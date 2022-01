Prix d'Ameriquessa nähtiin kotivoitto – Davidson Du Pont kurkotti maalilinjalla ohi jättiyllättäjän

Voittajaa ajoi vasta 21-vuotias Nicolas Bazire.

Prix d'Ameriquesta odotettiin jo ennakkoon värikästä kilpailua ja sellainen totisesti saatiin.

Johtopaikka vaihtui hurjavauhtisessa juoksussa monta kertaa alkumatkalla. Keulassa ehti käydä monta hevosta. Viime vuoden tapaan Robert Bergh täräytti Powerin hurjalla spurtilla alamäessä johtoon, antoi ne pois Davidson Du Pontille, joka puolestaan laski kärkeen Galiuksen. Sille kelpasi ennakkosuosikki Etonnantin selkä.

Etonnant oli jo alkumatkasta vino ja todella epävarman näköinen, eikä se pystynyt lainkaan kamppailemaan parhaista paloista.

Lähdön selvästi vähiten tienannut Galius näytti jo purjehtivan huiman kirin päätteeksi isona yllättäjänä voittoon, ensimmäisenä Prix d'Ameriquen naisvalmentajan hevosena.

Viimeisen sanan sanoi kuitenkin kokenut sotaratsu Davidson Du Pont. Nicolas Baziren kannustamana 9-vuotias ehti juuri maalilinjalla ykköseksi.

Davidson Du Pont kirkasti näin kahden viime vuoden Ameriquen kakkossijat voitoksi.

Totokolmikon täydensi tamma Flamme Du Goutier, tuore maailman isoimman montelähdön Prix De Cornulierin voittaja.

Voittoaika oli 11,3/2700 metriä ja miljoonan euron palkintopotista kaikkiaan 450 000 euroa meni Davidson Du Pontille.

Orin omistaa vasta 21-vuotiaan Baziren isoisä Jean-Yves Rayon, joka tuntui ensin pyyhkivän kyyneleitä sen merkiksi, ettei tänäkään vuonna tullut voittoa, mutta lopulta ne vaihtuivat ilon kyyneleiksi.

– Nicolaksen ajoja on kritisoitu, mutta koko ajan olen luottanut poikaan. Nyt nähtiin miten hyvä hän on. Tämä on kovin testi maailmassa. Aivan mahtava fiilis, sanat eivät oikein riitä, Rayon sai sanotuksi tunnekuohultaan.

Hän on myös kasvattanut Davidson Du Pontin.

Ori oli virallisesti tämän kilpailun ajan Nicolaksen valmennuslistoilla, oikeasti sitä valmentaa hänen isänsä Jean-Michel Bazire.

Ameriquen jälkeen juostiin suomalaisittain mielenkiintoinen lähtö, kun Dusktodawn Boogie juoksi hurjatasoisessa 4-vuotislähdössä. Tamma ei riittänyt hieman vaikean juoksun jälkeen kärkeen, mutta saa esityksestään jälleen täydet pisteet.