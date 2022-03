Suomenhevoskyky otti vahingon nopeasti takaisin – ”Annoin pojan hutkutella menemään”

Vastustajat näkivät viime kerran yllätystappiostaan sisuuntuneesta Junjorista vain kavionjäljet Vermon maalisuoralla.

Vermon keskiviikkoravien ylivoimaisin voittaja oli vanhemmalla iällä syttynyt Junjori.

Yhdeksänvuotiaan hevosen seitsemän voiton putki katkesi viikko sitten, kun se vänkäsi maalisuoralla kärkipaikalta yllättäen laukalle, mutta se otti nopeasti vahingon korkojen kera takaisin.

Kun Teemu Okkolin antoi suojatilleen kirimerkin viimeisellä takasuoralla, valjakko leiskautti aivan omille teilleen.

– Oli hyvä, että Junjori sai välillä selkäreissun. Tempo oli aika reipasta, mutta se ei huolestuttanut yhtään. Kun käänsin takasuoralla ohitukseen, annoin pojan hutkutella menemään, ettei se nyt jäisi miettimään, kuten viikko sitten. Kaikki ei ollut pelissä, Okkolin vakuutti.

– Oriilla on omat temppunsa, mutta on tosi mielenkiintoista seurata, mihin asti se vielä yltää. Hevosella on tosi paljon potentiaalia.

Lämminveristen kakkossarjassa kärkipaikka vaihtui maalisuoralla useamman kerran.

Laumaa reippaalla tempolla vetänyt suosikki Jacques Hyneman joutui ensin antautumaan perästään iskeneelle Midnight Princelle. Viimeisen sanan maalipaalun tuntumassa hirnahti kuitenkin taaempaa kipakasti spurtannut Amadeus Possible.

– Lähdin ajamaan kasipaikalta nätisti, ja juoksumme meni lopulta hyvin. Pääsimme matkalla nousemaan kolmanteen pariin ulos ja saimme seurata selässä loppusuoralle asti. Amadeus Possible kiri rehdisti maaliin, ohjastaja Ari Moilanen kehui Jorma Kuokkasen valmennettavaa.

Harri Koivusen tallin voitokkaat Quandary Tile ja Stardust Comery veivät kaksoisvoiton.

Olli Koivusen ajama Quandary Tile sai vetää suursuosikkina hölkkätahtia kärjessä. Tamma lisäsi lopussa tahtia tarpeen mukaan ja pötki helppoon voittoon ennen 1,5 vuoden loukkaantumistauolta positiivisissa merkeissä palannutta tallikaveriaan, joka veti toisen radan jonoa.

– Ei kai tämän helpommin voi ravilähtöä voittaa. Aikamoista hölkkälenkkiä juostiin, Koivunen kuvaili voittajaesittelyssä.

– Toisaalta oli hyvä tammalle, että se sai tällaisen kiltin lähdön, koska sillä vähän pidempi starttiväli takana. Viimeiset 150 metriä kyllä ajettiin jo lujaa, ja mielessä jopa kävi, että pääseekö Stardust Comery ohitsemme. Hyvin Quandary Tile kuitenkin vastasi. Oli hienoa, kun talliin tuli kaksoisvoitto.

Monté-lähdön kiriherkin maalisuoralla oli Anette Antti-Roikon ratsastama Bombard. Ratsukko seurasi lähimpänä kiivasta tahtia kärkipaikalla pitänyttä Ornsteinia ja ohitti tämän kevyesti ratkaisumetreillä.

– Minun oli tarkoitus ajaa keulasta, mutta koska Ornstein oli niin menollaan, en viitsinyt lähteä vastaamaan sille. Otin varman päälle, ettei olisi tullut vain laukkaa. Bombard tuli maaliin ihan voimissaan ja se tykkää kovasti tästä montésta, Antti-Roiko kehui Aripekka Pakkasen valmennettavaa.

Toto65-voittoihin ravasivat myös BWT Divine ja Chase.

Olli Koivuselle toisen voiton illan kovimmassa lämminverilähdössä tuonut BWT Divine otti vastustajiltaan luulot pois heti kiihdytyksessä.

Kaisa Toivosen valmentama tamma sai vetää lyhyellä matkalla maltillista tahtia ja vastasi lopussa hallittuun voittoon ennen kupeeltaan vahvasti kamppaillutta Volocity de Vietä.

Nelivuotias Chase koki viime keskiviikkona ensimmäisen tappionsa, mutta palasi Junjorin tavoin näyttävästi voittopolulle.

Teemu Jurvasen valmentama ja Arto Laaksosen ajama ori jyräsi johtaneen Goldiivo Hossin rinnalta väsymättä selvään voittoon. Startti oli 4-vuotiaalle viides.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 2.3.

Toto65-1: 1 Quandary Tile

Toto65-2: 1 Bombard

Toto65-3: 7 Junjori

Toto65-4: 6 Chase

Toto65-5: 8 Amadeus Possible

Toto65-6: 2 BWT Divine

Kuusi oikein -voitto-osuus 66,49 euroa. Viisi oikein ei voitto-osuutta.