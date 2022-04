Kerran vielä, An-Dorra ja Magical Princess! Ympyrä sulkeutuu ja kaksintaistelut huipentuvat Tammaderbyssä

Varsasta asti tiiviisti vastakkain kilpaillut duo kohtaa lauantaina viimeistä kertaa pitkään aikaan klassisen ikäluokkakisan finaalissa. Jatkossa ne kohtaavat säännöllisesti aikuisia vastustajia.

Koskaan aiemmin kotimaisten lämminveristen ikäluokassa ei ole ollut yhtä timanttista tammakaksikkoa, joka on kahminut jatkuvasti parhaat palat suurkilpailuista oriiden ja ruunien turpien edestä. An-Dorra ja Magical Princess ovat saalistaneet lukuisia arvovoittoja ja keränneet jo lähes puolen miljoonan euron tienestit kaviourilta.

Lauantaina 5-vuotiaat megatähdet iskevät yhteen Arvid Åvallin Tammaderbyn finaalissa Vermossa. Molemmat hallitsivat karsintalähtöjään näytöstyyliin viime viikolla.

Tammaderby on pitkään aikaan viimeinen klassisen ikäluokkakisan loppukilpailu, jossa kaksikko kohtaa karsintajuoksujen jälkeen.

An-Dorra oli parempi toissa vuonna 3-vuotiaana ja Magical Princess niskan päällä viime kaudella, joten kohtaamisessa voi napata henkisen niskalenkin rakkaasta vastustajasta 24 000 euron palkinnon lisäksi.

Lauantain jälkeen enää 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu marraskuussa on kisa, jossa mahdollisesti ravataan sekä karsinnat että loppukilpailu saman ikäluokan hevosten kesken. Ei ole itsestään selvää, että sekä An-Dorran että Magical Princessin jo maaliskuun alkupuolella käynnistynyt kausi jatkuu sinne saakka.

Keskinäisistä kohtaamisista voittoja on toistaiseksi enemmän An-Dorralla. Suurkilpailuissa lukemat ovat sen hyväksi 10–6 ja kaikki kisat mukaan lukien 13–8. Reino Palomäen valmennettavalla on myös muhkeampi voittosumma (492 950 e vs. 406 693 e).

Pekka Korven Magical Princess puolestaan on voittanut suuremman yksittäisen palkinnon (120 000 e) ja juossut kovemman voittoajan (11,1a).

Magical Princess voitti tärkeimmän ikäluokkakisan Derbyn.

Silmiinpistävää on, että mitä pidemmälle kaksikon ura on edennyt, sitä tasaisempia ne ovat olleet. An-Dorran hankkima etumatka on vahvaa perua 3-vuotiskaudelta. Magical Princess kärsi tuolloin jalkavaivasta.

Numeroiden kertoman lisäksi aiemmista kohtaamisista voi päätellä, että väkivahva An-Dorra on säkenöinyt etenkin viileissä ja kosteissa olosuhteissa. Magical Princess puolestaan on hyödyntänyt lentokelit.

An-Dorran ohjastajista on puhuttu paljon. Sitä on ajanut kilpailuissa viisi eri kuskia. Yllättäen Magical Princess on kuitenkin kaksikosta se, jota on luotsannut kilpailuissa useampi ohjastaja. Sen rattailla on nähty kuusi eri ajuria.

Kumpikaan superkaksikosta ei ole koskaan laukannut keskinäisissä kohtaamisissa. Jos jossiteltavaa on jäänyt, se on tapahtunut juoksunkulkujen vuoksi.

IS palauttaa mieliin, kuinka kävi aiemmissa suurkilpailuissa kaksikon välillä.

Tammakriterium, 8.8. 2020, Teivo

Magical Princess juoksi johtavan rinnalla ja joutui tarjoamaan vetoapua An-Dorralle. An-Dorra hyödynsi suosiollisen juoksunkulun tylysti ja paiskasi selvään 30 000 euron arvoiseen voittoon 10-vauhtisessa lopetuksessa. Magical Princess joutui tekemään hurjasti töitä kakkostilaa varjellessaan Artful Dropia vastaan, mutta selvitti haasteen.

