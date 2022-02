Jasmiina Ahon motivaatio hevosurheiluun oli kasvatin loukkaantumisen myötä koetuksella – onnistumisten jälkeen mieli on jälleen kirkas

Jasmiina Ahon usko on ollut välillä rajusti koetuksella. Myrskyisten aikojen ja huonojen säiden jälkeen aurinko paistaa jälleen.

Tekeekö Just A Flirt lopullisen läpimurtonsa kaudella 2022?

Just A Flirt on ollut viime kausilla raviratojen valopilkkuja. Se mykisti esityksillään kaudella 2020 ja oli yhä kiihtyvällä tahdilla jatkamassa raviväen hurmaamista alkuvuodesta 2021 kunnes epäonni astui peliin mukaan.

Starttaamiseen ja voittotehtailuun tuli tyly stoppi, kun ruuna loukkaantui pahasti vuosi sitten huhtikuussa Kaustisella.

Hevonen voitti lähdön, mutta kylkiäisenä tuli paha hankosidevamma.

– Kaustisen startissa tuli hankosidevamma ja aika vakavakin. Sitä parannellessa meni kolmesta neljään kuukautta, kuten laserin minulle myynyt Ismo Haapanen etukäteen tiesi, Just A Flirtin valmentaja Jasmiina Aho muistelee.

Vimpeliläisen motivaatio raviurheilua kohtaan katosi suojatin loukkaantumisen myötä. Oman kasvatin vamma tuntui syvällä sisimmässä.

– Hevosen eteen tehtiin paljon töitä ja hetken aikaa oli sellainen mietintä päällä, että onko tässä hommassa mitään järkeä? Ruunaa huollettiin liiankin paljon, ja silti jalka meni rikki. Siinä meni kauan, että sain kasattua itseni. Olisi ollut aivan eri asia lähestyä eteen tullutta hommaa, jos olisin jotain jättänyt tekemättä tai vamma olisi ollut seurausta omasta huolimattomuudestani.

Aho huomauttaa, ettei hevonen kolmen-neljän kuukauden jälkeen ollut valmis kilpailemaan vaan vasta treenauskelpoinen.

– Ruunaa treenattiin, treenattiin ja treenattiin sekä rasitettiin kohtuudella, että saatiin jalkaa vahvistettua. Aluksi ajettiin suht’ napakoita vetoja, noin 26-vauhtia sadan metrin pätkiä. Siitä alettiin asteittain matkaa lisäämään vauhdin pysyessä samana.

Syys-lokakuussa valmentajan mieliin alkoi kirkastua paluu starttiviivalle.

Aho tiedusteli Kaustisen radalta, onko sopivaa sarjaa tammikuussa tiedossa, kun paluu starttiviivalle alkoi lähestyä.

– Esitin Kaustiselle toiveen, että jos siellä on 45 000 euron sarja tammikuussa, niin ajan itse. Ei sellaista lähtöä kuitenkaan tullut eikä muutenkaan järkeviä sarjoja ollut tarjolla. Syys-lokakuussa löin lukkoon joulukuun lähdön Magic Mondayssa, ja sitä lähtöä varten treeniä kiristeltiin sopivasti.

Just A Flirt palasi joulukuussa kahdeksan ja puolen kuukauden tauolta loukkaantumisen jälkeen. Paussin jälkeen kaksi starttia on tuottanut yhtä monta voittoa.

Kaustisella homma ei voiton suhteen mennyt tiukalle, mutta jännitettävää silti piisasi. Onneakin oli matkassa.

– Kaustisella lähti kenkä startissa, ja tietenkin siitä jalasta, josta meni hankoside. Kylmä hiki otsalla piti palata katoksille pahinta peläten, mutta onneksi siitä kisasta ei tullut mitään sanomista jälkeenpäin.

Aho tunnustaa, että voitot ovat toisaalta yllättäneet ja toisaalta ei. Kovia ajoja ei ole ollut alla, mihin nähden Just A Flirt on ollut yllättävän valmis starteissa.

– Ei voitot kuitenkaan hirveänä yllätyksenä ole tulleet, kun kyse on kuitenkin lahjakkaasta hevosesta.

Just A Flirtin loukkaantuminen tuli pahaan saumaan, sillä Seinäjoki Raceen olisi ollut aikaa pari viikkoa. Mykistäviä esityksiä starteissaan tehnyt ruuna oli mukana spekulaatioissa.

– Silloin mietimme Hannun kanssa voittajakehässä, että mitä tehdään Seinäjoki Racen suhteen, jos kutsu tulee. Hannu oli epäileväinen ja kysyi, että emme kai me vielä siellä startata, kun rutiinia puuttuu kovista lähdöistä 2100 metrillä. Mailin matkalla osallistuminen olisi ollut lähempänä.

Aholla on vastaus valmiina, jos kutsu tänä vuonna tulee. Seinäjoki Race kisataan 26. huhtikuuta.

– Seinäjoki Race ajetaan, jos sinne päästään mukaan. Toki sinne on vielä pitkä matka ja paljon pitää antaa näyttöjä huippulähtöä varten. Seinäjoki Race kilpaillaan lähellä kotitallia ja totta kai isoissa lähdöissä haluaa aina menestyä.

Ahon unelmana on päästä starttaamaan Solvallassa Elitloppet-viikonloppuna missä tahansa lähdössä. Toisena tavoitteena on huippulähtö Mikkelissä keskikesällä.

– Ensi kesänä ruuna menee alle kymppiä, se on varma! Toki sinne on vielä monta aamua matkaa, se täytyy muistaa.

Ennen Seinäjokea, Mikkeliä ja Solvallaa Just A Flirtillä on edessä tulikaste avoimella tasolla lauantaina Porissa.

– Porissa ajetaan sieltä jostain ja katsotaan, mihin hevonen lopussa riittää. Porukka ei pelota etukäteen eikä vastustajien suuret voittosummat.

Hokkikelit eivät ole Just A Flirtille parhaat mahdolliset.

– Just A Flirtillä on sen verran kova potku takana, että kuskin toive oli, ettei talvella ajettaisi kilpaa. Hokeilla se ei saa kunnolla pitoa. Hevonen on mennyt treenikengällä talven startit, ja viimeksi se kopsutteli kärryn kahveleihin. Tähän kisaan laitetaan alumiinit alle.