Huikeassa kehityskaaressa oleva Deangelo rökitti kovanaamat – ”Kaikki hienot ominaisuudet”

Deangelo teki Helsinki-ajossa mahdottomasta mahdollisen ja lunasti paikan Finlandia-ajosta.

Vermossa oli tavallista keskiviikkoa kovemmat panokset.

Ravien päälähdön Helsinki-ajon voittajalle oli luvattu 10 000 euron palkinnon lisäksi pääsylippu vappuna ravattavaan Finlandia-ajoon.

Paikan kansainvälisestä huippukilpailusta lunasti pikkuyllättäjä Deangelo.

Aripekka Pakkasen valmentama ruuna oli tehnyt koko talven upeita juoksuja, mutta kohtasi nyt selvästi aiempaa tiukemman vastuksen. Kovan nousukkaan tehtävää vaikeutti vielä heikko lähtöpaikka takarivissä.

Olli Koivusen ajama Deangelo ei antanut kuitenkaan minkään häiritä, vaan tykitti maalisuoralla tuli hännän alla omaa vauhtiaan selvään voittoon. Sen edellä kiertänyt Tito C.A. rutisti kalkkiviivoilla jaetulle kakkossijalle johtaneen Thai Profitin kanssa.

Muista kuumista nimistä viimeisenä matkannut Willow Pride nousi hyvällä kirillään neljänneksi, Next Direction oli yhä tasapaksu ja American Hero jäi pussiin.

– Alussa vauhti oli hyvää, mutta rauhoittui sitten voimakkaasti. Sen takia pelkäsin, että takaa olisi vaikea tulla. Olimme 500 metriä ennen maalia kyllä tosi kaukana kärjestä, mutta Deangelon viimeinen riuhtaisu oli aivan mahtava, Koivunen iloitsi.

– Ruuna on tosi hieno hevonen, joka tulee aina vahvasti loppuun asti. Kun muilla alkoi tänään jalka painaa 30-40 metriä ennen maalia, Deangelo sai vasta vauhdin päälle. Sillä on kaikki hienot ominaisuudet. Se on nopea, miellyttävä ajaa ja jaksava myös.

Ykköstason suomenhevostammat keräsivät rankingpisteitä kesän kuningatarkilpaan 2620 metrin ryhmäajossa.

Täyden pistepotin nappasi viime kesän kuningatarkilpailun kakkonen Ciiran Tähti, joka oli ollut mainio jo kolmannen sijan tuoneessa kauden avauskilpailussaan.

Seppo Suurosen huipputallin tamma sai kiihdytyksessä keulapaikan, mistä sen voitto ei ollut missään vaiheessa uhattuna. Se pakeni loppusuoralla herkästi muilta karkuun.

Hetviina kiri aivan hänniltä ulkoratoja pitkin väkevästi kakkoseksi ohi voittajan perässä juosseen Lakan Leijan.

Talvitauolta palannut hallitseva ravikuningatar Suven Sametti oli myös vankassa kunnossa ja sai neljännelle sijalle kantaneesta pitkästä kiristään hyvän arvosanan.

– Ciiran Tähti on riskistynyt tosi paljon talven aikana ja on nyt oikein hyvän tuntuinen. Sen menossa ei ole enää yhtään honteluutta. Tästä on sen kanssa kyllä hyvä jatkaa, ohjastaja Esa Holopainen sanoi.

Toto65-kierroksen avanneessa lämminveriryhmässä nähtiin äärimmäisen tasainen maaliintulo.

Kun kesysti esiintynyt suosikki Power Blaster hiipui keulasta maalisuoran alkupuolella, Rarity Red kiri kärkeen, mutta senkin jälkeen tilanteet vielä vaihtuivat.

Viimeisen sanan sanoi lopulta takajoukosta vinhasti spurtannut Santtu Raitalan ajama Yolo Savoy, joka ohitti maalin tuntumassa nappireissun sisällä saaneen Benobi Zetin ja Rarity Redin.

– Tuntui siltä, ettei Yolo Savoy voi millään tulla niin kaukaa, mutta jollain ilveellä se ehti voittoon. Kuski kehui hevosen esitystä valtavan hyväksi, valmentaja Jarno Kauhanen sanoi.

Treenarilta kysyttiin, kuinka hän on onnistunut loihtimaan suojattinsa niin kovaan iskuun.

– Yolo Savoy sai hyvän talven ja onhan se kolunnut nuorempana ikäluokkalähdöt, jotka ovat kovia koitoksia, Kauhanen vastasi.

Raitala jatkoi voittotehtailuaan Juho Ihamuotilan valmentamalla Bridge Commanderilla.

Kovafysiikkainen ruuna pääsi hakemaan kärkipaikan puolen kierroksen jälkeen ja pötki lopussa voimia tallella hallittuun voittoon ennen perästään hyvin myös lopettanutta Rocky Cobbleria.

Kolmannen Raitalan Toto65-voiton toi hirmuisessa vireessä kilpaileva Bosse Nice.

Leena Sinnemaan valmennettava piti ykkösradalta keulapaikan, mistä voitti parastaan antamatta pystyyn. Unelmareissun voittajan takana saanut Burnout seurasi selväksi kakkoseksi.

– On kova juttu voittaa näin monta kertaa Vermossa, missä on niin kova taso. Pidän Bosse Nicea oikein hienona heppana, jolla on mielenkiintoiset hyvät ominaisuudet. Sillä on hieno tekniikka liikkua, se lähtee lujaa ja jaksaa mennä hyvin, neljästi keskiviikkona voittanut Raitala kehui.

Lyhyen matkan monté-lähdössä ei vauhtia säästelty.

Uloimmilta radoilta startanneet Nitro Diablo ja Van Kronos viilettivät rinnakkain kierroksen 12,2-kyytiä. Tässä vaiheessa kärkihevosen eväät oli syöty, mutta Hannu Korven tallissa alkuvuonna hurjasti parantanut Van Kronos jatkoi väsymätöntä menoaan maaliin asti.

Tellmeastory kiri maalisuoralla terävästi lähimmäksi Pia-Maria Moilasen ratsastamaa voittajaa, muttei ehtinyt uhata tätä vakavasti.

Van Kronoksen aika oli kova 12,8a.

– Treeniä, ruokaa ja hevoselle hyvä olo elää, Korpi perusteli suojattinsa muodonmuutosta.

– Oikotietä onneen ei ole, vaan se vaatii ahkeraa valmentamista. Meillä hevosia ajetaan paljon jarrukärryillä.

Toto65-kohteiden jälkeen ajettiin vielä 5-vuotiaiden suomenhevoslahjakkuuksien kisa.

Jo alun perin pienessä lähdössä kilpaili poisjääntien jälkeen ainoastaan neljä hevosta, mutta ne olivatkin sitten sitäkin kovempia kautensa avanneiden ikäluokkatähtien V.G. Voiton ja Siirin Valtsun johdolla.

Siirin Valtsu spurttasi omille teilleen sen jälkeen, kun vastaan hangoitellut V.G. Voitto sortui laukalle maalisuoran alussa.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 30.3.

Toto65-1: 11 Yolo Savoy

Toto65-2: 10 Van Kronos

Toto65-3: 7 Bridge Commander

Toto65-4: 1 Bosse Nice

Toto65-5: 10 Deangelo

Toto65-6: 2 Ciiran Tähti

Kuusi oikein -voitto-osuus 39,69 euroa ja viisi oikein 2,08 euroa.