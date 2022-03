Valmentaja ihastui uuteen superhevoseensa – ”Voisi ajaa vaikka puita metsästä”

Norjassa hurmanneen Mo Sjurin kamppailu suomenhevosten ikäluokkaykköstä Ville Kallea vastaan on viikon kohokohta kaviourilla.

Mo Sjur on tervehtynyt kilpailukuntoon.

Vaikka tähtiesityksiä synnyinmaassaan Norjassa viime vuosina tehnyt Mo Sjur ei palaisi loukkaantumisensa jäljiltä enää menestysravuriksi, sillä on monenlaista annettavaa.

Valmentaja Tiina Koskinen kehuu oriin käytöstä niin hyväksi, että sillä pystyisi menemään jopa entisaikojen metsätöihin.

– Kaikesta näkee, miten valtavan hieno hevonen Mo Sjur on. Sillä voisi ajaa vaikka puita metsästä, Koskinen huomauttaa.

– Siinä olisikin Karille tekemistä eläkepäiviksi, valmentaja vitsailee.

Koskinen viittaa Mo Sjurin omistajaan Kari Lähdekorpeen.

Ex-huippuvalmentajan ja ravien tv-persoonan harrastuksia ovat golf ja hiihto, mutta tiedä vaikka fakkiintuneen lämminverimiehen sydän olisi jo niin sulanut myös kylmäverisille ja suomenhevosille, että hänet nähtäisiin joku päivä istumassa reessä pöllipinon päällä metsäsavotassa.

Vielä ei ole kuitenkaan Mo Sjurin eläkepäivien aika. Nuori lahjakkuus aloittaa 6-vuotiskautensa lauantaina Tampereen raveissa. Se osallistuu ikäisilleen rajattuun Mauri Tuurnan Ajoon.

Mo Sjur on sijoittunut 22 startissaan 18 kertaa kolmen parhaan joukkoon. Se on voittanut seitsemän lähtöä.

Yllättävä ja ikävä tapahtuma toi Mo Sjurin viime kesänä vuonomaasta Pohjanmaan lakeuksille. Se oli venynyt toukokuussa hurjiin juoksuihin, mutta loukkaantunut heti niiden perään.

Lähdekorpi päätti ajattaa hevosensa monia toipilasravureita hyvällä menestyksellä kuntouttaneen Koskisen hoiviin Lappajärvelle.

– Mo Sjurin etujalassa oli tullessaan vakava jännevamma, mutta sen kanssa on mennyt luonamme kaikki hyvin. Paitsi että se on valtavan hienoluonteinen ja sopeutunut tänne, sen jalka on myös parantunut hyvin.

– Ori on nyt kevään korvalla ruvennut heräilemään ja huutelemaankin vähän toisille hevosille, Koskinen kertoo.

Mo Sjur on viihtynyt pakkasissa. Fiksu ori soveltuisi vaikka puusavottaan.

Valmentajan mielestä Mo Sjur olisi kuntonsa puolesta voinut palata kilparadoille jo ennen tätä viikkoa.

– Päätimme odotella kesäisempiä kelejä. Mo Sjurilla ei ole käyty ajamassa ratahiittejä, koska treenikelit ovat olleet kotonamme tosi hyvät. Hevonen on ollut vähän laiska, mutta ihan hyvin se on treenannut.

Koskinen sanoo, että Mo Sjurin pärjäämistä on hänenkin vaikea ennakoida ensimmäisessä yhteisessä kilpailussa.

– Koska lauantain startti on hevoselle ensimmäinen loukkaantumisen ja pitkän tauon jälkeen, en oikein osaa sanoa, mitä siltä voi odottaa. Kyllä se varmaan ihan kunnon esitykseen kuitenkin jo kykenee.

Mo Sjur on komea ja nopea.

– Mo Sjurille on myöhemminkin hyvin sarjoja, ja niissä sitten näkee, minkä verran se pystyy parantamaan. Se on kyllä ollut aikaisemmin niin hyvä, että sillä voisi ajaa 6-vuotislähdön missä maassa tahansa, Koskinen sanoo.

Uusi valmentaja on nähnyt muutamia Mo Sjurin juoksuja videolta. Eräs seikka jäi hänen mieleensä hevosen viime kilpailussa, jossa se sijoittui ennätysajallaan toiseksi.

– Oriilla on valtavat vauhtivarat. Ennätysjuoksussa sen vauhti oli videolla näkyneen mittauksen mukaan loppusuoralla 1.15:ttä, Koskinen huomauttaa.

1.15-kyytejä on totuttu näkemään lähinnä lämminverisiltä. Eikä niitä kysytä Mo Sjuriltakaan uudelleen vielä lähiaikojen koitoksissa, vaikka niissä on vastassa suomenhevosten ikäluokan kirkkain tähti Ville Kalle.

Koskisen suojatista 60 kilometrin päässä Lapualla asuva Ville Kalle avaa myös kautensa lauantaina. Varmaa on, ettei kumpikaan Pohjanmaan pojista anna periksi ilman kunnon tappelua.