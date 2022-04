Minna Mäenpää on Suomen Hippoksen uusi toimitusjohtaja

Jokereihin siirtyneen Sami Kauhasen seuraaja on löytynyt.

Minna Mäenpää on myös hevosenomistaja.

Suomen HippoS on valinnut uudeksi toimitusjohtajakseen Hippoksen kasvatuksen ja omistamisen yksikön johtajan, agronomi Minna Mäenpään.

Yhdistyksen tiedotteen mukaan Mäenpää on toiminut nykyisessä virassaan vuodesta 2013 asti. Hän on toiminut myös Hippoksen vt. toimitusjohtajana kahteen otteeseen: vuonna 2020 ja helmikuusta 2022 alkaen.

– Hippoksen toimitusjohtajaksi oli paljon hyviä hakijoita. Minnan etuna näen koko hevosalaa koskevan, kattavan ja hyvän kokemuksen. Hänellä on vahvaa edunvalvonnan osaamista sekä laajat verkostot niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, puheenjohtaja Kari Eriksson sanoo tiedotteessa.

Toimitusjohtajan etsintä alkoi viime joulukuussa, jolloin Sami Kauhanen ilmoitti siirtyvänsä Jokerien toimitusjohtajaksi.

Mäenpää aloittaa Hippoksen vakituisena toimitusjohtajana toukokuun 1. päivänä.

– Uskon vahvasti raviurheilun sekä koko hevosalan vetovoimaan. Raviurheilulla ja hevoskasvatuksella on alan toimijoiden kanssa yhteistyössä luotu tuore strategia, jonka toimenpiteitä on systemaattisesti viety eteenpäin, Mäenpää kertoo tiedotteessa.

– Toimintaympäristössä tapahtuu koko ajan muutoksia, näiden ennakoinnin ja alan yhteiskunnallisen vaikuttamisen näen yhtenä keskeisenä tehtävänä omassa roolissani.

Mäenpäällä on pitkä kokemus hevosalan johdossa ja hän on ollut mukana vaikuttamassa päättäjä- ja sidosryhmätasolla hevosalan tulevaisuuteen. Lisäksi Mäenpää on aktiivinen ratsu- ja raviharrastaja.