Kulovalkean tavoin levinnyt rupitauti rienannut ravitalleja – ”Valmentajaurani pahin vitsaus”

Salakavalan vuohistaudin huippu on vihdoin ohitettu. Viime vuosien voitokkaimman ravitallin starttimäärä ja palkintoansiot romahtivat talvella kolmanneksella.

Ihmiset ovat viime vuosina kärsineet koronaepidemian alla.

Myös ravihevoset ovat tänä talvena kipuilleet omasta tarttuvasta ihosairaudestaan, joka on luultavasti myös virusperäinen.

Raskaalla taudilla on monta nimeä.

Vuohistulehdus. Vuohisrupi. Tai vuohiskuppa, kuten synkin nimitys taudista kuuluu.

Turkulaisen pitkän linjan menestysvalmentajan Harri Koivusen talli on ollut yksi suurimmista kärsijöistä. Koivunen kertoo, että vuodenvaihteen tienoilla yli 40 hevosen talliin luikerrellut vuohissairaus on kiertänyt lähes kaikki asukit.

– Tämä tauti on ollut valmentajaurani pahin vitsaus. Se iski tosi massiivisesti kaikkiin aikaisempiin verrattuna. Lähes jokainen hevosemme oli talvella noin kuukauden enemmän tai vähemmän kipeänä vuohisistaan, Koivunen kertoo.

Vuohistulehdus on hevosille kivulias sairaus.

Valmentaja kertoo, että tilanne oli lähes epätoivoinen.

– Hevosten vuohisiin tuli rupia ja haavaumia ja niiden jalat turposivat. Oli tosi kurjaa, kun hevoset eivät meinanneet alkaa millään parantua. Kaikenlaista hoitoa, pesua, rasvausta ja rohtoja tuli kokeiltua, mutta ne tuntuivat vain pahentavan tilannetta.

– Hevoset lähtivät sitten melko pitkän ajan päästä itsestään parantumaan, vaikka ei tehnyt mitään. Nyt tauti alkaa olla hävinnyt tallistamme, Koivunen kertoo helpottuneena.

Tauti aiheutti kärsimystä monille tahoille.

– Suurin kärsijä oli tietysti hevonen, koska sen vuohiset olivat tosi kipeät. Omistajat olivat ihmeissään, kun monilla hevosilla tähdättiin talvikauteen, mutta ne olivatkin toipilaina. Heille tuntui ikävältä selittää, kun itselläkin oli epätietoisuus siitä, mistä taudista oli kysymys ja mikä sen aiheutti.

– Tallimme starttimäärä putosi rajusti, mikä tietysti näkyi suoraan myös tuloissa. Hevosemme kilpailivat tänä talvena noin kolmanneksen vähemmän kuin edellisinä, mutta toki niitä on ollut nyt myös vähän aiempaa vähemmän, Koivunen laskeskelee.

Harri ja Olli Koivusen valmentamien hevosten starttimäärät putosivat vuohisepidemian takia talvella.

Suomen Hippoksen tilasto vahvistaa Koivusen väitteen.

Hänen tallinsa hevoset kilpailivat viime vuoden kahtena ensimmäisenä kuukautena 116 kertaa, voittivat 26 lähtöä ja tienasivat palkintoja 106 685 euroa. Tämän vuoden osalta vastaavat luvut Koivusen valmennettavilla olivat 84, 16 ja 56 720.

Yksi ominaispiirre vuohisruvelle on ärhäkkä tarttuvuus. Se on levinnyt eri talleihin pääasiassa kilpailupaikoilta, mutta tauolla oleminenkaan ei ole ehkäissyt kokonaan tartuntoja.

” Niin vain tihulainen löysi meidänkin talliimme klinikalla käyneen hevosen kautta.

Keski-Suomessa Pihtiputaalla suurtallia pyörittävä Antti Ojanperä on muuan muassa saanut kokea tämän.

– Lähes kaikki hevosemme ovat olleet talven kilpailematta, mutta niin vain tihulainen löysi meidänkin talliimme klinikalla käyneen hevosen kautta. Mitä olen jutellut ihmisten kanssa, se on levinnyt ihan ympäri maata, Ojanperä kertoo.

– Hevosten vuohiset ovat kuin räjähtäneitä. Niiden jalat ovat märkineet ja olleet paksuina. Kaikkiaan tauti on tarttunut noin kymmeneen hevoseemme. Suomenhevosilla se ei ole ollut ihan yhtä pahana kuin lämminverisillä, Ojanperä mainitsee.

Ojanperä on ollut yllättynyt vuohiskupan voiman lisäksi sen ajankohdasta.

– Useimmiten virusperäiset pöpöt leviävät hevosilla kesän jälkeen kosteassa kelissä syksyllä, jolloin niille tulee myös vastaavia vuohisongelmia. Tämä tauti iski nyt rajusti talven kylmillä ja kuivilla ilmoilla.

