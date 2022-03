Antti Ojanperän joukkue on hyödyntänyt kilpailuista vapaan talven – tallin tähdellä hingutaan Ruotsiin

Kaksinkertainen ravikuningas Evartti avaa kautensa Kavioliigassa lauantaina.

Samaa valuttaa talvella jaetaan kuin kesän raveissa, tuumii moni ravitreenari, ja tähtää hevosillaan polanneradoilla ajettaviin kisoihin.

Menestysvalmentaja Antti Ojanperä, 41, on toista maata. Hänen suojattejaan ei ole nähty kilpailuissa pitkään aikaan, muutamaa säännön vahvistavaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Pihtiputaalla on keskitytty virittelemään hevosia iskukuntoon kevään ja kesän kisoja varten. Taktiikka on sama jo kolmatta talvea peräjälkeen.

Syitä radikaaliin peliliikkeeseen on muitakin kuin se, että paksut nietokset on haluttu hyödyntää pohjakuntoa valmennettaessa.

– Tämä on hirmu selkeä systeemi koko tallin väelle. Kun meillä on jakso, jonka aikana ei ajeta kilpaa, pystytään keskittymään treenaamiseen kokonaisvaltaisesti. Se on tosi miellyttävää. Ja sitten talven jäljiltä kaikki odottavat kilpailukauden alkamista innoissaan.

Tauko raveissa reissaamisesta tekee siis hyvää myös ihmisille.

– Itselläkin oli pitkään olo, ettei ole mitään hinkua lähteä raveihin. Varsinkin, kun kelit ovat olleet hankalia niin liikenteessä kuin raviradoilla. Mutta nyt olen kuukauden päivät jo oikein odottanut, että raveissa käyminen alkaisi taas.

Paluu tapahtuu rytinällä lauantaina. Ojanperä lähettää T75-raveihin kivikovan kahdeksan hevosen joukkueen.

Itse hän ei tosin vieläkään pääse kilpailumatkalle, koska kalenteriin on merkitty kaveriporukan kalastusreissu Pohjois-Ruotsissa.

Koko Kaustisella kilpaileva oktetti koostuu totoajien kielellä niin sanotusti taukohevosista.

– Vaikea on mennä heti varmaksi sanomaan, mitä hevoset tekevät kilpailuissa pitkän tauon jäljiltä. Mutta ei niiden kanssa lepäilty ole. Ainakin joku on jollain mallilla heti, valmentaja pyörittelee.

Vuoden 2015 ravikuningas Jokivarren Kunkku, 14, on yksi lauantaina tauolta palaavista Ojanperän tallin hevosista.

Ojanperän tuntuma sanoo ilman sekuntikelloakin, että tallin tilanne alkavan kauden kynnyksellä on isossa kuvassa mainio.

– Kaustisella juoksevista hevosista kaikista on tullut positiivinen fiilis viime aikoina. Se on itselleni tärkein mittari, tiedetään että ollaan siellä päin heti.

Sama pätee myös tallipäällikköön. Viimekesäisestä sydänoperaatiosta toipuminen on sujunut mallikkaasti ja kolarissa hajonnut käsi kestää työntekoa.

– Nyt on aivan hyvä olo, hyvin jaksaa tehdä töitä. Pumpussa on hyvät sykkeet ja fysioterapia on auttanut kättä tosi paljon. Huomasin juuri, etten ole edes ajatellut moneen viikkoon enää, että käsi olisi kipeä.

Lauantaina T75-raveihin matkustavan joukkueen stara on kaksi edellistä ravikuninkuutta vienyt Evartti. Ori kilpaili viime kaudella pitkään varovaisella taktiikalla, mutta tänä vuonna huippukuntoa sihdataan jo keväälle.

Toukokuun viimeisenä sunnuntaina Tukholmassa ravataan kylmäveristen pikamatka peräti miljoonan kruunun ykköspalkinnolla.

– Elitkampenista haaveillaan ja sinne lähdetään tänä vuonna, Ojanperä uskoo.

Valmentaja kävi IS:n pyynnöstä läpi lauantaina kilpailevien suojattiensa tilanteen suoritusjärjestyksessä.

T75-1: 9 Cover Prince

– Cover Princellä on ihan positiivinen tilanne treenitauon jäljiltä. Ruunaa on päästy laittelemaan hyvin. Se palaa aika valmiina starttiin.

