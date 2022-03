Hallitsevan ravikuningattaren talvitreenit menivät nappiin – ”En tiedä näkyykö se heti”

Suven Sametti on saanut pohjustaa tittelinsä puolustamista ilman takapakkeja.

Historiallisesti 6-vuotiaana ravikuningattareksi viime elokuussa venynyt Suven Sametti päättää talvitaukonsa keskiviikkona. Se saa Vermon Tammatähdessä heti vastaansa monta tuttua ja kovaa kilpasiskoa, kuten Ciiran Tähden ja Hetviinan.

Ohjastaja-valmentaja Tapio Perttunen, kuinka hallitsijan talvi on sujunut?

– Aluksi tamma sai olla toista kuukautta hyvin pienellä ajolla. Sen jälkeen kahlailtiin paljon lumessa ja viime aikoina on treenattu myös kärryt perässä, mutta enimmäkseen jarrukärryillä ja rauhallisilla vauhdeilla.

Saitteko ehjän ja sairasteluilta vapaan treenijakson?

– Täysin. Ei ole ollut mitään vaivoja.

Onko valmennusohjelma ollut tismalleen sama kuin vuosi sitten?

– Aika lähelle. Lumessa ajoa on ollut aiempaa enemmän, kun kelit olivat niin hyvät. Ei kuitenkaan tehty merkittäviä muutoksia, kun viime kausi meni niin hienosti.

Suven Sametti on nyt 7-vuotiaana edelleen nuori suomenhevonen vielä. Oletko huomannut siinä kehitystä treenien perusteella?

– Jollain lailla tamma on nyt paremman oloinen kuin vuosi sitten tähän aikaan. Hevonen on riskimpi, voimaa on tullut lisää. En tiedä näkyykö se heti keskiviikkona, mutta jatkoa ajatellen odotukset ovat hyvät.

Vuosi sitten kauden avauksessa Suven Sametti laittoi itsensä Parvelan Retun heti koville. Voiko nyt odottaa yhtä valmista virettä suoraan talvitauolta?

– Ehkä ei aivan. Silloin oli ajettu enemmän juoksua ja vähän terävämpiä vetoja treeneissä. Nyt alla on hiukan kovempi peruskuntojakso ja vain yksi 1.35-vauhtinen hiitti. Tamma voi olla nyt tukkoisempi, tai ei ainakaan yhtä notkea kuin vuosi sitten kautta aloittaessaan.

Mikä oli Suven Sametin kovin yksittäinen suoritus viime kaudella?

– Jaa... hevonen oli tasaisen hyvä koko ajan. Ehkä kuningatarkisan pitkä ratkaisumatka toista rataa pitkin ajettuna oli paras.

Seppeleen puolustaminen on tietysti itsestään selvä tavoite tänä vuonna. Onko muita kilpailullisia tavoitteita?

– Tammalähtöjä ajetaan mahdollisimman paljon, sen sanelee jo hevosen palkintosumma. Suur-Hollola oriita ja ruunia vastaan voi olla liian kova kisa tammoille etumatkasta huolimatta, tosin en ole sulkenut sitä vielä pois ohjelmasta. Katsotaan, kuinka kausi lähtee etenemään.