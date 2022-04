Ossi Nurmosen tähdet viihtyivät rapakossakin – Elitkampen harkinnassa Stallonella

Tallikaverusten Stallonen ja Martin de Bosin voimat jylläsivät Kaustisen raskaalla kaviouralla.

Kaustisen Kavioliigaraveissa suurimman huomion keräsi kylmäveristen Pelimanni-ajo. Siinä talvitreenistä tositoimiin palasivat kahden viime kesän ravikuningas Evartti ja sen tallikaveri, vuoden 2015 kuningas Jokivarren Kunkku.

Hallitseva kunkku ei ollut monta sekuntia normaalia hitaammalla raskaalla kuraradalla vielä valmis keulajuoksuun, vaan hyytyi viimeisellä sadalla metrillä täysin.

Kilpailun selvästi vahvin oli Ossi Nurmosen valmentama Stallone. Vaikka ruuna joutui taivaltamaan Evartin kupeella ja tempo oli olosuhteisiin nähden rajua ensimmäisellä lenkillä, se porskutti maalisuoralla väsymättä selvään voittoon.

Voittajan takana ravannut Wellek yllätti kakkossijallaan, ja Jokivarren Kunkku avasi kautensa asiallisesti kolmossijalle.

Nyland olisi ollut ainoa hevonen, jolla olisi ollut rahkeita uhata Stallonea, mutta kaksi laukkaa oli liikaa kovia kyytejä esittäneelle oriille.

Nurmonen uskoi voittajahaastattelussa, että Stallone pystyy vieläkin kovempiin suorituksin varustemuutoksilla, joten siltä voi odottaa kesällä vaikka mitä.

– Hevosella oli yhä painava kengitys startissakin. En viitsinyt kikkailla tällaisella radalla, vaan Stallone meni treenikengässä. Se on vielä parempi, kun sen kengitystä jatkossa kevennetään tai kenkiä riisutaan, Nurmonen sanoi.

Stallonella ei ollut hätäpäivää maalisuoralla.

Valmentaja kertoi, että erittäin lupaavasti tämän kauden aloittanut Stallone jatkaa kilpailemista pari kertaa kuukaudessa.

– Ruunalla ajetaan omia lähtöjä. Kilpailuja on aina helppo etsiä, jos hevonen on kunnossa. Elitkampenkin on mahdollinen loppukeväänä, jos hevonen on siinä kunnossa. Kykyjä Stallonella on siihenkin.

Ohjastaja Ari Moilanen on ihastunut Stallonen ominaisuuksiin.

– Ruuna on hyväravinen, kevyt ajettava ja oikein miellyttävä hevonen. Se ei yhtään ryöhäile, vaan menee nätisti johtavan rinnallakin ja tyytyy siihen vauhtiin, mitä kuski haluaa. Sen 26,4-aika oli kyllä tänään kova, sillä rata meni aika raskaaksi ravien loppua kohden, Moilanen humautti.

Santtu Raitala kommentoi Evartin juoksua.

– Ori lähti lujaa ja jäi vähän painamaan päälle. Jälkikäteen ajateltuna olisi ollut viisaampaa ajaa sillä selkäjuoksu. Evartti oli vielä taukotukkoinen, mutta hyvien treeniotteiden perusteella odotimme siltä kyllä enemmän, Raitala myönsi.

Kova lämminverilähtö oli Stallonen tallikaverin Martin de Bosin heiniä.

Kaksi viikkoa sitten Joensuussa jo vakuuttanut ori pääsi hakemaan keskipitkällä matkalla johtopaikan 1800 metriä ennen maalia eikä sillä ollut hätäpäivää loppukirikamppailussa.

Tauolta uusissa käsissä palannut Gogobet Sisu sijoittui jättisuosikin perässä kakkoseksi ennen kupeeltaan sitkeästi kamppaillutta Jugadoria.

– Hevosella oli lämmityksessä kovasti paineita, mutta kilpailussa se oli eri kärryillä rauhallinen. Olisin voinut ajaa vaikka johtohevosen rinnalta, jos emme olisi päässeet keulaan. Sekään ei olisi haitannut Martin de Bosia, eikä kakkosrata olisi ollut edes niin pehmeä kuin sisärata, ohjastaja Moilanen kertoi.