An-Dorra oli vielä 3-vuotiaana selvästi Magical Princessin edellä.

Oulu Express, 12.9. 2020

An-Dorra esitteli taas hurjaa kirikykyään ja kiri voittoon, vaikka starttasi lähtöradalta 12. Magical Princess aloitti keulassa 09-vauhdilla ja väsyi aikaisin. Sen pitkä kuljetusmatka Vihdistä Ouluun oli sujunut huonosti ja kulutti liikaa energiaa.

Kriterium, 3.10.2020, Teivo

Magical Princess palasi tasolleen ja juoksi keulassa, mistä taisteli hienosti kolmanneksi. Mutta jälleen An-Dorra oli edellä maalissa, tälläkin kertaa vahvan kirin jälkeen. Kaksikko oli maalissa lähes tasapäin, mutta Sahara Jaeburnille kumpikaan ei voinut mitään kauden pääkilpailussa.

3-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu, 28.11. 2020, Seinäjoki

An-Dorra sementoi asemansa parhaana 3-vuotiaana. Tällä kertaa se mankeloi keulassa juosseen Magical Queenin maanrakoon ja viiletti kupeelta ylivoimaiseen voittoon, hurjalla syysajalla 12,7a/2100 metriä.

Uudenmaan Upein, 30.12.2020, Vermo

5–0 An-Dorralle. Tällä kertaa se starttasi suursuosikkina ja voitti johtavan rinnalta vastaavalla tyylillä kuin Kasvattajakruunussa. Magical Princess jatkoi hiukan alavireisiä suorituksiaan ja jätettiin kolmanneksi, kun myös Stonecapes Tricky puristi edelle loppusuoralla.

An-Dorran suoritukset 3-vuotiskauden lopulla olivat maailmanluokkaa.

Kuopio Stakes, 15.5.2021

4-vuotiskauden ensimmäisessä loppukilpailukohtaamisessa oli vihdoin Magical Princessin vuoro. Kaksikko juoksi jälleen kerran rinta rinnan ja kävi ikimuistoisen taiston voitosta. Magical Princess piti pintansa keulapaikalta, mutta An-Dorra pakotti sen antamaan kaikkensa ja hävisi vain senttejä.

Pikamatkalla syntyneet kilometriajat 11,1a ja 11,2a ovat edelleen molempien tammojen ennätysaikoja.

Derbyn Tammachampion, 26.5.2021, Vermo

Magical Princess joutui aloittamaan Betty Roofin kanssa kisaillessaan märällä radalla peräti 08,4-vauhdilla. Raastava kiihdytys ei kuitenkaan estänyt suurkilpailutriumfia, vaan Magical Princess pinkoi täysin ylivoimaiseen voittoon. An-Dorralla ei ollut paras päivänsä ja sen kiri kantoi vain neljänneksi.

Magical Princess valittiin 4-vuotiaana ikäluokkansa parhaaksi ja samalla tamma siivitti Pekka Korven vuoden valmentajaksi.

Kymi GP -päivän 4-vuotislähtö, 19.6.2021, Kouvola

Kolmas putkeen 4-vuotiaana Magical Princessille. Keulasta tullut voitto oli yksi tamman helpoimmista. An-Dorra jätettiin taas neljänneksi ja samalla Jukka Torvinen ohjasti sitä toistaiseksi viimeistä kertaa.

Myöhemmin kerrottiin, että tammaa ei päästy valmentamaan eikä hoitamaan kesällä täysipainoisesti, mikä näkyi suorituksissa.