– Meille vuohisruven vaikutus ei ole ollut niin paha kuin etelän talleilla, koska hevostemme piti olla muutenkin kilpailematta tänä talvena. Nyt se on jo onneksi pääosin voitettu kanta, kun kautemme alkaa kunnolla parin viikon päästä.

Vuohisrupi levisi myös Antti Ojanperän talliin.

Suomen Hippos ei ole osannut selittää kilpailijoille, mistä voimakas epidemia yhtä äkkiä tuli. Koivusen mukaan valmentajat eivät ole saaneet siitä juurikaan mustaa valkoisella.

– Yliopisto on tehnyt töitä taudin kanssa ja näytteitä on otettu, mutta virallista tulosta ei vielä ole. Monenlaisia arvailuja on kyllä kuultu, Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala sanoo.

– Se on ihan normaalia, että talleilla kiertää ajoittain herpes-virusta, jolla on monia muotoja. Tämä tauti on ollut kuitenkin poikkeuksellinen. Kyse on ollut siitä, että kun vuohisen alueella kostea iho on ollut likaista, siihen on syntynyt niin sanottua riviä, joka on hevoselle kivuliasta.

Hippoksen entinen eläinlääkäri, tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri Katja Hautala kertoo perehtyneensä talven vuohistulehdukseen harrastusmielessä päätutkijan kaverina.

– Taudin aiheuttajaa ei ole vielä pystytty vahvistamaan, mutta taudinkuvan perusteella taustalla voisi olla pox-virus. Eläimillä esiintyy useampia pox-viruksia, joista osa tarttuu myös ihmiseen. Alustavien tutkimusten perusteella on viitteitä siitä, että kyse olisi virustaudista mutta bakteeriperäisen tartunnan mahdollisuutta ei ole myöskään poissuljettu, Hautala sanoo.

Eläinlääkäri Katja Hautala korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä kulkutauteja vastaan.

– On mahdollista, että helposti tarttuva virus aiheuttaa ensin vuohiseen ihovaurioita ja avaa sitten reitin bakteereille. Usein hevosella on ennen oireiden alkamista ollut ihossa jokin pieni nirhauma tai haava, josta tauti on lähtenyt liikkeelle. Tauti on hyvin tarttuva ja laajalti levinnyt ravihevosissa. Pohjoisimmat tietooni tulleet tapaukset ovat Ylivieskan korkeudelta.

Hautala kertoo, että laajaa vuohissairautta on ollut hevosilla aikaisemminkin.

– Vuonna 2015 oli hyvin vastaava tilanne. Silloinkin sairaus kävi läpi ison joukon ravihevosia ja arvelen, että taudin sairastamisen aiheuttama vastustuskyky on suojannut hevosia laajemmalta epidemialta tähän asti.

– Nyt kun edellisestä epidemiasta on jo aikaa niin hevosten vastustuskyky tautia vastaan on alentunut ja joukossa on paljon nuoria hevosia, jotka eivät ole taudinaiheuttajaa koskaan kohdanneet ja se antaa taudille taas mahdollisuuden levitä laajasti, Hautala pohtii.

Hautala sanoo, että virukset viihtyvät hyvin kylmässä ja kosteassa säässä.

– Kuumuus, kuivuus ja auringon valo sen sijaan heikentävät virusten mahdollisuutta selvitä hengissä isäntäeläimen ulkopuolella.

Hautala korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä.

– Tauti näyttää levinneen raveista, pesupaikoilta, karsinoista ja tarhoista. Hevosilla pitäisi pyrkiä käyttämään aina omia varusteita, etenkin jaloissa, ja niitä pitäisi pestä huolella.

– On myös tärkeää, että sairastunutta hevosta hoidettaessa pidettäisiin suojakäsineitä, sillä tauti voi tarttua myös ihmisen kautta ja ihmiseenkin. Jos hevonen on saanut tartunnan kilpailussa, tauti on yleensä puhjennut parin päivän sisällä siitä.

”Vuohiskuppa” on vihdoin hellittämässä.

Eläinlääkäri neuvoo, että vuohisrupea voi yrittää hoitaa jalkojen puhtaanapidon lisäksi myös esimerkiksi hunaja- tai pihkasalvalla ja sinkkivoiteella.

Hautala ja Koivunen kertovat kuulleensa, että samanlaista vuohistautia on esiintynyt myös ainakin Ruotsissa, muttei läheskään samassa mittakaavassa kuin Suomessa.

– Keski-Euroopan tilanteesta minulla ei ole tietoa, Hautala huomauttaa.

Hän on ravivalmentajien tavoin havainnut, että hyvin kiusallinen epidemia on jo hellittämässä.

– Keskimäärin hevoset ovat olleet sairaina kaksi viikkoa. Nyt näyttää siltä, että tautihuippu olisi ohitettu, Hautala sanoo.