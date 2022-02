Leppävirran lentokone hurmaa taas – ”Notkistunut ja notkistunut, kun aurinko alkanut paistaa”

Terveenä pysyneeltä Next Directionilta kysytään huippuvirettä heti kauden avausstartissa Kuopiossa.

Kaksinkertainen Suomen mestari ja SE-hevonen Next Direction palaa tositoimiin Kuopion Superlauantai-raveissa.

Kaikkien aikojen nopein suomalaisravuri Next Direction on taas valmis kilpailemaan.

Leppävirtalaisen Timo Hulkkosen tallin tähden viime kauden loppu vesittyi sairasteluihin, mutta se on saanut treenata tätä kautta varten terveenä.

Läheltä on kuitenkin liipannut, sillä monet Next Directionin tallikaverit ovat viime viikkoina kärsineet vuohistulehduksista ja joutuneet jäämään suunnitelluista kilpailuista pois.

Valmentaja kertoo, että Next Directionin eteen on tehty kaikki mahdollinen, jotta se on välttynyt virusperäiseltä kulkutaudilta.

– Ruuna ei ole voitu pitää erillään muista hevosistamme, mutta sen kanssa on oltu hyvin huolellisia. Esimerkiksi hevosten varusteita on putsattu hyvin, jotta kuppa ei olisi tarttunut siihen.

– Neljä tai viisi hevostamme on ollut kipeänä, mutta ainakin toistaiseksi Next Direction on pysynyt terveenä, Hulkkonen huokaisee.

Vuosien 2019-2020 Suomen mestari avaa kautensa lauantaina kotiradallaan Kuopiossa.

Hulkkonen kertoo, että Kuopion juoksun jälkeen Next Directionin seuraava tähtäin on Helsinki-ajo, jonka voittaja saa viime kevään tapaan kutsun vappuna ravattavaan Finlandia-ajoon.

Vastaava matsaus meni Leppävirran hirmulta putkeen vuosi sitten. Next Direction aloitti tuolloin kautensa Helsinki-ajon voitolla ja venyi 1,5 viikkoa myöhemmin Vermon superkisassa toiseksi.

Helsinki-ajo juostaan tänä keväänä kuukautta aikaisemmin kuin viime vuonna, eli jo maaliskuun lopussa.

Timo Hulkkosen omistama ja Iikka Nurmosen ajama Next Direction ravasi toissa kesänä St. Michel-raveissa Suomen ennätyksen 08,9a.

Vain yhdeksän kertaa viime vuonna kilpailleen Next Directionin muita huippusaavutuksia olivat St. Michel-ajon kakkossija maailman sen hetken ykkösravurin Face Time Bourbonin takana ja Malja-ajon voitto.

– Vähän torsoksi viime kausi hevoselta jäi. Se olisi saanut olla muutamassa kilpailussa parempi. Etenkin Kymi GP oli meille pettymys.

Next Direction sijoittui Hulkkosen mainitsemassa Kouvolan kansainvälisessä huippulähdössä viidenneksi.

Hulkkonen sanoo, että koska Next Direction on jo 9-vuotias, hän ei enää odota siltä kehittymistä.

– Ehkä se ei ole enää luonteeltaan yhtä leikkisä ja varsamainen kuin aikaisemmin. Iän myötä siitä on tullut vakavampi.

– Olen kuitenkin tyytyväinen hevosen tilanteeseen. Aika näyttää, mutta olisi hienoa, jos ruuna nousisi viime kausien tasolle. Ehkä se on silti jo ihan parhaat juoksunsa juossut, Hulkkonen epäilee SE-aikaa 08,9a nimissään pitävästä hevosesta.

Valmentaja kertoo, että hän aikoo kilpailuttaa Next Directionia kaikkien edellisten kausien tavoin maltilla myös tänä vuonna. Finlandia-ajo on omistajan mukaan kevätkauden tärkein tähtäin.

Hän nimeää myös kaksi perinteikästä suurkilpailua, joista ei ole innostunut.

– Seinäjoki Race juostaan vain viikko ennen Finlandia-ajoa, ja jos Next Direction valitaan Finlandiaan, minua ei nappaa kilpailuttaa sitä noin pienellä aikavälillä.

Next Directionin kevään päätähtäin on Finlandia-ajo, jossa se on sijoittunut kahdesti toiseksi.

– Suur-Hollola- ajon olen haudannut kilpailusuunnitelmistamme jo kokonaan, koska välierät ja finaali ajetaan edelleen peräkkäisinä päivinä. Hevosten hyvinvointia ei ajatella siinä mallissa tarpeeksi, ja minun hevosilleni se on ehdottomasti tärkeintä.

Myöskään mahdolliset ulkomaan kilpareissut eivät ole Hulkkosen mielessä.

– Ulkomaan lähtöjä en ajattele tässä vaiheessa yhtään. Jatkossa seurataan, missä mallissa kevään kilpailut alkavat hevoselta mennä, ja niiden jälkeen arvioidaan sen tilannetta uudelleen.

Omistajan mukaan Next Directionilla on päästelty talvella paljon perustreeniä kotimaisemissa.

– Yhtään ratahiittiä ruunalla ei ole ajettu. Se on ollut treeneistä vielä tukkoinen, mutta on nyt koko ajan notkistut ja notkistunut, kun aurinko on alkanut paistaa, Hulkkonen kertoo.

SE-hevosen on oltava heti kovassa iskussa, mikäli meinaa voittaa lauantaina Kuopiossa.

Next Direction saa vastaansa kovia menijöitä niin ikään tauolta palaavien Don Williamsin ja ulkomaita myöten menestyneen Martin de Bossin johdolla. Lisäksi ja joutuu starttaamaan kaikkien kovimpien vastustajiensa ulkopuolelta ikävältä kasiradalta.

Hulkkonen ei kuitenkaan harmittele suojattinsa lähtörataa.

– Paikka sopii Next Directionille ensimmäiseen kilpailuun. Se saa sieltä varmaan selkäjuoksun, eikä tämä ole kauden tärkein kilpailu.

– Odottelen ruunaa totosijalla, mutta voitto tulisi pienenä yllätyksenä paikan takia. Paljon riippuu tietysti siitäkin, mitä vauhtia keulilla pidetään, koska hevosemme on takana vähän muiden armoilla, Hulkkonen huomauttaa.