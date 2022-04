Corazon Combo ei suostu häviämään – Nyt taakse jäi ilmiömäinen Tetrick Wania

Pekka Korven superlahjakkuus on voittanut kaikki yhdeksän starttiaan.

Corazon Combo on jäätävä lahjakkuus - yhdeksän starttia, yhdeksän voittoa.

Vermon Toto65-ravien odotetuinta lähtöä ei malttanut odottaa edes viime viikon torstain ilmoittautumispäivästä, sillä illan ohjelmassa oli huippulahjakkaiden Corazon Combon ja Tetrick Wanian ensimmäinen kohtaaminen.

Huippumatsissa on haikea sivujuonne – miljoonien arvoinen ihmevarsa starttaa viimeistä kertaa Suomessa?

Corazon Combo täräytti kolmosradalta keulaan ohi sisäpuolelta startanneen Tetrick Wanian. Ensimmäinen kierros kierros mentiin huippuhevosille verrattaen todella rauhallista 18-kyytiä.

Ensimmäisen kerran Suomessa ajanut Michael Nimczyk käänsi pian valmennukseensa siirtyvän Tetrick Wanian johtavan takaa toiselle ilman vetoapua.

Sitten mentiin.

Kolmas puolikas hurjasteltiin 3-vuotiaille junioreille hurjasti 10,4-vauhtia. Corazon Combo ei tuntunut olevan vauhti-ilotteilusta moksiskaan, vaan jatkoi samaa vauhtia maaliin asti vastaten varmoin ottein Tetrick Wanialle.

Kovan kirin tehnyt tehnyt Luciano Bryne täydensi totokolmikon.

Corazon Combon voittoaika oli 14,5a/2120 metriä. Tetrick Wania noteerasi saman tuloksen.

– Saatiin mennä rauhassa ekan tuhannen ja ajateltiin, että pannaan nyt vähän vastaan (Tetrick Wanialle). Viimeisessä kurvissa tuntui vielä hyvältä, mutta vastustajakin näytti vieressä vahvalta, ja vasta maalin kohdalla tiesi, että voitan tämän. Tetrick Wania on tosi hyvä hevonen, mutta kyllä tämäkin on hyvä ja kehittyy vielä, Pekka Korpi totesi valmennustallinsa huippulahjakkuudesta.

– Tämä on niin kuin isänsä Express Duo, tosi aikainen, heti on ollut valmis ja ei osaa mennä kuin ravia. Ei ole silti ketään voittamatonta, Korpi jatkoi omaan vaatimattomaan tyyliinsä.

Corazon Combon voittosumma kohosi 5 000 euron voittosumman myötä lähes 70 000 euroon.

Corazon Combon ja Tetrick Wanian yhteenotto ei jäänyt välttämättä, eikä toivottavasti, viimeiseksi. Tetrick Wania lähtee viimeistään toukokuun jälkeen Nimczykin valmennukseen. Hän vaikuttaa tällä hetkellä Ruotsissa, mutta pääpaikka on Saksassa.

Illan ohjelmassa myös oli vuodesta 2012 ajetun nuorten ohjastajien Salamakypärät-kilpailusarjan ensimmäinen osalähtö.

Parhaasta ei jäänyt epäselvyyttä. 26-vuotiaan Tino Paldanin ohjastama Starry joutui kiertämään alussa pitkään kolmatta rataa, mutta runnoi lopussa eleettömästi voittoon johtavan rinnalta.

- Etukäteen oli jo suunnitteilla, että jos vauhti menee rauhalliseksi, niin kierretään johtavan rinnalle. Piti kyllä hyvin vauhdin maaliin saakka, Paldan kehaisi Timo Korvenheimon valmennettavaa.

Toto65-kohteiden ainoassa kylmäverilähdössä Vauhtis oli myös selvästi paras johtavan rinnalta.

– Jos tämä olisi saanut olla ihan terveenä, niin ori olisi voinut olla ihan Derby-suosikkeja. Tämä on tosi lahjakas hevonen, kun kaikki on kohdallaan. Tänään tuntui siltä, että hommat alkaa taas toimimaan, 6-vuotiasta ajanut Henri Bollström sanoi.

Ykkösrata oli valttia Vermossa. Vauhtiksen lisäksi kyseisellä numerolla voittivat keulajuoksujen jälkeen myös Varsinais-Suomesta saapuneet Moonlight Magical ja Goodygoodytwoshoes.

Moonlight Magicalin lisäksi Antti Teivainen pääsi kaartamaan seremoniarinkiin Way To Gon kanssa. Ruuna piti stayermatkalla takanaan viime vuonna peräti 16 kertaa voittaneen Unique Creationin.

– Koko matkan oli ihan loistavan tuntuinen. Vaikka lauantaina oli Porissa kova startti, niin tuntui, että tämä vaan parantaa, Teivainen sanoi jo uran 112 starttinsa juosseesta 9-vuotiaasta.

Kristian Lellan valmentaman Way To Gon voittosumma nousi 3 500 euron ykköspalkinnon myötä yli sadantuhannen euron.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 13.4

Toto65-1: 1 Moonlight Magical

Toto65-2: 7 Starry

Toto65-3: 3 Corazon Combo

Toto65-4: 1 Vauhtis

Toto65-5: 1 Goodygoodytwoshoes

Toto65-6: 5 Way To Go

Kuusi oikein -tuloksille: 15,57 euroa

Viisi oikein: ei voitto-osuutta