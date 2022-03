Pariisin valloittaja Savon sydämessä – ”Löytyy aina vauhtia lisää, kun vähän ohjilla pyytää”

Maailmaa menestyksellä kiertänyt Martin de Bos on yksi Kuopion huippuravien tähdistä.

Martin de Bos on valloittanut useamman kerran Ranskan ravipyhätön Vincennesin.

Kun kevätaurinko on alkanut lämmittää, huippuravureita kirmaa jo kaviourille.

Kuopion Superlauantai-raveissa kautensa avaavat muun muassa SE-ruuna Next Direction ja viime kesän kuninkuuskilpailun värittäjiin lukeutunut Vixeli.

Yksi mielenkiintoisimmista talvitreenistä lauantaina palaavista hevosista on myös Next Directionin kovimpiin vastustajiin kuuluva Martin de Bos. Ori nähdään pitkästä aikaa kilpailemassa Suomessa.

Hevosella on tältä vuodelta yksi startti tammikuun alussa.

Vaikka 8-vuotiaalla Martin de Bosilla on kovat meriitit, mutta se on suomalaiskatsojille tuntemattomampi suuruus.

Mika Vihelän omistama ori aloitti 3-vuotiaana uransa Suomessa, mutta siirtyi viiden kilpailun jälkeen syntymämaahansa Ruotsiin huipputreenari Petri Puron talliin.

Martin de Bos menestyi Ruotsin lisäksi myöhemmin mainiosti myös Ranskassa Philippe Billardin valmennuksessa. Se valloitti useamman kerran Pariisin ravipyhätön Vincennesin.

Viime kausi sujui Martin de Bosilta kuitenkin hyvin mollivoittoisesti. Ori sijoittui parhaimmillaan kerran kolmanneksi.

– Hevosella oli jotain vaivoja ja lihasjäykkyyttä, Vihelä valaisee.

Nyt ympyrä Martin de Bosilla on siinä mielessä sulkeutunut, että se on monen vuoden jälkeen palannut valmennukseen Suomeen. Oriin uusi treenari on kuopiolainen Ossi Nurmonen.

Ossi Nurmonen tykkää Martin de Bosin asenteesta.

Nurmonen kertoo, että Martin de Bos muutti hänen talliinsa heti viime starttinsa jälkeen. Hän on pitänyt hevosesta.

– Ori tuli ihan hienossa kunnossa. Sitä on valmennettu täällä omilla systeemeillämme. Koska hevonen on ottanut hyvin treeniä vastaan ja tuntuu jaksavan hyvin, nyt ajateltiin kokeilla jo kilpailemistakin, Nurmonen sanoo.

Uusi valmentaja on mieltynyt erityisesti Martin de Bosin asenteeseen.

– Siltä löytyy aina vauhtia lisää, kun vähän ohjilla pyytää. Raviradalla sitä ei ole käytetty testihiitissä, mutta omalla radallamme sillä on ajettu kovimmillaan 19-vauhtia hittikärryillä.

Nurmonen ei osaa kuitenkaan arvioida vielä tässä vaiheessa, kuinka hyvin Martin de Bos voisi alkaa pärjätä heikon viime kautensa jälkeen.

– Ori on mennyt Ranskassa täyden matkan 1.10-ajassa, joten kyllä sillä kykyjä on. Startit kertovat hevosen tilanteesta enemmän, enkä osaa sanoa sen paremmin kuin kukaan muukaan, minkälaisiin saavutuksiin se voisi yltää.

Valmentaja odottaa Martin de Bosin ensimmäistä kilpailua luonnollisesti suurella mielenkiinnolla. Isoja sijoitustoiveita hän ei ole kuitenkaan asettanut.

– Tärkeintä olisi, että ori tekisi ehjän juoksun ja tulisi maaliin hyvällä vauhdilla.

– Martin de Bos on sen tuntuinen, että vaatii joitakin startteja ennen kuin siltä alkaa irrota oikein kunnolla. Menestys tulisi vielä pienenä yllätyksenä säännöllisesti kilpailleita hevosia vastaan, valmentaja myöntää.

Nurmonen kertoi kuukausi sitten IS Raveille, että hänen talvitauolla olleista suomenhevostähdistään ainakin Stallone kilpailisi myös Superlauantaina.

Stallonen kauden avausstartti siirtyy kahdella viikolla.

Sitä ei kuitenkaan starttiviivalla nähdä sen enempää viime kuninkuuskilpailun kakkosta H.V. Tuurikaan.

– Stallonen jalkaan tuli pieni haava, minkä takia sillä piti aloittaa penisilliinikuuri viime torstaina. Sen takia oritta ei voinut ilmoittaa kilpailuun, mutta reilun kahden viikon päästä sen on tarkoitus juosta Joensuussa.

– H.V. Tuuri ei sen sijaan saanut viime viikon treenissä vielä niin hyvin itsestään irti, että sitä olisi kannattanut ilmoittaa starttiin. En osaa sanoa, yritetäänkö sillä aloittaa Joensuustakaan, Nurmonen pohtii.