Eugen Pylvänäisen muistoajo, 18.7.2021, Mikkeli

Goodygoodytwoshoes yllätti suosikit 07,5-vauhtisessa kiihdytyksessä ja ranskalainen Hede Darling loppukirissä. Johtavan taakse pussiin jääneelle Magical Princessille jäi enemmän jossiteltavaa kuin 3. ulkoa 700 metrin kirin Jarmo Saarelan ajamana tehneelle An-Dorralle. Kaksikon sijoitukset olivat toinen ja kolmas.

Derby, 4.9.2021, Vermo

Magical Princess jatkoi niskan päällä 4-vuotiaana ja oli paras ikäluokkakisoista suurimmassa ja kauneimmassa. 120 000 euron arvoinen Derby-voitto tuli keulajuoksulla. An-Dorra kiri 4. ulkoa vinhasti, mutta ehti vain tuntumaan.

Kaksikko jätti Consalvon ja Sahara Jaeburnin kauas taakse, mikä alleviivasi tammojen ylivaltaa vuonna 2017 syntyneiden ikäluokassa.

Villinmiehen Tammakilpa, 25.9.2021, Lappeenranta

Nyt oli viimein An-Dorran vuoro loistaa. Se toisti edellisenä syksynä Kasvattajakruunussa nähdyn jyrämäisen performanssin ja riisui keulassa juosseen Magical Princessin aseista hurjalla matkavauhdilla. Voittoaika 12,6a/2100 metriä jäi vain puoli sekuntia Mascate Matchin SE:stä.

Valmentaja Reino Palomäki ja hoitaja Anna Hiltunen saivat juhlia Lappeenrannassa yhtä An-Dorran hienoimmista voitoista.

St. Leger, 23.10.2021, Pori

Vaikka vastassa oli nyt myös vanhempia hevosia, 2600 metrin kisasta odotettiin paalulta startanneiden An-Dorran ja Magical Princessin yhteenottoa. Juoksun taktiset kuviot yllättivät, kun Magical Princess luovutti kärkipaikan An-Dorralle 1900 metriä ennen maalia. An-Dorra ei yllättäen pystynyt vastaamaan takamatkalta startanneen Willow Priden kiriin ja jätettiin kolmanneksi. Magical Princess ehti nousemaan puserosta kiriin ja tuikkasi edelle kalkkiviivoilla. Kaksikon sijoitukset toinen ja kolmas.

4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu, 20.11.2021, Jyväskylä

Kauden viimeisestä kohtaamisesta tuli pannukakku, kun Magical Princess oli tolaltaan ja kangistui jo matkalla. An-Dorra verrytteli helpon kärkipaikalta, tällä kertaa Antti Teivaisen ajamana.

Espoon Palkinto, 12.3.2022, Vermo

5-vuotiaaksi varttuneen kaksikon ensimmäinen kohtaaminen aikuisten tammojen joukossa. An-Dorra hyödynsi paremman lähtöpaikkansa ja kiihdytti kärkipaikalle, mistä oli vailla vastusta. Magical Princess haki vielä kuntoaan talvitauon jäljiltä ja jäi neljänneksi johtavan rinnalta.

Antti Teivainen on ohjastanut An-Dorraa viime syksystä lähtien.

Viisivuotispokaali, 6.4.2022, Vermo

Kuin Espoon palkinnon toisinto, paitsi että tällä kertaa An-Dorra ei voittanut kärkipaikalta vaan Kurri Jari Boko viiletti ohi loppusuoralla. Magical Princess oli taas neljäs, tällä kertaa johtavan takaa ja voimia tallella maalissa.

Suur-Hollolan Best Lady, 16.4.2022, Jokimaa

Ensimmäistä kertaa tällä kaudella oli Magical Princessin vuoro olla edellä maalissa. Se sai nauttia johtavan rinnalla töitä paiskineen An-Dorran vetoavusta ja kuittasi edelle loppusuoralla. Kaksikon sijoitukset olivat kolmas ja viides, kun parhaat palat menivät Willow Pridelle ja Stonecapes Queilalle.