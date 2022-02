Lapinlahden konkaritamma ylsi harvinaiseen meriittiin Lappeenrannassa

Kavioliigaravit olivat savolaishevosten juhlaa.

11-vuotiaita lämminveritammoja ei välttämättä nähdä voittajaringissä edes vuosittain. saati sitten korkeimmalla 75-tasolla.

2000-luvulla 75-voittoon Suomessa vaikuttaneista 11-vuotiaista on yltänyt vain kolme terästammaa, aikajärjestyksessä La Poeme, Joyeuse d'Or ja viimeisimpänä Ranch Kelly.

Lappeenrannan Kavioliigaraveissa listaan saatiin neljäs hevonen, kun huimaan vireeseen vanhoilla päivillään äitynyt Dainamin oli omaa luokkaansa keulajuoksun jälkeen.

– Tamma lähti kovaa liikkeelle ja keulapaikka saatiin helposti. Tämä on kiva, kun vaikka lähtöön joutuu ajamaankin, niin se rauhoittuu heti sen jälkeen. Tamma on mennyt koko ajan eteenpäin, suunta on hyvä, Dainaminia ajanut Ari Moilanen totesi TotoTV:n voittajahaastattelussa.

Dainamin jäi 9-vuotiaana yli puolentoista vuoden tauolle. Paussin aikana tamma siirtyi takaisin Lapinlahdella vaikuttavalle Tuomo Lahtiselle, joka myös omistaa ja on kasvattanut Dainaminin yhdessä Merja Koskelan kanssa.

– Lahjakkuutta on ollut ihan varsasta lähtien, mutta pikkusiskonsa potkaisi tätä 3-vuotiaana takajalkaan ja lähti sen vuoksi kilpailuleasingille Tuula Kaatrasalolle Iisalmeen. Kuusi vuotta oli sillä reissulla ja Tuula teki ison työn tamma kanssa, Lahtinen kommentoi.

– Otettiin tästä sellainen projekti, kun tuli takaisin. Ruvettiin hoitamaan, hieromaan ja katselemaan mistä se on tosiaan kipeä. Kintereestä löytyi mätää takaa ja sillä oli varmaan vaikutusta. Alettiin rakentaa hevosta ihan uudestaan ja treenattiin vähän riskilläkin. Aina treenin jälkeen ajoin pikku pätkän lujaa, ja kun se rupesi menemään alle kymppiä, niin ajattelin, että pakko tällä on jossain vaiheessa pakko pärjätä, Lahtinen jatkoi.

Vaikka Dainaminilla on jo ikää, niin tamma pystyy vielä valmentajan mukaan jopa parantamaan.

– Pikkuisen se on vielä toispuoleinen ja pitäisi päästä vielä tasapainottamaan, mutta yritetään pitää se balanssissa ja hoitaa hyvin, Lahtinen kommentoi.

Dainamin on tienannut tämän vuoden neljästä startistaan jo 12 000 euroa. Tämän päivän urakointi palkittiin 4 000 eurolla ja voittosumma nousi sen myötä yli 20 000 euroon.

Taitavan valmennuksen lisäksi osa Dainaminin menestyksestä on varmasti myös geenien ansiota. Sen emä, huipputamma Duramin, voitti 11-vuotiaana viisi kertaa ja jatkoi kilpailemista 14-vuotiaaksi asti. Nykysäännöillä se ei olisi edes mahdollista. Lämminveristen kilpailuoikeus päättyy 12-vuotiskauteen.

Duramin oli edellinen Lahtisen treenaama todellinen menestyshevonen. Se lukeutui vuosikausia Suomen tammaparhaimmistoon ja tienasi urallaan yli 140 000 euroa.

– Duramin oli hyvä hevonen ja antaa kunnian vanhalle tammalle, kun jälkeläinen menestyy. Voin kertoo, että kun se vielä 28-vuotiaana siellä on, niin on varmasti kiitollinen, kun tyttö pärjää, Lahtinen sanoi.

Pohjois-Savoon meni voitto myös kylmäveristen ykkössarjassa, jossa serkkupojat Kartier ja Vilkkeen Velmu järjestivät iltapäivän hienoimman kaksintaistelun.

Oriit ottivat kirjaimellisesti yhteen jo ensimmäiseen kurviin mentäessä, kun niiden pyörät menivät hakauksiin. Tilanteen selvittyä Kartier syöksyi keulaan ja Vilkkeen Velmu tuli rinnalle antamaan kovaa painetta.

Tiukka kilvanajo jatkui koko kisan ajan.

Vilkkeen Velmulla oli pitkään yliote, mutta Kartier näytti armotonta juoksupäätään kontraamalla hieman ennen maalia ykköseksi.

– Prässiä tuli alussa ja lopussa, montaa sataa metriä ei saanut vetää henkeä. Koko viimeinen kierros oltiin alakynnessä ja tuntui, että hävitään lähtö. Niin vain Kartier hieman ennen maalia niittasi itsensä keulaan, tällä on vain niin hieno tuo juoksupää, Juankoskella vaikuttava Heikki Mikkonen kehui.

Kartier tuntuu olevan kuin yhdeksän elämää omaava kissa, joka tulee aina takaisin, vaikka vaivat ovat varjostaneet läpi uran.

