Oriveden ihmepoikaa odottavat kesällä huippupalkinnot ja kiimainen tammalauma

Vaikka Parvelan Retu on rauhoittunut, Tukholman valloitukseen se ei ole vielä tänä vuonna lähtemässä.

Petri Laineen valmentama Parvelan Retu on lenkkeillyt ahkerasti talvella.

Nuoresta iästään huolimatta ilmiömäisiin saavutuksiin raviradoilla jo yltäneen Parvelan Retun valmistautuminen uuteen kauteen on sujunut taustavoimien toiveiden mukaisesti.

Oriveden ihmepoika on saanut olla talvitauon aikana täysin terveenä ja päässyt lenkkeilemään ahkerasti.

Valmentaja Petri Laine kertoo, ettei hän koskaan valjasta hevosia turhan päiten, vaan sitten kun treenataan niin sitten treenataan. Postin voi noutaa tien poskesta jalkaisinkin.

– Retulle on ajettu joulukuun tietämiltä pohjakuntoa. Sillä vedetään joka toinen päivä parinkymmenen kilometrin lenkki. Ihan lyhyen matkan takia en viitsi hevosia valjastaa, Laine kertoo.

Treenari on havainnut kultakimpaleessaan myönteisen muutoksen talvella.

– Ori on rauhoittunut. Sillä voi ajaa jo ihan sitä vauhtia, mitä itse haluaa. Se on pelkästään hyvä asia.

Tämä kausi alkaa 7-vuotiaalla Parvelan Retulla eri tavalla kuin aikaisemmat.

Viimeisistäkin ikäluokkakilpailuista ulos kasvanut ori ei pääse ”verryttelemään” ikätovereittensa kanssa keväällä, vaan joutuu suoraan huippulähtöihin itseään paljon kokeneempien hevosten sekaan.

Laineen suojatin kohdalla joutua-sana on tässä yhteydessä tosin hiukan väärä termi. Se antoi turpakeikkoja konkarilaumalle jo viime syksynä.

Ikäluokkakisat lopullisesti hyvästellyt Parvelan Retu aloittaa tämän kauden suoraan huippulähdöistä.

Valmentaja sanoo, ettei uudenlainen kauden aloitus näy mitenkään valmistautumisessa.

– Retua on treenattu ihan samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina. Ruuvia ei ole kiristetty.

– Ennen ensimmäistä kilpailua oriilla käydään entiseen tapaan ajamassa yksi noin 1.32-34 -vauhtinen ratahiitti. Se on yleensä tullut aika valmiissa vireessä tauolta eikä ole vaatinut kovempaa hiittaamista.

Parvelan Retun aloitusstartti luonnollisesti kiinnostaa raviyleisöä kovasti.

Joko olet syynännyt tarkasti kilpailukutsuja?

– Olen jonkin verran sarjoja katsellut, mutten osaa vielä nimetä ensimmäistä lähtöä. Retu ei kilpaile talven hokkikeleillä eikä kevään kuraisilla rospuuttoradoilla, joten ainakin huhtikuulle sen paluu varmasti menee.

Parvelan Retun palkintohylly alkoi täyttyä jo 4-vuotiaana.

Parvelan Retusta on jo povattu kaikkien aikojen suomenhevosen Vieskerin loimenperijää, joten siltä odotetaan ihmeitä tänäkin vuonna.

41 juoksussaan vain kolme tappiota kokenut superlupaus päätti viime kautensa Pohjoismaiden mestaruuden voittoon. Sen esikuva voitti myös PM:n samalla tavalla 6-vuotissyksynään.

Parvelan Retu tienasi viime kaudella 160 000 euroa, joka nosti sen kokonaisansiot jo yli 440 000 euroon. Tänä vuonna sillä on mahdollisuudet vielä suurempaan palkintopottiin.

Laine ei näe esteitä, etteikö varhaiskypsä suomenhevonen pystyisi kehittymään edelleen. Hän myöntää odottavansa suojatiltaan paljon myös tällä kaudella.

– Totta kai Retusta on hyvät odotukset, sillä se on näyttänyt venyvänsä koko ajan tehtävien mukaan. Esimerkiksi PM:ssä se teki aivan huippujuoksun 12-paikalta, mistä on ihan eri asia startata kuin vaikka radoilta 2-4.

Parvelan Eetu kiersi Turun PM-kilpailussa kaikki vastustajansa heikolta lähtöpaikalta.

Viesker voitti viidestä ravikuninkuudestaan ensimmäisen 7-vuotiaana. Kesällä selviää, seuraako Parvelan Retu ravilegendan kavionjälkiä myös tällä polulla.

Oriveden ihmehevosella olisi ollut hyvä sauma ravikuninkaaksi jo viime vuonna. Taustajoukot eivät kuitenkaan vielä silloin tohtineet heittää nuorta orittaan rajuun kolmen osalähdön savottaan.

Kuninkuuskilpa on varmaankin jo tänä vuonna päätavoitteenne?

– No, kai se pitää jollain tavalla merkata ylös kalenteriin, Laine vastaa maltillisesti.

Tärkeimmiksi kisoiksi Laine nimeää myös Suur-Hollola -ajon ja Nordic Kingin. Parvelan Retu voitti ensin mainitun jo viime kesänä.

– Kilpailujahan on kesällä vaikka millä mitalla.

Yhteen raviseuraajien unelmalähtöön, kylmäveristen Elitkampeniin ori ei ole kuitenkaan osallistumassa. Vieskerin viitenä vuotena peräkkäin voittama huippukisa ravataan kevään lopussa Tukholman Elitloppet-raveissa.

– Jos tässä vaiheessa pitää sanoa, emme lähde Ruotsiin, Laine vakuuttaa.

Valmentaja perustelee kolmella seikalla, minkä takia Parvelan Retu pysyy kotitallissaan toukokuun viimeisenä viikonloppuna.

– Ensinnäkin astutuskausi on silloin kiivaimmillaan.

– Ja jos Retusta haluaa hakee jotain miinustekijää, se ei ole paras reissaaja. Suomessa pitkät reissut vielä onnistuvat siltä, mutta laivamatkat ovat eri asia.

– Oriin kanssa ei kannata riskeerata vielä tänä vuonna, ja ehdimme ulkomaille myöhemminkin, Laine sanoo.

Oriveden ihmepoika on paitsi nopea myös komea.

Kolmas haitta valmentajan mielestä on Elitkampenin lyhyt juoksumatka.

– Vaikka Retun lähtönopeus paranee koko ajan, täydet matkat sopivat sille parhaiten.

Erityisen hyvin kaviourien kiiltokuvapojalle sopivat myös lemmenleikit.

Se on ollut kahtena viime kesänä maan suosituin siitosori, ja sama kiima jatkunee tammaleirissä tänä vuonna.

Oriin siittiöitä sai toissa vuonna 101 ja viime vuonna 119 morsianta. Sen ensimmäiseen ikäluokkaan syntyi 61 pikkuretua, tulevaisuuden toivoa.