– Ori oli koko ajan hyvän tuntuinen, ja sille jäi paljon varaa. Se riittää missä lähdössä vaan, Moilanen sanoi ja toisti saman kommenttinsa kuin Joensuun voittajaseremonioissa.

Radan reunasta juoksua seurannut valmentaja Nurmonen piti näkemästään.

– Martin de Bos oli hyvän näköinen koko kilpailun. Se sai loppupelissä aika helpon juoksun, hän arveli tuoreeltaan.

Kylmäveristen toiseksi kovimmassa sarjassa kärkipaikoilla juosseet suosikit olivat todella pehmeitä Sipiseen johdolla, ja jättiyllättäjät Naputus ja Virin Veijari irtaantuivat huipputasaiseen voittotaistoon.

Juha Länsimäen ajama Naputus onnistui työntämään turpansa ensimmäisenä maalilinjalle.

Kari Viljakaisen omistama ja valmentama Naputus oli voittanut viimeksi yli kaksi vuotta sitten. Länsimäki ajoi tammaa ensimmäisen kerran.

– Olin nähnyt paljon Naputuksen juoksuja, ja se oli siinä mielessä tuttu hevonen, Länsimäki kertoi.

– Tammalla oli loppukurvissa tosi paljon voimia, mutta se jäi suoralla heti odottelemaan, kun pääsi toisesta ohi. Otin sen jälkeen pienen riskin ja tähtäsin taas maaliviivalle ensimmäiseksi, kuski kommentoi kärkikaksikon loppusuoralla vaihtuneita tilanteita.

Naputus on aina tunnettu vahvuudestaan, mutta myös epävarmuudestaan. Viljakainen kertoi, että se on muuten rauhallinen, mutta muuttuu radalla epävarmaksi kovan kilpailuviettinsä takia.

– Nyt onnistuttiin. Laukat ovat hevosella kiusana, mutta se on aina pärjännyt jollain tavalla, kun on mennyt ravia, Viljakainen sanoi.

Troopers mursi keulassa juosseen jättisuosikin Vikens Energyn vastarinnan jykevällä 800 metrin kirillään.

Jouko Paavolan tallin lämminveritähti ei ollut viime aikoina yltänyt aivan voittoihin asti, mutta lauantain veroisilla esityksillä niitä tulee jatkossa vielä paljon lisää.

– Troopersin lähdöt ovat olleet tosi kovia, eikä niissä saa mitään ilmaiseksi. Se on ollut yhtä hyvä melkein koko ajan. Oli kiva, kun hevonen sai välillä tällaisen onnistumisen, ohjastaja Hannu Torvinen sanoi.

– Ruuna joutui tekemään pitkän kirin kolmannella radalla, mutta puristi silti voittoon. Sillä on harvinaista tietynlaista kovaa yritystä, ohjastaja kehui.

Toto75-kierros äityi päälähtöjen suurten suosikkien voitoista huolimatta niin vaikeaksi, ettei täysosumia löytynyt lainkaan.

Viimeisetkin mukana jatkaneet rivit pudotti päätöskohteen jymy-yllättäjä Exploding Anna. Ville Koivisto tarjosi vain 0,4 prosenttia pelatulle Teuvo Mämmelän treenaamalle tammalle tarkan sisäratareissun, jonka turvin valjakko pääsi karkuun takajoukosta kirineeltä Esther Richiltä.

T75-voittoihin ylsivät myös terävänä tauolta palannut Antti Ojanperän tallin Cover Prince ja Teuvo Nikulaisen valmentama Smokin Ride.

Ensin mainitun voittoreseptinä takarivistä oli 700 metrin kiri, ja jälkimmäinen piti loppuun asti sisukkaasti kiinni keulapaikastaan, jonka haki määrätietoisesti ensimmäisellä takasuoralla.

Oikea Toto75-rivi, Kaustinen 2.4.

Toto75-1: 9 Cover Prince

Toto75-2: 6 Troopers

Toto75-3: 15 Naputus

Toto75-4: 4 Martin de Bos

Toto75-5: 8 Smokin Ride

Toto75-6: 7 Stallone

Toto75-7: 8 Exploding Anna

Seitsemän oikein tuloksia ei ollut. Kuusi oikein 1719,58 ja viisi oikein 53,45 euroa.