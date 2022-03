Nuori tähtihevonen on esitellyt kohentuneita vauhtivaroja treenilenkeillä – ”Toivottavasti tilanne on sama myös kilpailuissa”

Stallonen valmentaja Ossi Nurmonen kiikaroi jo miljoonan kruunun Elitkampenia.

Tulisiko tästä kaudesta Stallonen lopullinen läpimurtovuosi kylmäveristen huipulle?

Mikä ettei, ainakin jos positiiviset otteet talven harjoituksissa korreloivat tulevien kilpailusuoritusten kanssa.

Seitsemänvuotiaaksi varttunut hevonen on antanut treeneissä valmentaja Ossi Nurmoselle railakkaampaa kyytiä kuin aiemmin.

– Stallonella pääsee nyt aiempaa kovempaa kotona, mikä on tietysti hyvä asia. Ruuna on ottanut kovempia pätkiä kuin vuosi sitten. Toivottavasti tilanne on sama myös kilpailuissa, niihin en pysty vertaamaan kun en ole startteja ajanut.

Alla on ehjä talvinen valmennusjakso, mikä on yleensä vaatimuksena kehitysloikalle huipputasolla.

– Koko ajan on treenattu, ei ole pidetty mitään pausseja, Nurmonen vahvistaa.

Jos Stallone olisi syntynyt jonain muuna vuonna kuin 2015, siitä olisi jo kirjoitettu paljon suuremmilla kirjaimilla kuin tähän asti. Epäonnekseen hevonen kuitenkin kohtasi ikäluokkalähdöissä Parvelan Retun, jonka veroista voittotehtailijaa ei ole nähty sitten Vieskerin päivien.

Parvelan Retu oli sekä 4-vuotiaana Kriteriumissa että viiden vanhana Derbyssä lyömätön, Stallone puolestaan erinomainen kakkonen.

Vaikka klassikkokisojen ykköstilat ovat jääneet vähiin, voittosummaa on silti kasassa jo reilut 170 000 euroa.

Stallonen suurin voitto toistaiseksi on viime elokuussa hankittu Ruunaruhtinaan titteli. Viime syksyn PM:ssä hevonen oli kolmas.

Koska Stallone on ruuna, sillä ei ole asiaa kuninkuuskilpailuun. Se ei harmita valmentajaa.

– Ainoa viikonloppu vuodessa, joka jää ajamatta ruunauksen takia. Kaikki muut lähdöt ovat mahdollisia, Nurmonen sanoo.

Kevätkauden suurin kylmäveristen kisa on Elitkampen, joka ravataan Tukholmassa Elitloppet-sunnuntaina. Solvallan vauhtimaililla on usein rikottu ennätysaikoja, ja voitosta maksetaan tänä vuonna peräti miljoonan kruunun eli lähes 100 000 euron ykkösrahat.

Palkinto on tuplattu viime vuodesta, jolloin Nurmosen tallin otsikkohevonen H.V. Tuuri kävi ikimuistoisen voittotaiston Odd Heraklesia vastaan ja oli loistelias kakkonen.

– Elitkampenissa on iso ykkönen ja se kisa on haaveena, kuten varmasti monella muullakin huippuhevosen valmentajalla ja omistajalla. Stallone jaksaa kiertää, tulee loppua ja on tarpeeksi nopea siihenkin kisaan. Menihän se jo viime vuonna kahtakymmentä läpi ja voi olla nyt vielä vähän parempi.

Viimeksi marraskuussa kilpailleen Stallonen kausi käynnistyy Kavioliigassa lauantaina. Nurmonen ei lupaa voittoa Joensuussa ravattavasta Karjalainen-ajosta, mutta huokuu tyytyväisyyttä suojattinsa tilanteeseen.

– Hevonen on ollut oikein viime hyvä harjoituksissa, ja aika paineissaan. Tosi mielenkiintoista lähteä katsomaan, miten ruuna suorittaa ja onko se mennyt eteenpäin.