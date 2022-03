Vuoden hevonen tositoimiin lähiviikkoina – Elitkampenille punaista valoa

Koska huippuhevosille on yllin kyllin arvokkaita lähtöjä läpi vuoden, Parvelan Retun taustajoukoilla on myös jäitä hatussa.

Viime lauantain Ravigaalan merkittävin palkittu oli Parvelan Retu, vaikkei se voinut luonnollisesti itse olla lavalla juhlimassa ja pokkuroimassa pystejään.

Oriveden sensaatioravuri palkittiin ensin viime vuoden parhaana vanhempana suomenhevosena ja gaalaillan huipennukseksi vuoden hevosena.

Palkintoja olivat vastaanottamassa Parvelan Retun taustavoimat valmentaja Petri Laineen johdolla.

Ravigaala piti alun perin järjestää entiseen tapaan tammikuun lopulla, mutta korona ja yleisörajoitukset siirsivät sitä tänä vuonna kahdella kuukaudella.

Vuoden hevoseksi äänestetyn Parvelan Retun taustavoimat juhlivat Ravigaalassa

Viime vuonna Ravigaala pidettiin koronan takia tv-konseptina ilman suurta yleisöä.

– Oli hienoa, kun Ravigaala pystyttiin järjestämään taas juhlavasti yleisön kera välivuoden jälkeen. Tosi hyvältä tuntui myös se, että Retu sai palkintoja, Laine sanoo.

– Retu on jo voittanut kaiken mahdollisen Ravigaaloissa. Aikaisempina vuosina se palkittiin parhaana 4- ja 5-vuotiaana, ja nyt vuoden hevosena 6-vuotisnäytöillään.

Lue lisää: Santtu Raitala palkittiin kolmannen kerran vuoden raviohjastajana

Parvelan Retun uusi kilpailukausi alkaa olla ovella.

Hevosen viime kausi huipentui lokakuussa Pohjoismaiden Mestaruuteen, ja valmentajan mukaan valmistautuminen tähän vuoteen on sujunut talvella täysin suunnitelmien mukaisesti ilman sairasteluita. Oriilla on erityisen hyvä vastustuskyky sairauksille.

Laine kertoi kaksi kuukautta sitten IS Ravien haastattelussa, ettei Parvelan Retu kilpailisi talven hokkikeleillä eikä kevään kuraisilla rospuuttoradoilla.

Hän ei osannut tuolloin nimetä kauden avauskilpailua, mutta sanoi, että aloitus menisi ainakin huhtikuulle.

Lue lisää: Oriveden ihmepoikaa odottavat kesällä huippupalkinnot ja kiimainen tammalauma

Joko nyt tiedät, mikä on oriin ensimmäinen startti?

– Sitä ei ole vielä päätetty, mutta radat ovat jo aika hyvässä kunnossa, elleivät sitten lumisateet uudelleen heikennä niitä. Retu alkaa myös olla lähellä kunnon kilpailuvirettä.

– Porissa, Seinäjoella ja Vermossa näyttäisi ainakin olevan lähiviikkoina tarjolla sarjat ykkösluokan suomenhevosille. En osaa kuitenkaan sanoa, mikä niistä voisi olla ensimmäinen kilpailumme.

Porin Kultaloimi ravataan ensi viikon lauantaina ja siitä kaksi viikkoa myöhemmin Kohti Kuninkuusraveja -lähtö Seinäjoella. Vermon Erkon Pokaali on puolestaan viikko Seinäjoen jälkeen.

Petri Laine on ollut tyytyväinen Parvelan Retun treeniotteisiin.

Parvelan Retua on houkuteltu kovasti mukaan toukokuun lopussa Tukholmassa juostavaan isopalkintoiseen Elitkampeniin.

Laine kertoi talvella, ettei ori ole lähdössä ulkomaille siitoskiireiden ja pitkän reissaamisen takia.

– Jos Retusta haluaa hakee jotain miinustekijää, se ei ole paras reissaaja. Suomessa pitkät reissut vielä onnistuvat siltä, mutta laivamatkat ovat eri asia.

– Oriin kanssa ei kannata riskeerata vielä tänä vuonna, ja ehdimme ulkomaille myöhemminkin, Laine sanoi helmikuussa.

Valmentajan pää ei ole kääntynyt.

– En voi sanoa, etteikö Elitkampen yhtään kiinnostaisi, mutta todennäköistä on, ettei Retu osallistu siihen, Laine kertoo.

Treenari arvioi, että 7-vuotiaan ihmehevosen kausi käsittää korkeintaan parikymmentä starttia.

– Lähtöjä on tarjolla vaikka kuinka paljon. Pitää olla malttia kilpailuttamisessa ja edetä hevosen ehdoilla. Luulen, että Retulle kertyy tänä vuonna viitisentoista kilpailua, tai ei ainakaan kahtakymmentä enempää.

Parvelan Retun päätähtäin on Forssan Kuninkuusraveissa.

– Vielä viime kesänä emme halunneet laittaa nuorta hevosta vaativaan kuninkuuskilpaan, mutta tänä vuonna sitä ei ole syytä väistellä, Laine sanoo.

Laineen tallin kaksi vuotta Parvelan Retua nuorempi tähti Siirin Valtsu avaa kautensa jo tämän viikon keskiviikkona Vermossa.

Oriin kovat paineet ovat hieman arveluttaneet valmentajaa.

– Valtsu on ollut myös koko talven terveenä ja sille kuuluu periaatteessa hyvää, mutta se on ollut turhan meneväinen treeneissä. Sen takia on pieni arvoitus, minkälainen se on starteissa, Laine pohtii.

Kautensa keskiviikkona avaavalla Siirin Valtsulla on ollut kovasti menohaluja.

– Hevonen on muuten lunki tavoiltaan, mutta sillä on ollut nyt niin kovasti paineita harjoituksissa, että sillä on pitänyt ajaa toisen perässä. Ratahiiteillä se on kyllä ollut rauhallisempi.

Valmentaja epäilee, tammat ovat sekoittaneet nuoren oriin ajatuksia, kun se on tulossa miehen ikään.

– Tammat ovat alkaneet kiinnostaa Valtsua enemmän ja se on pullistellut niille kotona, Laine uskoo.

Valmentaja sanoo, että hän odottaa kaikesta huolimatta Siirin Valtsulta hyvää panosta Vermon kilpailussa.

– Olen oppinut luottamaan Valtsuun, mutta vastassa on kovia hevosia V.G. Voiton johdolla. On vaikea sanoa, kuinka paljon oma tai toisten hevoset ovat menneet eteenpäin. Valtsu on ainakin vahvistunut, kun se on saanut yhden talvitreenikauden enemmän.