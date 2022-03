Ikäluokkatähti Deep Blue Font päättää kilpailutaukonsa T65-lähdössä.

Sipi Erkkilän Deep Blue Font aloitti uransa huippulupauksen tavoin 3-vuotiaana viime kaudella. Voitokas kevät huipentui 10 000 euron arvoiseen SHKL Cupin voittoon toukokuussa.

Menestyksen odotettiin jatkuvan klassisissa ikäluokkakilpailuissa, mutta toisin kävi. Sesongin jälkimmäinen puolisko eteni tyystin voitoitta. Esimerkiksi Kymenlaakso-ajon karsinnassa iski laukka kesken kisan. Kriteriumin finaali pilaantui kiihdytysvaiheen harha-askeliin ja Kasvattajakruunun loppukilpailusta hevonen joutui jäämään pois.

Epäonnistumiset olivat erillisten sattumien summa.

– Kymenlaaksoon yritettiin keventää kengitystä, mutta se ei sopinut hevoselle. Kriteriumissa puolestaan oli ehkä liikaa intoa. Kasvattajakruunun aikaan hevonen oli virustaudissa, mikä vaikutti jo välierässä. Kun finaalista piti jäädä pois, kausi päättyi yhtä kisaa aikaisemmin mitä ennakkoon haaveiltiin, omistaja-valmentaja kertoo.

– Kaiken kaikkiaan kausi meni hyvin, kaikenlaista pientä vain kasaantui syksyllä. Osaan epäonnistumisista on selitys ja osaan ei.

Tauon alettua Erkkilä halusi, että hevonen käydään perusteellisesti läpi klinikalla. Ori sai terveen paperit ja ansaitun huilin pitkän kauden päätteeksi.

Talvikelit treenari on hyödyntänyt ajamalla Deep Blue Fontille pohjakuntoa. Aluksi harjoituspäiväkirjaan merkittiin pitkiä hölkkälenkkeja ja hangessa kahluuttamista.

– Pikkuhiljaa tuotiin vetojen ajamista oheen, ja viime aikoina on ajettu pääasiassa vetoja. Ilman keskeytyksiä on saatu edetä talvi, kokenut pitkän linjan hevosmies kertoo.

Deep Blue Font palaa kehiin Vermon T65-lähdössä keskiviikkona. Erkkilä ei ota menestyspaineita 4-vuotiskauden avauksesta.

– Olen tyytyväinen, kunhan hevonen suorittaa positiivisesti. Minulla on käsitys, että ori vaatii pari kolme kisaa vähintään, että on parhaimmillaan. Radalla ei ole hiitattu yhtään eikä mitään virityksiä ole tehty tähän kisaan. Mennään katsomaan, mitä talvi on tuonut mukanaan.

– Päällepäin hevonen on vankistunut ja se on muutenkin aikuistunut, mutta sen kummempaa muutosta en huomaa viime kauteen verrattuna.

Derby on nelivuotiaiden lämminveristen suurin ja kaunein kilpailu. Erkkilällä on siitä hienoja kokemuksia omistajana, sillä kimppaori Ribaude voitti jokasyksyisen superkisan 2008 ja Joyride Luxi ylsi finaaliin karsintavoittajana 2019. Jälkimmäisen loppukilpailu pilaantui häiriöstä johtuneeseen laukkaan.

– Ikäluokkalähdöt ovat Deep Blue Fontin kauden päätavoitteena ja Derby tietysti kiinnostaa, mutta tämä laji on sellainen, että liian pitkän tähtäimen suunnitelmia ei viitsi tehdä. Raviurheilu on opettanut realistiksi.