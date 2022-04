Finlandia-ajon suosikin vire huipussaan – yksi asia silti arveluttaa hoitajaa

Jos Cokstile panee vappuna torvet soimaan, vastustajat vaikeroivat kaviouralla.

Christoffer Erikssonin ajama Cokstile on Finlandia-ajon suosikki.

Kevään kansainväliset suurkilpailut alkoivat viime viikonloppuna suomalaisittain riemastuttavasti.

Seinäjoki Racen suuret setelit pysyivät isäntämaassa, kun Willow Pride viiletti 70 000 euron arvoiseen kotivoittoon.

Vapunpäivän Finlandia-ajossa ulkomaisten vieraiden ryöstöretki näyttää sen sijaan hyvin todennäköiseltä. Niitä saapuu Vermon 110 000 euron huippukisaan kuusi.

Moni asiantuntija pitää kuumimpana voittajasuosikkina italialaista Cokstilea. Oriin meriitit ovat omaa luokkaansa.

Cokstile on syntynyt Norjassa, mutta se myytiin myöhemmin Italiaan.

Erik Bondon valmennuslistalla olevan hevosen voittosumma on yli 1,1 miljoonaa euroa, joka on reilu 400 000 euroa enemmän kuin kilpailun toiseksi rikkaimman osallistujan, suomalaisen Next Directionin tienestit.

Lue lisää: Juhliiko italiaano jälleen Elitloppetissa? Hevosen suomalainen hoitaja toiveikas

Vaikka Bondo on Cokstilen virallinen treenari, käytännössä hevosen valmennuksesta vastaa sen pitkäaikainen hoitaja Anu Intonen. Nainen on ollut vuosikaudet hevosenhoitajana ulkomailla eri talleilla.

Intonen uskoo myös oman suojattinsa menestykseen, jos se juoksee omalla tasollaan. Sataprosenttisen varma hän ei tästä kuitenkaan ole.

Cokstilen kunto on Intosen mielestä rautaa, mutta uuvuttava reissaaminen voi painaa sen askelissa vappuna.

Cokstile matkusti hoitajansa kanssa viime viikonloppuna kotimaastaan Etelä-Ruotsiin, missä ori asuu lähikuukaudet Jerry Riordanin tallissa Halmstadissa.

Maailmanmatkaaja Cokstile asuu lähikuukaudet Etelä-Ruotsissa.

Jo torstaiaamuna kaksikko joutui aloittamaan uuden pitkän reissaamisen kohti Helsinkiä Riordanin hevosten kanssa.

– Cokstile on matkoilla vähän nirso ja tahtoo laihtua muutamia kiloja. Jos nämä pitkät kuljetukset eivät vaikuta hevoseen, ja se syö ja juo hyvin, uskon siihen kyllä paljon, Intonen pohtii ennen Vermoon lähtöä.

Yhdeksänvuotiaan Cokstilen uran kovin saavutus on toissa vuoden skandaalinkäryisen Elitloppetin voitto.

Ori oli maalissa toisena, mutta peri myöhemmin voiton Propulsionilta, kun tämän juoksu mitätöitiin USA:ssa useita vuosia aiemmin tehdyn jalan hermoleikkauksen takia.

Lue lisää: Myrskyn silmään ajautuneen Elitloppet-sankarin kilpauralle musertava päätös: tulokset hylkyyn

Viime kausi ei sujunut Cokstilelta yhtä juhlavasti. Se ei päässyt valmistautumaan siihen kovin hyvin syksyn loukkaantumisensa ja talven siitoskiireidensä vuoksi.

Italian ylpeys selvisi Elitloppetin finaaliin, mutta jäi siinä toiseksi viimeiseksi.

– Meillä ei ollut Erikin kanssa viime keväänä edes hinkua Elitloppetiin, mutta koska omistaja halusi siihen kovasti, mukaan lähdettiin.

Cokstilella on ollut huonoa tuuria monessa alkukauden kilpailussaan.

– Tänä keväänä Cokstilen tilanne on ollut ehdottomasti parempi. Se juoksi kilpaa jo Ranskan talvimeetingin kivikovissa lähdöissä, Intonen kertoo.

Cokstile voitti talvella Euroopan suurimman ravilähdön Prix d’Ameriquen karsintakilpailuista Prix de Bourgognen ja sijoittui pääkisassa yhdeksänneksi.

– Oriin juoksu ei onnistunut Prix d’Ameriqussa, koska se matkasi taka-alalla. Sieltä oli tekemätön paikka nousta kärkeen lähdössä, jossa kaikki olivat hyviä, Intonen muistelee.

Myöskään Cokstilen kevään juoksut eivät ole tuoneet menestystä. Se joutui tyytymään Nizzassa ja Torinossa kuutossijaan.

Joku voisi kysyä, minkä takia ori on sitten Finlandia-ajon suosikki. Intonen rohkaisee hevosensa kannattajia.

– Cokstilella on ollut huonoa tuuria. Se pääsi Nizzassa pussista vasta 50 metriä ennen maalia ja jäi viimeksi Torinossa ihan pussiin, hän kertoo.

– Etenkin Torinon epäonnistuminen oli harmittava. Ori oli tuntunut ohjastajasta jopa paremmalta kuin talven Ranskan lähdöissään ja olisi ilman muuta pystynyt pärjäämään paremmalla tuurilla.

Intonen on hyvin onnellinen Cokstilen kakkosradan lähtöpaikasta Finlandia-ajossa. Etenkin lyhyillä matkoilla on kullanarvoista päästä juoksemaan kärkilaumassa.

– Cokstile sai parhaan mahdollisen lähtöpaikan, mistä sillä on mahdollisuus kiihdyttää johtoon. Se avasi viime vuonna Jorma Kontion ajamana yhdessä lähdössä 05,7-vauhtia. Jos se ei piisaa, sitten ei voi mitään, Intonen sanoo.

Cokstile ei päässyt toissa kesän Kymi GP:ssä aivan ohi maamiehestään Vitruviosta.

Cokstilen tavoitteena on päästä Finlandia-ajon jälkeen osallistumaan myös muihin Pohjoismaiden kansainvälisiin ja isopalkintoisiin superkilpailuihin, joita ovat esimerkiksi Elitloppet ja Oslo Grand Prix.

– Näitä varten tulimme tänä keväänäkin Ruotsiin, Intonen sanoo.

Cokstile on nähty jo aiemmin Suomen kaviourille. Se sijoittui toissa kesänä kakkoseksi Kouvolan Kymi GP:ssä.

Voisiko ori palata uudelleen Suomeen ja Kouvolaan jo kesäkuussa?

– Ei ajatella vielä sinne asti, vaan mennään startti kerrallaan, Intonen vastaa.

Menestys Finlandia-ajossa antaa ikäisekseen pirteälle Italian tähdelle vielä tarkemmat koordinaatit, joita sen kannattaa loppukeväänä seurata.