”Viivi” ravasi riemukkaaseen kotivoittoon Seinäjoki Racessa – ”Meinasi silmissä sumentua”

Kokenut huipputamma Willow Pride ravasi pitkän uransa arvokkaimpaan voittoon lauantaina.

Markku Niemisen valmentama Willow Pride on kuulunut Suomen terävimpään tammakärkeen jo vuosia. Lauantaina hevonen ravasi uransa ylivoimaisesti suurimpaan voittoon kypsässä kahdeksan vuoden iässä. Seinäjoki Racen voitto oli 70 000 euron arvoinen.

Loppusuoralle käännyttäessä näytti, että voitosta taistelee ruotsalainen kärkipari Esprit Sisu–Kali Smart. Ensin mainittu vei joukkoa ja jälkimmäinen kiri lennokkaasti rinnalle haastamaan. 300 metriä ennen maalia kaksikko alkoi hivuttaa eroa pääjoukkoon.

Lähtö oli kuitenkin kaikkea muuta kuin ajettu vielä. Kärjen takaa pääsi nousemaan kiriin kreivin aikaan Willow Pride. Tamma tavoitti karkulaiset 100 metriä ennen maalia ja hurautti saman tien ohi kotiyleisön hurratessa.

Ruotsalaisille saattoi jäädä jossiteltavaa, kun Adrian Kolgjini ajama Kali Smart laukkasi kärjen rinnalta loppusuoran puolivälissä. Sen olisi kuitenkin ollut hyvin vaikea vaihtaa enää rytmiä Willow Pridelle vastatakseen, kun ravi alkoi sakkaamaan.

– 400 metriä ennen maalia kärkipari näytti vielä tosi vahvalta. Oletin että voidaan olla kolmas tai neljäs, mikä olisi sekin ollut jo tosi mainio suoritus. Viimeisellä satasella ”Viiviltä” nähtiin kuitenkin oikein mahtava loppuleiskautus. Hevonen lähti heti kirimään halukkaasti, kun näki vapaan radan. Siinä kohtaa alkoi tuntua, että ehkä me keretään vielä voittoon, ohjastaja Santtu Raitala hehkutti.

Willow Priden kiri kantoi kärkeen loppusuoralla.

Mestariohjastaja Raitala ajoitti jälleen kerran ajokkinsa kirin täydellisesti. Hän kertoi aprikoineensa kovasti, yrittääkö ajaa lähdön kärkipaikalta vai antaako nopealle tammalle niin sanotun selkäjuoksun.

– Se oli tosi kinkkinen paikka miettiä. Tiesin kuitenkin, että Esprit Sisu on jäänyt monesti virkeäksi johtavan rinnalla ja Daniel Wäjersten varmasti yrittää sillä pitkään keulaan, joten oletin että keulapaikan puolustaminen maksaisi liikaa.

Raitala on ajanut Willow Pridea nyt kahdesti. Edellisellä yrityksellä tuli 36 000 euron arvoinen St. Legerin voitto Porista viime lokakuussa.

– Hevosella on valtavan taitavat taustajoukot, sekä valmentaja Markku Nieminen että hoitaja Noora Tuula. He tietävät, miten isoihin lähtöihin valmistaudutaan Viivin kanssa. Kyseessä on ihan mahtava kilpahevonen, joka on nuoresta asti kolunnut kovimpia lähtöjä ja pystyy vielä voittamaan kansainvälisen lähdön tällaisella tuloksella.

Voittoaika 11,9a/2100 metriä on Seinäjoki Racen historian kolmanneksi kovin. Kisan edellinen suomalaisvoittaja oli kolme vuotta sitten juhlinut Atupem. Sitä ohjasti, kukapa mukaan, Santtu Raitala.

Kärkipaikalla lauantaina juossut Esprit Sisu kesti kakkoseksi. Aripekka Pakkasen valmentama ja Hannu Torvisen ohjastama Deangelo täydensi vahvan suomalaispanoksen ja kiri takajoukoista kolmanneksi.

Willow Pride on jo nyt yksi kaikkien aikojen suomalaistammoista. Se on voittanut 34 kertaa ja tienannut noin 550 000 euron palkintosumman.

Hevosen omistaa ja sen on myös kasvattanut I.M.T.-Talli Oy, jonka takaa löytyy pitkän linjan raviharrastaja Jyrki Ojanen.

Willow Pride siirtyy tämän kauden päätteeksi siitokseen.

Ojanen kertoi voittajahaastattelussa, että jännitti hevosensa suoritusta tavallista enemmän lauantaina.

– Jännitän lähtöjä aina hirveästi, mutta tänään oli siinä rajoilla että menee yli. Meinasi silmissä sumentua, kun Santtu lähti tunkemaan kiriin lopussa. Ajattelin vain että ei jumalan tähden, ehkä se vielä tulee sieltä!

Valmentaja Niemisen työtä Willow Priden kanssa omistaja kuvaili kellontarkaksi.

– Joka vuosi hevonen on tullut vähän paremmaksi. Nyt aletaan olla ultimaatumissa luultavasti.

Ojasen mukaan tämä kausi on Willow Priden viimeinen kilparadoilla. Ensi vuodeksi tamma siirtyy siitokseen.

– Ajatus on ollut, että hevonen pääsisi terveenä mammalomalle aikanaan. Täytyy muistaa sekin, että ikä alkaa tulla jo vastaan toisessa päässä.

