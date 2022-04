Turha koittaa, Viivi voittaa – räjähtääkö kotikatsomo myös vappuna?

Viivi viettää elämänsä kevättä. Fanikerho odottaa innolla vappua ja samppanjapullojen poksahtelua.

Turha koittaa, Viivi voittaa, kuuluu kannustus katsomosta.

Ensin Viivi voittamista yrittivät Lahdessa superlahjakkaat An-Dorra ja Magical Princess.

Sen jälkeen Seinäjoella Ruotsin kovaturvat.

Ei löytynyt Viivin nujertajaa kummassakaan paikassa. Ruotsalaisetkin saivat luikkia Pohjanmaan lakeuksilta häntä koipien välissä kotiinsa.

Jos Viivi voittaa vielä vapunpäivänä Helsingissä, voidaan puhua todellisesta sensaatiosta.

Viiviä vastaan asettuu entistä kovempia vieraita ulkomailta.

Mikä ihmeen Viivi?

Elmon kyvyt tuntevat kaikki, mutta Viivin paljon harvempi.

Viivillä on tuplamäärä jalkoja. Pitkä huiskuhäntä. Komea tumma letti.

Ja Viivi osaa aidosti hirnahtaa.

Eikä Viivi ole mikään satuhahmo.

Viivi ja hoitaja Noora Tuula rakastavat toisiaan.

Viivi on oikea hevonen, nopeakinttuinen ja sympaattinen 8-vuotias lämminverinen ravihevonen.

Viivi on vain lempinimi. Viivin virallinen nimi on Willow Pride.

Viivi on pannut tänä keväänä tuulemaan. Kuluva vuosi on Viivin viimeinen kilpaurilla.

Ensi vuonna Viivi alkaa tehdä pikkuviivejä.

Mikäli kolmen suora, eli suurkilpailujen voitot peräkkäisinä viikonloppuina, toteutuu sunnuntaina, Viivin varsojen arvo nousee pilviin.

Viivin valmentaja Markku Nieminen on hiukan epäleväinen Finlandia-ajon voitosta. Seinäjoen huippusaavutus ei sen sijaan vielä pudottanut häntä penkiltä.

Viivi kirmasi loppusuoralla kärkihevosten imusta omaa vauhtiaan ykköseksi.

– On ehkä tylsää sanoa, mutta ei Seinäjoki Racen voitto minua niinkään yllättänyt. Menestystä lähdimme hakemaan, mutta toki kolmossijakin olisi ollut hyvä saavutus.

Santtu Raitala ajoi Viivillä 70 000 euron arvoisen voiton Seinäjoella.

Koska Seinäjoella voittajaa odotti muhkea 70 000 euron palkinto, Viivi löi kaikki kortit pöytään.

Se heitti kenkänsä hyllyyn ja nappasi peräänsä niin sanotut jenkkikärryt.

Rattaille hyppäsi vielä maan ykköskuski Santtu Raitala, joka osaa esimerkillisesti kallistella ja tasapainoilla muotivälineillä.

Kolmas muutos oli Viivin päähän laitetut vedettävät silmälaput.

– Vetolaput otettiin käyttöön ensimmäisen kerran sitten viime syksyn Tammavaltikan. Ehkä niistä löytyi tamman viimeinen rykäisy. Eivät ne ainakaan heikentäneet sen menoa maalisuoralla, valmentaja sanoo.

Vaiherikkaassa juoksussa sattui ja tapahtui pitkin matkaa. Maalisuoralla kohahduksen aiheutti suosikkina startanneen ruotsalaisen Kali Smartin laukka juuri, kun oli ohittamassa maamiestään Esprit Sisua.

Viivin leirissä voiton ei uskottu ratkenneen vierailijan laukkaan.

– Santtukin oli sitä mieltä, että hevosemme olisi kirinyt voittoon ilman ruotsalaisen hyppyä. Ravien heikkeneminen ei ole hevosille koskaan hyvä juttu, eikä Kali Smartilla ollut vielä edes kunnon otetta keulavaljakosta. Viivin voittomarginaali oli lopulta aika ylivoimainen.

Viivi kutsuttiin Seinäjoen voittonsa jälkeen viimeisenä hevosena Finlandia-ajoon. Taustajoukot vastasivat kutsuun myöntävästi, vaikka Viivi joutuu melkoiseen savottaan.

Eikö kolme kovaa kisaa viikon välein hirvitä?

– Hirvittää ja hirvittää. Eihän se ideaalitilanne ole, mutta Viivi varmasti selvittää senkin.

– Jos olisimme tienneet etukäteen, että tamma pääsee sekä Seinäjoki Raceen että Finlandia-ajoon, Lahden lähtö olisi jäänyt kyllä ajamatta, Nieminen vastaa.

Niemisen mielestä Viivi oli hyvä jo Lahdessa, mutta paransi vielä selvästi Seinäjoelle. Hän ei osaa sanoa, kuinka pontevana se kilpailee Finlandia-ajossa.

– Vermossa nähdään varmasti hyvä Willow Pride. Onko se sitten yhtä hyvä kuin Seinäjoella ja kuinka se pärjää, sitä en osaa sanoa. Vastus kovenee taas pykälällä, mutta ravilähdöissä on monesta asiasta kiinni ja kaikkea voi tapahtua.

Ari Moilanen palaa Viivin kärryille Finlandia-ajossa.

Viikolla vain perähevosena hölkkäilevällä Viivillä muuttuu moni asia sunnuntaina.

Sen ohjastajaksi palaa vakiokuski Ari Moilanen, joka ajoi Seinäjoella Martin de Bosia.

