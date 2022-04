Lahjakas Quite A Lover avaa kautensa uusissa käsissä – Vermon kilpailu antaa keväälle suunnan

Uusi valmentaja ei usko laiskan treenaajan pystyvän vielä lyömään hurjaa Kurri Jari Bokoa.

Quite A Lover avaa 5-vuotiskautensa uudesta tallista Anne Kankaan valmennuksessa.

Yksi Vermon keskiviikkoravien mielenkiintoisimmista seurattavista on illan jättisuosikkina starttaavan Kurri Jari Bokon haastajiin lukeutuva Quite A Lover. Kovat ikäluokkalähdöt mukavalla menestyksellä kahlanneelle ruunalle kilpailu on ensimmäinen aikuisiässä.

Quite A Lover tulee uuteen kauteen uusista käsistä. Hyvä Paha Hukka Tallin omistama hevonen siirtyi vuodenvaihteen jälkeen Anne Kankaan valmennukseen.

Kangas kertoo, ettei hän sen enempää miettinyt, kun omistajataho kysyi hevoselleen tallipaikkaa.

– En tuntenut omistajia etukäteen, kun he tarjosivat Quite A Loveria minulle tammikuussa. En kuitenkaan paljon empinyt, koska tallissani oli silloin vielä tilaa, Kangas sanoo.

Valmentaja pitää tallinsa uudesta tulokkaasta.

– Olen tykännyt Quite A Loverista. Siitä kyllä huomaa, että sillä on hyvä luokka, vaikka se on vähän laiska treenaaja.

– Aluksi ruunaa vähän hoidettiin, minkä jälkeen sitä päästiin valmentamaan talvi hyvin, Kangas kertoo.

Quite A Loverin tehtävä on Vermossa haastava kurjalta lähtöpaikalta.

Treenari huomauttaa, ettei valmistautuminen kauden avauskilpailuun ole kuitenkaan sujunut aivan parhain päin.

– Viime aikoina kelit ovat häirinneet valmennusta. En pystynyt ajamaan Quite A Loverilla viime perjantaina niin kuin olisin halunnut.

– Ruunasta on vähän vaikea sanoa treenien perusteella mitään varmaa, mutta ihan ok-kunnossa sen pitäisi olla, valmentaja uskoo.

Suuria voittotoiveita Kankaalla ei keskiviikkona ole.

– En odota ruunalta vielä hirveän suuria heikolta 12-paikalta. Vastustajista etenkin Kurri Jari Boko on ollut hurjassa kunnossa.

Kangas sanoo, että ensimmäiset yhteiset kilpailut paljastavat hänelle tarkemmin, minkälaisia tavoitteita Quite A Loverille voi luoda tälle kaudelle.

– Seuraavat startit näyttävät, miten paljon Quite A Loverilta voi alkaa odottaa. Kesän Suur-Hollola -ajoon sen kanssa oltaisiin kuitenkin vähän tähtäilemässä, hän kertoo.

Jos oikein hyvin käy, ruuna saatetaan nähdä ennen Suur-Hollola -lähtöjä kilpailemassa Tukholman Elitloppet-raveissa toukokuun lopussa.

– Quite A Lover juoksee tämän viikon startin jälkeen ehkä Finlandia-viikonloppuna lauantain lyhyen matkan ryhmän, tai sitten se ilmoitetaan silloin sunnuntaiksi V75-divisioonakarsintaan. Riippuu siitä, kuinka se keskiviikkona kulkee.

Sijoittuminen kahden parhaan joukkoon Finlandia-ravien sunnuntaina takaisi paikan Elitloppetin yhteydessä ravattavaan V75-hopeadivisioonafinaaliin.

Kurri Jari Bokon valmentaja Veijo Heiskanen kertoi, että hänellä on juuri tällainen jatkosuunnitelma keskiviikon lähdön jälkeen.