T75-2: 5 Thai Explosive

– Thai Explosive on treenannut talven myös hyvin. Ehjästi on saatu edetä koko ajan. Liikuntaa on paljon alla ja hevosen pitäisi olla ihan hyvällä mallilla heti. Ruuna ei ole ainakaan huonomman tuntuinen kuin viime vuonna. Kovimmillaan on hiitattu 20-vauhtia, kuten monella muullakin näistä meidän lämminverisistä.

Thai Explosive voitti toissa syksynä Kouvola-ajon.

T75-2: 7 Ivan B.R.

– Ivan B.R. on ollut tauolla jalkaoperaation vuoksi. Jalasta poistettiin poimua ja ilman leikkausta ura olisi ollut katkolla. Operaation jälkeen saatiin kuitenkin ihan kohtuullinen ennuste, ja Ivan onkin tuntunut kivalta treeneissä. Sama 20-vauhti kuin Thai Explosivellä on ollut kovinta kyytiä hiitillä. Lähtöpaikka on vähän hankala tällä kertaa, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Jos keli sallii, otetaan etukengät pois. Ivan B.R. on asiallinen hevonen, jolla on hyvä luokka ja hyvä pää. Tykkään siitä kovasti.

T75-3: 16 Vappuäijä

– Vappuäijällä oli jalan hankositeessä sanomista. Sen asian kanssa on yritetty elää nätisti. Tauon aikana on ajettu kovimmillaan 32-vauhtia kotona. Tämä on meidän hevosista lauantaina se, joka tulee keveimmillä viimeistelyillä viivalle. Vaikka ori on tuntunut ihan hyvältä käteen ja sillä on hyvä luokka, tähän paikkaan se on pieni kysymysmerkki. Kärkisija tulisi yllätyksenä.

T75-4: 2 Gogobet Sisu

– Hevonen tuli tammikuussa meille. Aluksi sitä hieman hoidettiin ja sitten alettiin treenaamaan. Olen tykännyt oriista, se on hyväntuntuinen hevonen ja hyvä vahvistus talliin. Ensimmäinen kisa on vähän tutustumista tietysti, mutta jotain pitää odottaa heti ja kyllä Gogobet Sisu voisi vähän pärjätäkin jo Kaustisella. Samaa 20-vauhtia on ajettu tälläkin kovimmillaan kuin muilla lämminverisillämme.

Gogobet Sisu debytoi Ojanperän tallista.

T75-5: 2 Father Christmas

– Father Christmas on hevonen, jolle toivotaan kesärataa ja vastaavasti talvirata olisi pieni miinus. Lauantaina ratkeaa, onko laitettava hokkikengät alle vai ei. Kyllä ruuna niilläkin juoksee, mutta hokit ei olisi ideaali tilanne missään nimessä. Kunto on treenien perusteella ihan hyvä. Alla on ehjä talvi, jonka perusteella hevosen pitäisi olla kehittynytkin vähän. Eli voi olla että Father Christmas menee heti hyvin, tai sitten ei mene, koska olosuhteet merkkaavat niin paljon.

T75-6: 2 Jokivarren Kunkku

– Kunkku sai olla taukonsa aluksi pari kuukautta kevyellä ajolla. Sitten laitettiin sille kengät jalkaan ja ajettiin 6–7 viikkoa vähän reippaammin. Hevonen parantanut treeneissä koko ajan ja palaa ihan hyvässä kunnossa radoille.

T75-6: 4 Evartti

– Evarttia on treenattu usein yhdessä Jokivarren Kunkun kanssa ja kaksikon tilanne on hyvin samanlainen. Samaa tahtia näitä on laiteltu ja suunta on ollut koko ajan oikea molemmilla. Keskiviikkona kun ajettiin, se oli koko talven parasta Evarttia. Huippuvireestä tietenkin puuttuu vielä, mutta ihan tyytyväinen olen tämän hetken tilanteeseen ja mukava on lähteä aloittelemaan kautta. Santtu (Raitala) on ajanut Evartilla monta kertaa treeneissä ja tietää hevosen tilanteen hyvin. Hän saa vapaat kädet taktiikan suhteen. Pienessä lähdössä luultavasti pääsee käyttämään pateja lopussa, jos niitä vain löytyy. Tämä ei ole Evartin kauden päätähtäin.