Bee Combosta leivottiin Derbyn Kevätsuosikki – ”Vieläkin on hampaankolossa Kriteriumista”

Willow Pride pitää lämminveristen tammojen valtikkaa ja oli yksi Ari Moilasen kolmesta T65-voittoajokista.

Vuonna 2018 Suomessa syntyneiden lämminveriravureiden pakka oli herkullisesti sekaisin viime syksyn klassisissa ikäluokkakisoissa. Planbee voitti Kriteriumin, Nineeleven Kymenlaakso-ajon ja Shackhills Twister sekä Mas For You Kasvattajakruunut.

Ensimmäiset askelmerkit 4-vuotiskauteen ikäluokan kärjen kesken otettiin Vermossa keskiviikkona, kun Planbee ja Nineeleven avasivat sesonkinsa. Niistä ei kuitenkaan ollut vielä voittajaksi Derbyn Kevätsuosikissa. Ykköseksi kiri yllättäjä Bee Combo.

Janne Korpi tarjosi isänsä Pekka Korven valmentamalle orille mehukkaan juoksun kärjen takana toisella radalla. Voitto tuli 300 metrin kirillä.

Bee Combon kilometriaika oli 15,3a/2620 metriä ja voitto 6000 euron arvoinen.

– Tämä keskipitkä matka on Bee Combolle etu. Vieläkin on hampaankolossa viime syksyn Kriteriumista. Hevonen oli sinä päivänä todella hyvän oloinen, mutta laukkasi 800 metriä ennen maalia, Janne Korpi sanoi.

Bee Combo voitti viime kaudella vain kerran, joten keskiviikon täysosuma tuplasi saldon.

– Viime vuonna tähdättiin vain Kriteriumiin, mutta tänä vuonna kilpaillaan varmaankin enemmän. Nelivuotislähdöt ajetaan ja Derby on tietysti kauden päätähtäin.

Derby ravataan syyskuun alussa Vermossa.

Tasokkaissa T65-raveissa nähtiin myös lämminveristen tammaparhaimmistoa.

Suuri ennakkosuosikki Willow Pride ei ollut yllätettävissä Tammatähdessä. Se ratkaisi pelin heti kiihdytyksessä ja leiskautti keulaan, minkä jälkeen ravattiin pitkään sopuisasti jonossa. Willow Pride kiihdytti vauhtia loppua kohden ja voitti vaivattomasti.

Willow Pride pysäytti kellot kilometriaikaan 13,2a/2120 metriä.

– Saatiin ajaa omaa ajoa sen jälkeen kun päästiin keulaan. Tammassa on kaikki hyvän hevosen ominaisuudet, ohjastaja Ari Moilanen sanoi Markku Niemisen valmennettavasta.

Jos 8-vuotias supertamma saa kilpailla terveenä, sen voittosumma ylittää tänä vuonna puolen miljoonan rajan. Keskiviikon jälkeen kasassa on vajaat 470 000 euroa.

– Willow Pride on koventunut vuosi vuodelta. Se ei ota nokkiinsa rankemmistakaan juoksuista, luotto-ohjastaja Moilanen kehui.

Kovia lämminverisiä nähtiin myös enintään 75 000 euroa tienanneiden ryhmäajossa. Vikens Energy sai mustan pekan käteensä jo rata-arvonnassa ja sen neljän voiton putki katkesi. Stonecapes Picasso johti pitkään, mutta ei voinut mitään No Limit Royaltyn vinhalle loppuvedolle.

No Limit Royaltya valmentaa Jarno Kauhanen. Hän riisui suojatiltaan kaikki kengät pois keskiviikkona. Balanssimuutos oli voiton avain, samoin se että Vikens Energy kiersi matkalla eteen vetoapua tarjoamaan.

– Hevosen ravi näytti nyt sivusta katsoen aika hyvältä, se ei räpättänyt niin sanotusti. Ja ruuna sai sellaisen juoksun kuin tarvitsee, Kauhanen kommentoi.

Suomenhevosten Sisusarjassa kärkipaikka vaihtui tiuhaan alkumatkan aikana. Väkivahva Panthera jakoi voimansa tasaisemmin ja jyräsi selvään voittoon kärjen rinnalta. Pelaajien suosikki Junjori spurttasi pussista päästyään pirteästi kakkoseksi.

40 metrin takamatkalta startannutta Pantheraa valmentaa Pertti Hakkarainen. Ori toi ohjastaja Ari Moilaselle toisen T65-voiton.

Eikä kahta ilman kolmatta. Moilasen hattutempun täydensi Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Ray Boy. Se sai kreivin aikaan kiritilaa joukkoa johtaneen Pretty Visionin takaa.

– Yritin puolustaa kärkipaikkaa, mutta ravi alkoi hajoamaan eikä pystytty vastaamaan Teivaisen Antin hevoselle. Vähän tiukka paikka oli nousta kiriin, mutta hyvin päästiin tulemaan lopulta ja voitto oli helppo.

Antti Teivainen pääsi voiton makuun heti seuraavassa lähdössä. Kristian Lellan valmentama Let Her Go pinnisti ykköseksi kärkipaikalta. Pelaajien suosikki Charlene Halm haastoi tiukasti.

– Tamma on terävämpi hevonen kuin veljensä Way To Go. Mutta ehkä tämäkin laiskistuu vanhemmiten, Lella arveli.

Voittokamppailua puhuttavampi tilanne nähtiin juoksun alussa. Anssi Nurmisen ohjastama Peter Tie ja Esa Holopaisen Maserati hakivat kiihdytysvaiheen jälkeen juoksupaikkaa Let Her Gon takana. Kaksikko kolaroi niin, että jyrän alle jäänyt Maserati ponkaisi laukalla turvakaistalle ja hylättiin.

Nurminen otti miehekkäästi syyn kontolleen TotoTV:n haastattelussa. Tuomaristo antoi hänelle tilanteesta 150 euron sakot ja 10 päivän ajokiellon sääntöjen vastaisesta kaista-ajosta. Rikettä luonnehdittiin vakavaksi.

Oikea T65-rivi

T65-1: 5 Willow Pride

T65-2: 13 Panthera

T65-3: 3 Bee Combo

T65-4: 2 Ray Boy

T65-5: 2 Let Her Go

T65-6: 2 No Limit Royalty

Kuusi oikein tuloksille: 313,04 euroa

Viisi oikein: 7,18 euroa