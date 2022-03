Bridge Commander paljasti kykynsä ja karkasi suursuosikilta – ”Kuskilla oli enemmän hätä kuin hevosella”

Yksi keskiviikon T65-voittajista leikkasi maalilinjan vasta toisena.

Illan suurimmalta ennakkosuosikilta Rahajamatchilta odotettiin voittoa Teräsmiesliigan lähdössä, mutta sen kiri katkesi laukkaan eikä olisi kantanut voittoon ilman harha-askeliakaan. Siitä piti huolen kolmatta kertaa Suomessa kilpaillut Bridge Commander, joka näytti vihdoin todellista osaamistaan keulapaikalta.

Ruotsissa syntynyt 5-vuotias ruuna jaksoi pitkän matkan rasitukset ongelmitta, vaikka oli hiukan meneväisenä alkumatkan aikana.

Kevään eteneminen tuntuu sopivan sille mainiosti.

– Päästiin lyhentämään hokkeja, ja Bridge Commander oli nyt hiekkapintaisella radalla ihan erilainen kuin aiemmin talviradalla. Tässä hevosessa on paljon hyviä ominaisuuksia, ohjastaja-valmentaja Juho Ihamuotila kommentoi voittajahaastattelussa.

Ihamuotila on vähentänyt ohjastamista. Ravitoiminnan pääpaino on suvukkaiden lämminveristen valmentamisessa.

Startti oli hausjärveläiselle vasta tämän kauden kolmas ja ykköstila ensimmäinen sitten viime toukokuun.

– Kun edellisestä voitosta on jo aikaa, lopussa kuskilla oli lopussa enemmän hätä kuin hevosella. Ruuna lähti vastaamaan hyvin kun Rahajamatch lähestyi.

Lämminveristen pikamatkan vei johtavan rinnalta vahvasti esiintynyt Sergio Leone. Ruuna ravasi maaliin kakkosena, mutta peri voiton, kun jättiyllätystä havitellut Sunlit Treasure hylättiin sääntöjen vastaisista ajolinjoista.

Kärkihevosta seurannut Sunlit Treasure nousi loppusuoralle käännyttäessä sisäradalta ulommas niin, että kaksi vastustajaa kolaroi väistöliikkeen seurauksena. Varsinkin lupaavasti kolmannella radalla edenneen Lemieux Bokon kirivauhti tyssäsi pahoin.

Tilanteessa oli pahemmankin rytäkän ainekset. Sunlit Treasure hylättiin ja tuomaristo langetti sen ohjastajalle Tommi Kylliäiselle 110 euron sakot sekä viiden päivän ajokiellon. Syynä oli vakavaksi luonnehdittu sääntöjen vastainen kaista-ajo.

Sergio Leone olisi joka tapauksessa ollut lähdön moraalinen voittaja. 9-vuotias hevonen esiintyi todella väkevästi vaativalta juoksupaikalta. Voimia oli kulunut jo 1.10-vauhtisessa alkurevityksessä, jossa ruuna haastoi pelisuosikki Light Upia.

– Olin ihan varma, että jäätiin kolmanneksi. Hevonen yllätti minut ja jaksoi hienosti maaliin saakka, ohjastaja-valmentaja Jorma Ruokonen, 78, kertasi voitosta ilahtuneena.

T65-rivi käynnistyi talvitauolta palanneen Carlos Cashmanin voitolla. Hannu-Pekka Korven valmentama raamikas ruuna ei ollut vielä terävimmillään, mutta sai onnistuneen juoksun ja kiri ykköseksi niin sanotusti luokallaan.

– Olen tyytyväinen. Hevonen parantaa vielä, kun saa muutaman lähdön alle. Siinä on potentiaalia, valmentaja kommentoi TotoTV:ssä.

4-vuotias Carlos Cashman on syntynyt Ruotsissa. Korpi ei ainakaan tunnustanut, että olisi vielä edes tarkistanut, onko ruunaa maksettu naapurimaan Derbyyn.

Werona on kehittynyt Erkki Tullan valmennuksessa. 10-vuotias tamma jyskytti kirissä kolmatta rataa pitkin ja kurotti lopun parhaiten.

Voitto oli vahvalle hevoselle ensimmäinen sitten marraskuun 2019, mutta jää tuskin viimeiseksi.

– Werona on ollut meillä syksystä asti. Siitä asti on treenattu ja ajettu kilpaa, ei sen kummempaa. Tamma on sitkeä ja tulee hyvin perille, kunhan ei laukkaa, valmentaja sanoi.

Rivin toisessa suomenhevosten kohteessa nähtiin vakuuttava voittaja. Antti Teivaisen ohjastama ja Kalervo Mäkisen valmentama tuulennopea Voitinko oli vailla vastusta kärkipaikalta.

7-vuotiaalla ruunalla voi olla vielä paljonkin kehittymisen varaa.

– Vielä ei ole nähty kuin osa tämän hevosen osaamisesta. Sen kanssa on edetty rauhassa, valmentaja sanoi.

Sanna Kiisken valmentama Bluehill’s Sparkle voitti jo toistamiseen Vermossa tällä kaudella. Kokematon 4-vuotias on vielä epävarma kilpailija, mutta nyt se pysyi kiltisti askelillaan kärjen rinnalla ja puristi niukkaan voittoon Mikko Huttusen ohjastamana.

– Hyvin meni, mitä uskalsin katsoa sormien välistä. Tamma on ollut varsasta asti todella lahjakas, minun paras hevoseni, Ypäjällä valmentava Kiiski iloitsi.

Oikea T65-rivi

T65-1: 2 Carlos Cashman

T65-2: 10 Werona

T65-3: 5 Bluehill’s Sparkle

T65-4: 5 Bridge Commander

T65-5: 8 Voitinko

T65-6: 5 Sergio Leone

Kuusi oikein tuloksille: 3316,75 euroa

Viisi oikein: 68,85 e