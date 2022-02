Ennakkoluuloton taktiikka palkittiin Vermossa – "Tuntui, ettei kaverit meinanneet uskoa"

Let's Take A Selfie otti toisen voittonsa Suomen urallaan hienoon paikkaan.

Let’s Take A Selfie karkasi Vermon illassa kovilta kilpasiskoiltaan. (Arkistokuva)

Toto65-kohteiden isoimmat setelit olivat jaossa avoimen luokan lämminveritammoille.

Jarmo Saarela ilmoitti jo etukäteen ajavansa Let's Take A Selfiella keulasta ja suoraviivainen taktiikka totisesti myös kannatti.

Vaikka tamma sai kilpasiskoiltaan kovaa painetta joutuen vetämään täydellä matkalla avauskierroksen hurjasti 12,9-kyytiä, niin lopussa 8-vuotiaalla oli voimia vastata takasuoralla rinnalle kääntäneelle Club Nord Elitille ja lähdön suosikki Selene Lunelle.

– Tuntui siltä, ettei kaverit meinanneet uskoa keulataktiikkaa. Kova avauskierros vähän huolestutti, mutta se oli sopivasti ohjalla, eikä painanut liikaa. Viimeisellä takasuoralla lähdettiin ajamaan karkuun, kun Tapsa (Tapio Perttunen, Club Nord Elitin kuski) käänsi rinnalle ja siinä onnistuttiin, Saarela kommentoi TotoTV:n voittajahaastattelussa.

Raaseporilainen Hila-Talli osti Let's Take A Selfien Norjasta kesällä 2020. Tuon jälkeen Cathy Johanssonin valmennettava on juossut 38 kertaa, joista on tullut vain yksi täysosuma. Tänään tuli toinen voitto sekä myös rahallisesti selvästi isoin onnistuminen.

Ykkössija palkittiin 3 500 eurolla.

Lähdön suosikkihevosiin lukeutuneella BWT Divinella ei ollut paras päivänsä, mutta sen taustavoimat saivat hyvityksen kierroksen toisessa tammalähdössä. Lapland Royal kiri neljännestä ulkoa millimetrivoittoon ennen johtavan rinnalta hienosti tsempannutta Tippy Grainia.

Kaisa Toivosen valmentama Lapland Royal voitti jo viikko sitten Vermossa. Silloin kyseessä oli iso yllätys, nyt se lukeutui jo lähdön suosikkeihin.

– Tämä jaksaa kyllä kiertääkin, mutta vaatii kirivaiheessa selkiä eteensä ja tänään se onnistui. Tuntui, että oltiin jo ohi Esan (Holopainen, Tippy Grainin kuski) hevosesta sata jäljellä, mutta se lähti vielä vastaamaan. Yhtään ei osannut sanoa kumpi voitti, ohjastaja Olli Koivunen kommentoi.

Maalikameran kuvaa tutkittiin pitkään ja hartaasti, kunnes Lapland Royal julistettiin voittajaksi.

– Olen taikauskoinen. Aina kun on näin tiukka maaliintulo, niin jos lähtee ylimielisesti ajamaan kohti voittajaesittelyä, niin se on aina varma tappio. Pitää ajaa ensin varikolle ja kuunnella sitten mitä sanotaan, Koivunen kommentoi hymyssä suin.

Lapland Royal tienasi voitostaan 2 500 euroa ja utsjokelaisen Seppo Härkösen kasvattaman ja omistaman 5-vuotiaan tilipussi karttui näin viikossa 6 000 eurolla.

Koivunen voitti viikko sitten puolet Toto65-kohteista. Tänään saldona oli kaksi. Toinen voittoajokki oli Zest Boy, joka oli kirivaiheessa aivan omaa luokkaansa.

– Saatiin niin täydellinen juoksu kuin oikeastaan tälle hevoselle voi vähänkään sopia. Hieno voitto, Koivunen sanoi isänsä Harri Koivusen treenattavasta.

Kierroksen eniten pelatuin hevonen oli kaikki kolme starttiaan Suomessa voittanut Cameron Wake. Homma näytti olevan pedattu ensimmäisen kierroksen hiljaa vetäneelle suursuosikille, mutta viimeisen sanan sanoi yllättäjä BWT Gabriel.

Porukan hännillä matkannut 4-vuotias ei jättänyt parhaasta epäselvyyttä kiriessään vastustamattomasti loppumetreillä ykköseksi ohi Cameron Waken.

– Loppusuoralla ei ollut muuta kuin laitettiin pökköä pesään. Tämä on kuin hunajaa, pitkän linjan raviharrastaja Timo Lindgren riemuitsi. Hän myös omistaa ja valmentaa BWT Gabrielia.

Ainoa kylmäverikohde kutistui poisjääntien myötä seitsemän hevosen mittelöksi. Vaikka kolme hevosta laukkasi alkumatkalla, niin lähdössä nähtiin reipasta kilvanajoa, kun kärkipari Myllyn Valtti ja Helkan Toivo pitivät vauhdin reippaana.

Lopussa kärkeen iski pikkuyllättäjä Kromaus. Ruuna on tunnettu enemmän voimistaan, nyt 12-vuotias oli paras mailin pikapyrähdyksessä.

– Pari kertaa niitä on ajettu (mailin matkoja). Tällä pitää ottaa lähtö rauhallisesti, muuten se tahtoo laukata, jos sen päästää liian kovaa. Ei ollut tänään lopulta mitään vaikeuksia, Juha Jalonen totesi suojatistaan.

Kromaus on melkoinen Jalosen taidonnäyte, sillä ohjastamisen lisäksi hän on hevosen kasvattaja, valmentaja sekä omistaja.

Kromauksella on nyt urallaan kolme mailin kilpailua, joista ruuna on voittanut kaksi.

Ajajaliigaa jo nyt ylivoimaisesti johtava Santtu Raitala on ajanut alkuvuoden yli voitto per päivä vauhtia. Toto65-kohteiden voittoajokki tänään oli jo ennakkoon paljon luotettu Bosse Nice.

Ruuna oli keulajuoksun jälkeen kuin hölkkälenkillä käynyt voittaen täysin suvereenisti.

– Tämä on oppinut lähtemään nyt oikein tosi reippaasti. Se lähti tänään niin kovaa, että tuntui heti, ettei näissä sarjoissa kenenkään tästä pidä pystyä ohi kiihdytyksessä lähtemään. Hullun paljon jäi voimia varastoon, se meni ihan puolitehoilla tänään. Tällä on edessään hieno tulevaisuus, Raitala kommentoi.

Leena Sinnemaan omistama ja valmentama Bosse Nice on juossut vasta 15 kertaa, joista 7-vuotias on voittanut yhdeksän.

Raitala voitti jo ennen Toto65-kohteita ajetun 3-vuotislähdön Sands Gangsterin rattailla.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 9.2

Toto65-1: 1 Let's Take A Selfie

Toto65-2: 10 Zest Boy

Toto65-3: 9 Lapland Royal

Toto65-4: 9 BWT Gabriel

Toto65-5: 9 Kromaus

Toto65-6: 3 Bosse Nice

Kuusi oikein -tuloksille: 3 687,47 euroa

Viisi oikein: 62,08 euroa