Nieminen kertoo, että lyhyen starttivälin vuoksi Viivillä on oltava kengät ainakin takajaloissaan, ja sille laitetaan ehkä tavalliset kärrytkin. Hänen mukaansa Vermon lyhyt kilpailumatka ei myöskään sovi Viiville niin hyvin Seinäjoella juostu 2100 metriä.

Lisäksi hyvän juoksupaikan saaminen tuskin käy Viiviltä Finlandia-ajossa yhtä kätevästi.

– Mailin lähdöissä mennään koko ajan lujaa, minkä takia niissä olisi tärkeä päästä sisäradalle keulaan tai keulan taakse. On vähän vaikea sanoa, saako tamma nyt hyvää juoksua sisällä, koska sen sisäpuolelta starttaa nopeita lähtijöitä, Nieminen aprikoi.

Viivin seuraava suurempi tähtäin on jo katsottu. Se ei yllättäen ole huippuhienojen Elitloppet-ravien Tammaeliitti toukokuun viimeisenä viikonloppuna, vaan kaksi viikkoa myöhemmin Oslossa ravattava tammalähtö.

Viivi tähtää kesäkuussa Norjaan.

– Elitloppetiin emme pääse, ja Tammaeliitti on tosi kova lähtö, jossa Viivi ei ole aikaisemmin riittänyt kärkisijoille, vaikka on saanut hyvän juoksun kärjen takana.

– Uskon Norjan lähdön olevan vähän kevyempi, ja siinäkin on iso 300 000 kruunun palkinto.

” Lähtöjä sille on kyllä mahdottomasti, ihan liikaakin. Sen takia meillä kaikilla taustavoimilla on oltava myös jäitä hatussa.

Valmentajan ajatukset tosin mutkistuisivat, jos Viivi sattuisi voittamaan Finlandia-ajon. Silloin se saisi automaattisesti kutsun Elitloppetiin, ja siitä kortista olisi vaikea kieltäytyä.

Kesän isoiksi tavoitteiksi Nieminen nimeää Suur-Hollola-ajon ja Tammavaltikan, jonka Viivi on voittanut jo kolmena vuonna.

– Vielä ei tiedä, tuleeko tammalle kutsuja kesän isoihin kutsukilpailuihin, mutta lähtöjä sille on kyllä mahdottomasti, ihan liikaakin. Sen takia meillä kaikilla taustavoimilla on oltava myös jäitä hatussa, valmentaja sanoo.

Viivi on yksi kaikkien aikojen parhaista suomalaistammoista. Sillä on 114 starttia, 34 voittoa ja 550 000 euron voittosumma. Viivi on kehittynyt joka vuosi.

– Tamma on saanut vielä tänä vuonna sitkeyttä lisää. Se ei esimerkiksi aikaisemmin tullut johtohevosen rinnalta, mutta tsemppaa sieltäkin nykyään maaliin.

Mistä tällaisia viivejä sitten tulee?

– Geenithän sillä on olemassa. Viivi on ollut nuoresta asti hyvä hevonen, mutta mikään varsatähti se ei ollut. Se on kiltti ja helppo hevonen, ja siitäkin hyväluonteinen, ettei se ole juossut itseään puhki. Nykyään se varmasti antaa jo kaikkensa, kokenut huipputreenari Nieminen olettaa.

Viivi yrittää samaa temppua, jonka Bret Boko teki vuonna 2015, eli ravata Finlandia-ajon voiton Markku Niemisen talliin.

Terveys on yksi pärjäävien vanhempien ravureiden edellytyksiä.

– Tamma on perusterve hevonen, mikä on mahdollistanut pitkän uran. Totta kai silläkin on ollut muiden tavoin kilpaurheilijoiden pieniä vammoja, jotka vaativat hoitoa, muttei isompia loukkaantumisia.

Nieminen ei ota tähtihevosesta kunniaa itselleen. Hän sitä vastoin tuntuu jopa vähättelevän omaa rooliaan Viivin taustalla.

– Monelle tahoille pitää antaa kiitosta, mutta ennen kaikkea omistajalle, joka malttoi odottaa ja antaa Viiville aikaa. Ajatuksenamme on koko ajan ollut, että siitä kehittyisi hyvä pitkäaikainen kilpatamma.

Viivi on täyttänyt prikulleen omistajan ja valmennustiimin odotukset, tai ehkä jopa ylittänyt ne. Viivin omistaja ja kasvattaja on porilainen I.M.T. -Talli Oy, jonka taakse kätkeytyy pitkän linjan raviharrastaja Jyrki Ojanen.

Hyvin tärkeä lenkki menestysketjussa on myös hoitaja Noora Tuula.

– Noora on ollut koko ajan tamman hoitajana, ja hänellä on iso merkitys. Hän pitää hevosen mielen hyvänä.

Viivi palkittiin Ravigaalassa viime vuoden parhaana tammana. Hoitaja Noora Tuula vastaanotti palkinnon.

– Silloin kun treenataan niin treenataan, mutta muuten Viiviltä ei vaadita liikoja. Hoitaja antaa sille vapauksia tehdä omia juttujaan ja olla oma itsensä, Nieminen tiivistää.

Ehkä noissa Niemisen viimeisissä lauseissa piilee kaikkein oleellisin. Huonogeenisestä hevosesta ei kukaan saa hyvää, mutta hyvägeenisen pystyy jokainen pilaamaan.

Viiviä ei ole totisesti pilattu, ja sillä on edessä vielä toinen elämä – pikkuviivien äitinä.