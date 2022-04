Elämänsä kevään kokeneelle Deangelolle satelee kutsuja superkisoihin – ”Kyydissä pitäisi pysyä”

Ylöjärveläisruuna on hämmästyttänyt kaviourilla viime kuukausina. Nyt sillä on jo paikka molemmissa kevään kansainvälisessä huippukilpailussa.

-Äänestää meidän ei tarvinnut.

Näin sanoo valmentaja Aripekka Pakkanen, kun hänen tallinsa tähdelle Deangelolle esitettiin kutsu Pohjoismaiden kansainvälisen kilpailukarusellin avaavaan Seinäjoki Raceen.

Lakeuksien huippukisa ravataan ensi viikon lauantaina.

Monissa housuissa myöntävän vastauksen antaminen olisi tutisuttanut puntteja kahdestakin syystä.

Seitsemänvuotias ruuna on vasta hiljattain noussut Suomen kärkilaumaan, mistä on vielä harppaus kansainväliselle huipulle.

Toinen askarruttava asia joillekin olisi ollut, että Deangelolla oli jo paikka seuraavana viikonloppuna ravattavaan Finlandia-ajoon, joka on normaalisti vieläkin kovatasoisempi kilpailu.

Kokemattoman hevosen heittäminen kahteen huippulähtöön näin lyhyellä aikavälillä ei kuitenkaan hetkauttanut Deangelon taustavoimia, eli valmentajaa, hoitajaa Etta Pakkasta ja omistajatiimiä Stable Bounty Huntersia.

– Olimme yksimielisiä, että myös Seinäjoelle mennään. Deangelo on näyttänyt, että sille pikemminkin sopii hyvin, kun startit ovat lähellä toisiaan, Aripekka Pakkanen painottaa.

Deangelon kiriruuti oli kuivinta Helsinki-ajossa, joka oli myös Finlandia-ajon karsintalähtö.

– Koska hevosen viime juoksusta tulee kolmisen viikkoa Seinäjoelle, sillä ajetaan tässä välissä ainakin yksi kovempi harjoitus normaalitreenien lisäksi. Hiitin ansiosta ruunan pitäisi olla aika hyvä jo Seinäjoella, ja Finlandia-ajossa sen vire olisi sitten ihan tapissaan, valmentaja uskoo.

Deangelo lunasti paikkansa Finlandia-ajoon, kun se voitti toissa viikolla Helsinki-ajon. Ihmiset kuvittelivat, että bonuspalkinto olisi mennyt jollekin lähdön suosikeista, mutta Pakkasen suojatti nappasi pääsylipun näiden turpien edestä rakettikirillään.

Pakkanen myöntää, että Helsinki-ajon voitto yllätti hänetkin.

– Jonkinlaisena yllätyksenä voitto minulle tuli huonolta lähtöpaikalta, hän sanoo.

Valmentaja yhtyy näkemykseen, että taka-alalla juosseen Deangelon vauhti oli maalisuoralla omassa kastissaan. Jossitteluille ei jäänyt sijaa.

– Hevosemme oli kyllä tosi hyvä.

Ylöjärveläinen Pakkanen kertoo, että Deangelo tuli hänen valmennukseensa 2,5 vuotta sitten. Silloinkaan hän ei empinyt, kun omistajat kysyivät laitumella vaivojaan parantelemassa olleelle hevoselleen kesän jälkeen tallipaikkaa.

– Sanoin, että ilman muuta otan ruunan treeniin. Se oli minulle tavallaan tuttu hevonen, sillä se oli kilpaillut samoissa ikäluokkalähdöissä kuin meillä silloin hyvin menestynyt Hotshot Luca.

– Deangelo ei riittänyt niissä kisoissa ihan kärkeen, mutta osoitti olevansa lahjakas.

Deangelon ennätys on 10,9a ja voittosumma reilu150 000 euroa.

Deangelon kehitys on jatkunut Pakkasen väreissä joka vuosi. Myös sen terveys on pysynyt parempana kuin ennen tuloaan.

– En oikeastaan edes tiedä sen tarkemmin, minkälaisia ongelmia hevosella oli aikaisemmin ollut. Sillä on ollut täälläkin kilpahevosten normaaleja pikkuvaivoja, jotka ovat vaatineet hoitoa, muttei sellaisia, jotka olivat estäneet treenaamista ja kilpailemista.

Vaikka Deangelo on painellut kovat ennätykset viime kausina, se on talven ja kevään kilpailujensa perusteella ponnistanut jälleen uuden loikan kohti tähtiä.

Ruuna on voittanut alkukauden kahdeksasta startistaan kuusi ja sijoittunut muilla kerroilla toiseksi.

– Hyvä nopeus sillä on ollut aina, mutta se on nyt saanut selvästi sitkeyttä lisää ja pystynyt tulemaan kaikilta juoksupaikoilta. Lisäksi ruuna on ollut rauhallisempi, minkä ansiosta se on myös jaksanut aiempaa paremmin perille, Pakkanen analysoi.

Aripekka Pakkanen on nostanut Deangelon huipulle.

– Ehdin jo välillä luulla, että Deangelo olisi enemmän pikamatkojen hevonen, mutta se on tänä vuonna osoittanut selvittävänsä pidemmät matkat ihan yhtä hyvin.

Suomessa syntyneiden pääkilpailu Suur-Hollola -ajo on luonnollisesti Deangelon päätähtäin kesällä.

– Se on voittanut alkuerän kahtena viime vuotena, mutta välierät ovat menneet siltä pieleen. Jospa kolmas kerta toden sanoo.

Ennen Lahden sinivalkoista huippukilpailua Pakkasen suojatti saa arvokasta kokemusta kevään kansainvälisissä mittelöissä.

Koska Seinäjoen ja Vermon kisojen osallistujajoukot ja lähtöradat eivät ole vielä selvillä, Deangelon mahdollisuuksien arvioiminen on vaikeaa.

Deangelo Helsinki-ajon voittajaesittelyssä ohjastajansa Olli Koivusen ja hoitajansa Etta Pakkasen kanssa.

– Kovia lähtöjähän ne ovat. Muiden kyydissä Deangelon pitäisi ainakin pysyä, mutta Helsinki-ajon kaltaiselta lähtöpaikalta se ei kykenisi samalla tavalla nousemaan.

– Jos hevosemme saa kunnon lähtöpaikat, ei ole mahdotonta, vaikka se vähän sijoittuisikin. Se on koko ajan venynyt.

Seinäjoki Raceen jo kutsutut ravurit suomalaisista ovat Deangelo, Martin de Bos ja Willow Pride sekä ruotsalaisista Dear Friend, Kali Smart ja Selmer I.H. Kilpailun voittaja kuittaa 70 000 euroa.

Vappupäivän Finlandia-ajoon paikan ovat puolestaan lunastaneet tähän mennessä isännistä Deangelon lisäksi kahden viime vuoden kakkonen Next Direction, ruotsalainen Gareth Boko, norjalainen Stoletheshow ja tanskalainen Tycoon Conway Hall. Lähdön ykköspalkinto on 110 000 euroa.