– Tästä ei ole isoja varoja jäänyt pois, vaikka loukkaantumisia on ollut, siitä on oltava kiitollinen. Ei sitä uskalla treenata niin kuin normaalisti treenaisin tämän sarjan hevosta. Joka lenkillä on oltava mielessä, että mitään ihmeitä ei satu. On pidettävä maltti, ja kovemmat harjoitukset tulee sitten näistä kilpailuista. Jalkojen hyvä hoito on tärkeintä ja siitä isot kiitokset hoitajille, Mikkonen sanoi.

Päivi Korvenrannan omistama ja kasvattama Kartier on juossut 61 kertaa kilpaa, joista 12-vuotias on voittanut 25. Uran tienestit nousivat 7 000 euron ykköspalkinnon myötä yli 125 000 euroon.

Teemu Okkolin ei ollut lähdön jälkeen pettyneen oloinen, vaikka Vilkkeen Velmun kanssa tappion kokikin.

– Nyt oli sellaista vanhan ajan kunnon kilvanajoa!, Okkolin sanoi hymyssä suin TotoTV:n haastattelussa.

Kartier pinnisti upean taistelun päätteeksi ykköseksi ennen serkkuaan Vilkkeen Velmua (7).

Etelä-Savossa majaileville hevosille meni myös kaksi 75-kohdelähdön voittoa. Kierroksen toisessa kylmäverikoitoksessa tauolta palannut Hujake oli paras pitkän kirin päätteeksi.

– Ei ollut kyllä etukäteen ajatusta, että voisi voittaa, ja vielä vähemmän lämmityksen jälkeen. Se kävi ylikierroksilla, eikä meinannut rauhoittua tähän päivään ollenkaan. Ei se vielä ole sellainen ollut kuin pitäisi, mutta tarpeeksi hyvä hevonen, niin kontraa ja menee puolivireisenäkin. Tässä on aika paljon sisässä vielä, Juvalla valmennustallia pitävä Jani Ruotsalainen kommentoi suojatistaan.

Heti seuraavassa lähdössä mäntyharjulainen Janita Antti-Roiko kaasutteli valmennettavansa Slippery Runwayn takarivin paikasta huolimatta nopeasti keulaan. Lopussa ruuna jaksoi vastata niukkaan voittoon ennen takaa iskenyttä suosikki Yolo Savoyta.

– Oli etukäteen pikkustressi takarivin paikasta. Onneksi päästiin hyvin läpi, keulat olivat tarjolla ja se kävi hyvin meille. Ruuna oli kovin paineissaan matkalla, mutta ei siinä jos kestää maaliin asti. Kotioloissa tällä ratsastetaan tosi paljon, kun se on vähän omansorttisensa välillä ajaessa, Antti-Roiko sanoi.

Viime vuonna peräti 16 kertaa maalilinjan ensimmäisenä ylittänyt Zumuman otti Antti Teivaisen kannustamana uransa ensimmäisen 75-voiton keulajuoksun päätteeksi.

Lähdön jälkeen polemiikkia aiheutti häiritsikö Zumuman loppusuoran ulostulollaan ohitusta yrittänyttä Makemakea.

Lämminveristen ykkössarja oli rajattu tänään enintään 200 000 euroa tienanneille.

Etukäteissuosikki Knows Best ei jättänyt parhaasta mitään epäselvyyttä karatessaan Tommi Kylliäisen kuskaamana keulajuoksun jälkeen murskaavan ylivoimaiseen voittoon.

– Meidän hevonen oli tänään huippuhyvä ja latautunut. Se hoiti leiviskänsä tänään ihan itse, mulla ei ollut muuta tehtävää kuin pysyä penkillä. Tämä on huippuhevonen ja kun kaikki on kunnossa, niin se on tällainen, Kylliäinen kehui Hannu Laakkosen valmennettavaa.

Myös päätöskohteen tammalähdössä Kylliäisen ajokki Lara Luca näytti keulassa pitkään voittajalta, mutta viimeisen sanan sanoi Santtu Raitalan taiten ajama Nazareth.

– "Nasu" on ollut tosi hyvä viimeisiin, mutta tuolta paikalta (rata 12) tuntui, että jos jonkinlainen rahasija saadaan, niin hyvin on mennyt. Ensimmäinen maili oltiin neljännessä sisällä. Sitten alkoi näyttää, että sisärata ja toinen rata alkaa tyssäämään. En olisi edes halunnut lähteä ulkoradoille kiriin, kun tuntui aiemmissa lähdöissä, että näillä vauhdinjaoilla ja Lappeen rataprofiililta sieltä on ihan mahdoton tulla. Onneksi saatiin hyviä selkiä ja voitti lopulta oikein hallitusti, Raitala kertasi juoksunvaiheita.

Kimmo Aholan valmentama Nazareth oli 75-kierroksen isoin yllättäjä kolmen prosentin kannatuksellaan.

Oikea Toto75-rivi, Lappeenranta 12.2

Toto75-1: 2 Dainamin

Toto75-2: 3 Zumuman

Toto75-3: 2 Hujake

Toto75-4: 11 Slippery Runway

Toto75-5: 6 Kartier

Toto75-6: 4 Knows Best

Toto75-7: 12 Nazareth

Seitsemän oikein -tuloksille: 8 612,27 euroa

Kuusi oikein: 83,79 euroa

Viisi oikein: 6,31 euroa