähimmäksi Kihlströmin ajamaa voittajaa.

Suosikki Unique Creation oli iso pettymys ja hyytyi toiselta radalta ilman vetoapua yllättäen hännille. Ainoa, jolla olisi ollut rahkeita haastaa Versace Face, oli Martin de Bos. Toivottomasti pahassa lähtölaukassaan muista jäänyt ori kulki hurjasti ja ehti viidenneksi.

Raviratsastuslähdön eli Prix Monté Finlandian vei suosikki Van Kronos.

Pia-Maria Moilasen ratsastama ruuna tavoitti täyttä vauhtia muiden edellä painelleen juoksun ”jäniksen” Target Kronoksen loppukaarteessa ja meni maalisuoralla menojaan. Sen voittoaika pikamatkalla oli 12,8a.

Pia-Maria Moilanen ratsasti ylivoimavoiton Van Kronoksella.

Kahdeksanvuotias Van Kronos on löytänyt Hannu Korven käsissä uuden kevään raviratsastuksessa, joka on osoittautunut sille todelliseksi kultakaivokseksi. Se on voittanut kaikki alkukauden kuusi monté-lähtöään.

Van Kronos ei ole saanut viime aikoina vastusta, mutta kevään lopussa sitä on tarjolla, jos ruuna pääsee mukaan Elitloppet-ravien monté-lähtöön.

– Solvallan lähtö kyllä kiinnostaa kovasti, ja meidän tallistamme siihen olisi muitakin hevosia tarjoilla. Uskon Van Kronoksen pystyvän siellä 1.10-tulokseen, jota pitää pärjätäkseen mennäkin, Korpi arveli.

Oikea Toto75-rivi, Vermo 1.5.2022

Toto75-1: 3 Bosse Nice

Toto75-2: 6 Veeran Poika

Toto75-3: 1 Versace Face

Toto75-4: 11 Knows Best

Toto75-5: 8 Asteroid

Toto75-6: 1 Epithemeus

Toto75-7: 2 Cokstile

Seitsemän oikein -voitto-osuus 17656,19 euroa. Kuusi oikein 25,68 ja viisi oikein 1,71 euroa.