Huipputamma avaa kautensa Vermon Toto65-raveissa

Hetviina on suosikki voittamaan kolmen kuukauden tauosta huolimatta.

Vermon Toto65-ravien kenties se kaikkein urheilullisesti mielenkiintoisin koitos on neljäntenä kohteena ajettava suomenhevostammojen kohtaaminen.

Jokaiselta kolmelta paalulta lähtee varteenotettavia voitontavoittelijoita.

12-vuotiaaksi kääntynyt Hetviina lähtee pisimmältä eli 40 metrin pakilta. Antti Tupamäen suojatti on voittanut pelkästään kahden viime vuoden aikana peräti 17 tammalähtöä.

Kirkkonummelaisen Christer Sandholmin kasvattama ja omistama Hetviina on aktiivikilpureista eniten tienannein suomenhevostamma yli 240 000 euron voittosummallaan sekä myös voitokkain 31 täysosumallaan.

Vermon kilpailuun Hetviina palaa kolmen kuukauden tauolta.

– Talvi on sujunut perinteisesti ja ihan normaaliin tapaan on edetty, mitään ei ole muutettu aikaisemmista talvista. Hetviina on vaatinut viime vuosina muutaman startin ollakseen ihan parhaimmillaan, mutta kyllä se luokallaan kärkikahinoihin pystyy nousemaan tuossa lähdössä, Tupamäki kommentoi.

– Kauden tavoitteet ovat samat kuin ennenkin. Kuningatarkisa on tietysti tähtäimessä, ja jospa tänä vuonna onnistaisi.

Hetviina on lähtenyt kahden viime vuoden Seinäjoen kuningatarkilpailuihin suosikkina. Molemmilla kerroilla kokonaiskilpailun sijoitus on ollut neljäs. Osakilpailujen voittoja on tullut kaikkiaan neljä.

Viime kesänä Hetviina voitti upean suorituksen jälkeen lauantaina avausmatkan, mutta tittelijahti kaatui mailin matkalla, jossa tamma juuttui alkumatkalla epäonnisesti kolmannelle radalle.

Petäjäveden maineikkaassa hevospitäjässä vaikuttava Tupamäki ei lähde Vermoon pelkästään Hetviinan kanssa.

Sen tallikaveri, viisi vuotta nuorempi Riksun Tähti, pääsee lähtemään 40 metriä Hetviinan etupuolelta.

Kaksi starttia Tupamäen treenistä juossut Riksun Tähti on voittanut uransa 17 startistaan peräti 11 kertaa.

– Riksun Tähti on hyvä hevonen, mutta se ei ole ollut vielä sellainen kuin pitäisi. Pikkuisen enemmän on uskoa vanhempaan tammaan, Tupamäki sanoo Hetviinaan viitanen.

Kuninkuusravihevosten valinta ja niistä spekuloiminen kuuluu elimellisenä osana klassikkokisan rituaaleihin.

Tänä vuonna systeemi hieman muuttuu, sillä ennalta määrätyistä karsintalähdöistä kymmenen eniten pisteitä kerännyttä pääsee suoraan kisaan mukaan.

– Se on ihan hyvä. Tärkeintä on, että parhaat pääsevät mukaan. Järjestäjillä on oikeus valita kaksi hevosta pistelaskun ulkopuolelta ja tuo varmistaa sen, että parhaat ovat mukana, Tupamäki sanoo.