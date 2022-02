Kaikkien aikojen paras suomenhevonen Viesker on kuollut

Legendaravuri haudataan omistajan pihalle.

Kaikkien aikojen paras suomenhevonen Viesker on lopetettu tänään maanantaina Laukaan klinikalla.

Viisinkertaisen ravikuninkaan toinen omistaja Kari Ahokas vahvisti suru-uutisen IS Raveille, mutta oli hyvin lyhytsanainen.

– Vieskerille tuli vanhuus. Näin kävi, että hevonen oli parasta lopettaa, Ahokas sanoi.

Viesker oli syntynyt 20.6. 1989. Kun ravilegenda vietti kolme kesää sitten 30-vuotispäiviään Jyväskylän raviradalla, valtavasti ihmisiä saapui seuraamaan sen juhlia. Vieskerin synttärit olivat ravien suuri mediatapahtuma.

Ahokas kertoi tuolloin, että hänen ja jo edesmenneen Kaarlo Ahokkaan elämän hevonen muutti ravivalmentajaveljesten elämän täysin.

– Viesker on minulle mahdottoman hyvä kaveri, jonka kuolemasta tulee raskas hetki. Sille on katsottu hautapaikka tuolta pihalta, Ahokas kertoi IS Raveille Vieskerin syntymäpäivähaastattelussa vuoden 2019 kesäkuussa.

– Vieskerin merkitys meille on enemmän kuin lottopotti. Se oli köyhille ravivalmentajille kuin hyppy pilveen. Hyvin tavallisilla hevosilla puurtaneet pienen punaisen mökin miehet alkoivat nähdä muutakin kuin tyhjää pankkitilillään, Ahokas kuvaili.

Lue lisää: Suomen kaikkien aikojen ravuri täyttää 30 vuotta, hautapaikka jo katsottu – ”Kuolemasta tulee raskas hetki”

Superhevonen voitti 169 kilpailustaan peräti 136 ja tienasi yli 1,1 miljoona euroa.

Sen huippusaavutuksia olivat ravikuninkuuksien lisäksi muun muassa viisi Tukholman Elitkampenin voittoa, neljä Suur-Hollola-voittoa ja kolme absoluuttista SE:tä.

Vieskeristä syntyi 1503 jälkeläistä. Niistä kuuluisimmat ovat ravikuningatar B. Helmiina ja -kuningas Vitter sekä viime vuosien huipuista Välähdys ja Polara.

Viesker vietti viimeisiin päiviinsä asti eläkeläishevosen elämää Ahokkaan tilalla Laukassa. Sen toinen omistaja oli Jorma Tuunanen.

Vaikka oriin kilpaura päättyi vuonna 2004, ravikuninkaan tarha oli paikallinen nähtävyys pitkään sen jälkeenkin.

– Aika paljon ihmisiä käy katsomassa Vieskeriä tarhassa. Se tykkää varsinkin pikkulapsista älyttömästi.

– Ori nauttii, kun sitä rapsutellaan, kuvataan ja sille syötetään porkkanoita ja ruisleipää, jotka ovat sen suurta herkkua, Ahokas kertoi vajaa kolme vuotta sitten.