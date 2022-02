Knows Best etenee kohti edustustehtäviä? Pelkkä osallistuminen ei innosta valmentajaa

Hannu Laakkosen treenaama ruuna taitaa olla tämän hetken kovakuntoisin lämminveriravuri Suomessa.

Knows Best löi alkutahdit Toto75-riville Mikkelissä lauantaina. Ruuna johti enintään 170 000 euroa tienanneiden lämminveristen kisaa eleettömästi alusta loppuun.

Vaivaton voitto oli hevoselle kolmas putkeen ja siitä maksettiin 7000 euron palkinto.

Knows Best on ollut tämän kauden kilpailuissaan niin vakuuttava, että sen nimi on varmasti kevään rahakkaiden kutsukilpailujen järjestäjien listoilla. Niistä Seinäjoki Race ravataan vajaan kahden kuukauden kuluttua.

Valmentaja ei tyrmännyt ajatusta edustustehtävistä voittajahaastattelussa.

– Mutta jos sellaisiin lähtöihin lähdetään, niin pärjäämään eikä osallistumisen ilosta. Jos hevonen jatkaa näin, niitä kisoja voi ainakin miettiä.

Laakkonen sanoi myös, että jostain syystä Knows Bestin taso on hieman notkahtanut kesäisin.

Santtu Raitala ohjasti Knows Bestiä ensimmäistä kertaa lauantaina.

– Hevonen on räjähtävän nopea auton takaa ensimmäisillä metreillä. Matkalla se rauhoittui hyvin ja lähti loppusuoralla omasta halustaan muita karkuun, ohjastaja kehui.

Myös matalan sarjan lämminveristen lähdössä voittaja nappasi kolmannen peräkkäisen ykköstilansa. Henri Bollström kannusti Petri Parkkosen valmentaman Sunrise Valkyrian kirivoittoon.

– Tamma tuntui jättihyvälle koko ajan. Se lähti spurttaamaan kovaa maalisuoran alussa ja voitto oli helppo, Bollström kommentoi.

T75-kohteiden suurista suosikeista Core haki neljättä peräkkäistä voittoaan. Tolppaputki ei katkennut tässäkään kilvassa. Yksin perusmatkalta startannut 6-vuotias nousukas piti kovat takamatkalaiset kurissa, vaikka Hujake lähestyi uhkaavasti loppusuoralla.

– Hevonen vastaa rinnalla olevalle tosi hyvin, mutta kun Hujake tuli niin ulkoa, Core ei meinannut tajuta vastata sille. Voimia oli tallella, ohjastaja Esa Holopainen sanoi Seppo Suurosen valmennettavasta.

Vieskerin poika Core säilytti etumatkansa maaliin saakka.

6-vuotias Core on legendaarisen Vieskerin poika ja isänsä tavoin lyömässä lopullisesti läpi vasta aikuisena ikäluokkalähtöjen jälkeen.

– Ori kehittyy jatkuvasti. Se on todella ravivarma hevonen ja hieno katsellakin, Holopainen kuvaili.

Enintään 35 000 euroa tienanneiden lämminveristen pikamatkalla kokemus oli valttia. 9-vuotiaan Erik Flashin ohjasti voittoon 80-vuotias Heimo Hämäläinen.

Eikä voitto tullut vahingossa. Erik Flash jaksoi jyrätä voittoon, vaikka kiersi koko matkan ajan ulkoradoilla ja sai rajusti lisämetrejä.

– Olen pitänyt ruunaa pitkän matkan hevosena, mutta se taitaakin olla maileri, Hämäläinen hauskuutti voittajahaastattelussa.

Kahta hevosta Joroisilla valmentava Hämäläinen myös omistaa ja on kasvattanut Erik Flashin. Jopa ruunan emä on Hämäläisen kasvatti.

– Pienenä poikana minut jo nostettiin hevosen selkään ja siitä tämä harrastus lähti. Ensimmäinen T75-voitto, mahtavat tunnelmat!

Nyland kiri lennokkaasti ykköseksi kylmäveristen avoimessa lähdössä.

Avoimen sarjan kylmäveristen kilvassa matkavauhti oli tuimaa ja voittovääntö käytiin kirihevosten kesken. Nyland rynni lopun kuin lentämällä ulkoratoja pitkin ja kepitti selvästi muun muassa Morisonin ja Caijuksen.

Ykköstila oli Norjassa syntyneelle Nylandille kauden toinen.

– Alku pitää aina malttaa oriin kanssa. Aika kauas jäätiin, mutta tällaisella vahvalla hevosella ehtii takaa, ohjastaja-valmentaja Antti Ala-Rantala kommentoi.

”Härmän Häjyn” tähtäimessä on jo revanssi viime vuonna laukkaan pilaantuneesta Elitkampenista. Se ravataan toukokuun lopulla Solvallassa.

Henna Halme ohjasti T75-voiton harvinaisesti lainakuskin roolissa. Jutta Litmasen valmentama ja 40 metrin takamatkalta startannut Alladin Bro kesti aktiivisen ajon hienosti bravuurimatkallaan 2600 metrillä.

– Tiesin että hevonen on kunnossa, joten ajattelin että annetaan mahdollisuus. Päästiin yllättävästi kärkeen matkalla ja se oli varmaankin avain onneen tänään, Halme arveli.

T75-rivin päättäneessä enintään 75 000 euroa tienanneiden lämminveristen ryhmäajossa pelaajien pankki Vikens Energy hoiti leiviskänsä kunnialla. Riku Salminen ajoi suojattinsa kärkipaikalle kiihdytysvaiheen jälkeen, minkä jälkeen valjakko sai tehdä mitä tahtoi.

Oikea T75-rivi

T75-1: 5 Knows Best

T75-2: 9 Sunrise Valkyria

T75-3: 1 Core

T75-4: 12 Alladin Bro

T75-5: 6 Erik Flash

T75-6: 5 Nyland

T75-7: 2 Vikens Energy

Seitsemän oikein tuloksille: 1138,40 euroa

Kuusi oikein: 11,89 e

Viisi oikein: Ei voitto-osuutta